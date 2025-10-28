KKPเปิดตัวโมบายแบงก์กิ้งใหม่-ยกระดับสู่ผู้ช่วยวางแผนการเงิน-ตั้งเป้าผู้ใช้5ล้านคนใน3ปี

ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) เปิดตัว “KKP Better” โมบายแบงก์กิ้งแอปพลิเคชันใหม่ที่จะมาทดแทนKKP MOBILE ยกระดับจากการเป็นเพียงแอปธนาคาร สู่ผู้ช่วยวางแผนการเงินอัจฉริยะ โดยประมวลข้อมูลพฤติกรรมเพื่อออกแบบประสบการณ์ (UX/UI) ที่ช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจทางการเงินได้อย่างเหมาะสมกับเป้าหมายของตัวเอง ทุกฟีเจอร์จึงไม่เพียงสะดวก แต่ช่วยกระตุ้นให้ลูกค้าสร้างวินัยการเงิน บริหารรายจ่าย และสะสมทรัพย์สินได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งจับกลุ่มผู้สนใจวางแผนการเงิน แต่ไม่มีเวลา หรือข้อมูลเพียงพอในการจัดการการเงิน
นายอภินันท์ เกลียวปฏินนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เปิดเผยว่า เบื้องหลังทุกความต้องการทางการเงิน คือ Purpose หรือเป้าหมายชีวิตในชีวิตของลูกค้า นี่คือปรัชญาการออกแบบ KKP Better ให้เป็นมากกว่าแค่การดำเนินธุรกรรม แต่คือสิ่งที่ช่วยสนับสนุนลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายชีวิตในมิติต่าง ๆ ที่ต้องใช้เงิน เราเชื่อว่า Purpose-Driven Banking จะยกระดับบริการทางการเงินให้มีความหมายต่อชีวิตลูกค้าในแบบที่ลึกและครอบคลุมยิ่งขึ้น เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของ KKP ที่ต้องการนำทรัพยากรทางการเงินสู่ลูกค้าอย่างถูกต้อง พอเพียงและทั่วถึง ด้วยการบริการที่เหนือความคาดหมาย
นายกัมพล จันทวิบูลย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารเชื่อว่าการพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีคุณค่าต้องเริ่มจากความใส่ใจ และความใส่ใจที่แท้จริงคือการช่วยลูกค้าให้บรรลุเป้าหมายในชีวิต Purpose-Driven Banking จึงเป็นหัวใจสำคัญของแอปพลิเคชัน KKP Better ที่ถูกสร้างมาให้เป็นผู้ช่วยที่ฉลาด และเข้าใจความต้องการทางการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นการออม การวางแผนการศึกษาบุตร ดูแลครอบครัว หรือเกษียณอย่างมั่นคง โดย KKP ได้ประมวลผลรูปแบบความต้องการและพฤติกรรมการใช้งานของลูกค้า เพื่อนำเสนอประสบการณ์ (UX/UI) ที่ไม่เพียงง่าย แต่ยังช่วยให้ลูกค้าเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่ตอบโจทย์ชีวิตได้อย่างเป็นไปตามหลักการจัดการเงินที่ชาญฉลาดไม่ว่าจะเป็น การออม ,สินเชื่อ ,ประกัน, ลงทุน และวางแผนอนาคต
ทั้งนี้ แอปพลิเคชัน KKP Better ตั้งเป้ายกระดับการเงินของคนไทยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นสร้างวินัยทางการออม การเข้าถึงสินเชื่อคุณภาพ และการบริหารภาระหนี้ โดยตั้งเป้าช่วยให้ลูกค้ามีเงินสำรองฉุกเฉินเฉลี่ย 3 เดือน และสร้างสินทรัพย์เติบโตเฉลี่ย 10% ต่อปี ตอบรับปัญหาการเงินของคนไทยที่ข้อมูลของธนาคารแห่งประเทศไทยชี้ว่ากว่า 90% ของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของคนไทย มีเงินไม่ถึง 50,000 บาท และกว่า 48% มีเงินสำรองฉุกเฉินไม่ถึง 1 เดือน ในด้านสินเชื่อ ตั้งเป้าปล่อยสินเชื่อบุคคลเพิ่ม 100,000 บัญชี ผ่านระบบดิจิทัลที่สะดวกและอนุมัติเร็ว โดยไม่ต้องยื่นเอกสารรายได้ ขณะเดียวกันยังมุ่งช่วยลูกค้าบริหารภาระหนี้ ให้อยู่ในระดับไม่เกิน 50% ของรายได้ต่อเดือน
ยิ่งไปกว่านั้น ต่อยอดจากความสำเร็จของแอปพลิเคชัน KKP Mobile ที่มียอดดาวน์โหลดมากกว่า 3.1 ล้านครั้ง แอปพลิเคชัน KKP Better ตั้งเป้าหมายการเติบโตมียอดดาวน์โหลด 10 ล้านครั้ง และผู้ใช้งาน 5 ล้านคน ภายใน 3 ปี