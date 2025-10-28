EVER อัดโปรฯ แรง “PEAKVERSE” เขย่าตลาดส่งท้ายปี

"เอเวอร์แลนด์ " ขนทัพบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม พร้อมอยู่บนศักยภาพทำเล 6 โครงการ ร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48มอบโอกาสพิเศษให้คนอยากมีบ้านผ่านแคมเปญ “PEAKVERSE” โปรโมชันแรงสุดแห่งปีกระตุ้นกำลังซื้อ ทั้งส่วนลดและแจกไอโฟน
นายสวิจักร์ โลจายะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเวอร์แลนด์ จำกัด (มหาชน) (EVER) เปิดเผยว่า ภาพรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยในช่วงครึ่งหลังของปี 2568 เริ่มส่งสัญญาณฟื้นตัวขึ้นอย่างชัดเจน จากแรงหนุนของนโยบายทางการเงินและสินเชื่อของสถาบันการเงิน รวมถึงการแข่งขันด้านการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ในกลุ่มลูกค้าคุณภาพ รวมถึงการปลดล็อกมาตรการ LTV ให้สามารถกู้ได้เต็ม 100% ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ยังช่วยกระตุ้นการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยให้คึกคักมากยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ บริษัทฯ นำ 6 โครงการคุณภาพ เข้าร่วมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 30 ตุลาคม - 2พฤศจิกายน 2568 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ที่บูธ 204–206 และ 215–217 Hall 5 ชั้น LG ทั้งบ้านเดี่ยว ทาวน์โฮม และคอนโดมิเนียม ภายใต้กลุ่มโครงการชั้นนำของเอเวอร์แลนด์ ได้แก่ เอวาริส ราชพฤกษ์–ตัดใหม่, เอเวอร์ซิตี้ สุขสวัสดิ์, เอเวอร์ซิตี้ หนามแดง, เดอะโพลิแทน คอนโดมิเนียม สนามบินน้ำ, มายรีสอร์ท แอท ริเวอร์ และมายรีสอร์ท หัวหิน
พร้อมกับโปรโมชั่นแรงสุดแห่งปีภายใต้แคมเปญ “PEAKVERSE” เพื่อกระตุ้นกำลังซื้อในช่วงโค้งสุดท้าย อาทิ รับส่วนลดสูงสุดกว่า 3,000,000 บาท จองและทำสัญญาในวันเดียว รับส่วนลดเพิ่ม 100,000 บาท จองในงานรับทันที IPHONE 17 ProMax มูลค่า 48,900บาท
ด้วยศักยภาพของโครงการที่โดดเด่นใน
ด้วยศักยภาพของโครงการที่โดดเด่นในแต่ละทำเล และความแข็งแกร่งของทีมขายมืออาชีพภายใต้แบรนด์เอเวอร์แลนด์ คาดว่าจะสามารถสร้างยอดขายให้กับบริษัทฯ