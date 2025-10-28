BAMโชว์วิสัยแก้หนี้-จับมือพันธมิตรสร้างอีโคซิสเต็มส์-รับลูกธปท.ตั้งJVAMC

นายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์จำกัด (มหาชน)(BAM)กล่าวในงานสัมมนา BAM SYMPOSIUM NEW ERA OF AMC 2025 : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยว่า สถานการณ์หนี้เสียของประเทศไทยปัจจุบันอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยในส่วนระบบธนาคารพาณิชย์ปัจจุบันแตะ 1 ล้านล้านบาท ซึ่งลูกหนี้กลุ่มนี้จึงตกมาสู่ AMC ซึ่งในส่วนของ BAM ก็จะมีมาเก็ตแชร์อยู่ประมาณ 40% ซึ่งการเข้ามาจะมีทั้งในส่วนของ NPL และ NPA ที่จะบริหารจัดการ โดยในส่วน NPL นั้น BAM มีแนวทางในการบริหารจัดการโดยการหาพันธมิตรเข้ามาร่วมเพื่อให้สามารถกระจายการแก้หนี้ออกไป ซึ่งจะทำให้เกิดความรวดเร็วและแก้หนี้ในจำนวนที่สูงขึ้น
ในส่วนของ NPA หรือสินทรัพย์รอการขายนั้น ก็จะมีแนวทางเดียวกัน คือการหาพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญเข้ามาช่วยไม่ว่าจะเป็นพันธมิตรที่เป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หรือกลุ่มรับเหมาอื่นๆในการเข้ามาปรับปรุงหรือรีโนเวท NPA เพื่อเพิ่มมูลค่าหรือให้เอื้อต่อการขายมากขึ้น เนื่องจากทรัพย์บางส่วนที่เข้ามาเป็นระยะเวลานานก็อาจจะดูไม่จูงใจในการอยู่อาศัย เป็นต้น ซึ่งจากแนวทางดังกล่าวทำให้ในปีนี้ BAM สามารถขายทรัพย์ได้เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2,000 รายการ จากเดิมเฉลี่ยปีละประมาณ 1,000 รายการ
"เมื่อมีหนี้เสียก็จะต้องทำให้เป็นหนี้สูญ ก็ต้องมีแก้มลิงหนี้เสียเพื่อรองรับเป็นบ่อพักหรือบ่อบำบัดหนี้ ซึ่งเรามองว่าด้วยจำนวนหนี้ระดับ 1ล้านล้านและมีโอกาสจะแตะถึง 2 ล้านล้านหากรวมสถาบันการเงินทั้งระบบนั้น BAM แก้คนเดียวไม่ได้แน่ๆ ต้องมีพาร์ทเนอร์เข้ามาช่วย หาพาร์ทเนอร์ที่เป็น AMC รายอื่นๆเข้ามาช่วย เพราะเราไม่จำเป็นต้องแข่งขันกันเท่านั้น ร่วมมือ-เติบโตไปด้วยกันได้แบ่งกันทำในส่วนที่ถนัด แยกสายพานกันไป ก็จะเป็นการสร้างอีโคซิสเต็มส์ของ AMC ขึ้นมา ทำให้สามารถแก้หนี้ได้รวดเร็วขึ้นและมากขึ้นจากเดิมที่ 100,000 ล้านบาท มาเป็น 200,000 ล้านบาท 6 ปีก็หมด เพราะฉะนั้น ยังมีความหวังถ้าเราร่วมมือกัน รับ NPL เข้ามาจาก 10% เป็น 20% ก็จะทำได้เร็วขึ้น ซึ่งก็หวังว่าจาก AMC ทั้งหมดกว่า 90 ราย ACTIVE อยู่แค่ครึ่งเดียว หากมีระบบอีโคซิสเต็มส์แล้วก็จะมีเพิ่มขึ้น"
**รับลูกธปท.ควงแบงก์ตั้ง JVAMC**
นอกจากนี้ NPL ที่ขายออกมาในรอบนี้ต่างจากในครั้งก่อนๆที่โดยส่วนใหญ่ 90%จะเป็นหนี้ตาย อีก 10%เป็นหนี้เป็น แต่ปัจจุบันกลับกัน ดังนั้น แนวทางในการบริหารจึงต้องเน้นที่การช่วยให้ลูกหนี้สามารถกลับมาเข้ามาสู่ระบบได้ ไม่ว่าจะเป็นกลไกการเติมเงินเพื่อเสริมสภาพคล่องให้กับลูกหนี้ ทั้งการให้คำปรึกษาทางเงิน ,การใช้เครือข่ายพันธมิตรในการเติมเงินให้กับลูกหนี้ดี (Re-performing loan: RPL)กลับสู่ระบบเศรษฐกิจโดยมีบสย.ค้ำประกัน จากเดิมที่เราอาจจะทำเพียงการปรับโครงสร้างหรือปิดจบ แล้วสิ่งที่ปรึกษากับเครดิตบูโร ก็คือเราจะมีกลุ่มลูกหนี้รหัสใหม่ในข้อมูลของเครดิต บูโร ก็คือกลุ่มที่สามารถกลับมาผ่อนชำระหนี้ได้ต่อเนื่อง 12-18 เดือน ในขณะเดียวกันในภาคสังคมเองก็ต้องให้โอกาสกับกลุ่มที่สามารถกลับมาได้ด้วย
สำหรับการที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.)มีแนวทางในการสนับสนุนให้สถาบันการเงิน หรือบริษัทร่วมทุนบริหารสินทรัพย์ระหว่างสถาบันการเงินกับ AMC (JV AMC) กับธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่อยู่ 3 แห่งซึ่งหากทางธปท.มีการประกาศหลักเกณฑ์ออกมา ก็น่าจะทำให้ได้ข้อสรุปภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ ซึ่งในเบื้องต้นหากมีการจัดตั้งก็จะใช้วงเงินรายละ 10,000 ล้านบาท ขณะที่ในส่วนของ BAM ในช่วงที่เหลือของปีอีกไม่เกิน 2,000 ล้านบาท จากที่ซื้อไปแล้วในช่วงที่ผ่านมาประมาณ 1,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นมูลหนี้รวมกว่า 10,000 ล้านบาท