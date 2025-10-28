อย่าแตะหุ้น DELTA / สุนันท์ ศรีจันทรา

มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 ยังมีบังคับใช้กับหุ้น บริษัท เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อยู่ แต่ดูเหมือนว่า ไม่มีผลใด ๆ ในการสยบความร้อนแรงของหุ้นตัวนี้ เพราะราคายังพุ่งทะยาน สร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นรายวัน สร้างดัชนีหุ้นที่บิดเบือนจากสภาพตลาดที่เป็นจริง
แม้ว่านักวิเคราะห์หลักทรัพย์ส่วนใหญ่ จะออกมาระบุเป็นเสียงเดียวกันว่า หุ้น DELTA แพงเกินไปแล้ว
ตลาดหลักทรัพย์ฯประกาศใช้มาตรการกำกับการซื้อขายขั้นที่ 1 หุ้น DELTA ระหว่างวันที่ 20-30 ตุลาคมนี้ โดยวันแรกที่มาตรการมีผลบังคับใช้ ราคาหุ้นปรับตัวลงมารุนแรง แต่หลังจากนั้นเริ่มดีดตัวกลับ ขยับขึ้นสร้างจุดสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะหลังประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิเติบโตสูง
หลังปิดการซื้อขายหุ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 24 ตุลาคมที่ผ่านมา DELTA ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ปี 2568 โดยมีกำไรสุทธิ 7,504 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเดียวกันปีก่อน 25.9% และนักวิเคราะห์คาการณ์ว่า ผลประกอบการไตรมาสที่ 4 ปี 2568 จะยังเติบโตต่อเนื่อง
ราคาหุ้น DELTA พุ่งขึ้นมารอรับความคาดหมายผลประกอบการไตรมาสที่ 3 ก่อนหน้าแล้ว และเมื่อประกาศตัวเลขกำไรออกมา ราคาได้กระโจนขึ้นแรงต่อ ในการซื้อขายวันจันทร์ที่ 27 ตุลาคม ก่อนปิดการซื้อขายที่ 225 บาท เพิ่มขึ้น 20 บาทหรือเพิ่มขึ้น 9.76% มูลค่าซื้อขาย 4,492.53% และเป็นหุ้นที่มีมูลค่าซื้อขายสูงสุดประจำวัน
ผลของหุ้น DELTA ที่บวก 20 บาท ทำให้ดัชนี ฯ ปิดที่ 1323.52 จุด เพิ่มขึ้น 9.61 จุด โดยหากตัด DELTA ออกจากการคำนวณ ดัชนี ฯ เมื่อวันจันทร์จะติดลบประมาณ 10% เพราะหุ้นส่วนใหญ่ปรับตัวลง แต่ DELTA ซึ่งเป็นหุ้นมีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดหรือมาร์เก็ตแคปสูงที่สุดจำนวน 2.80 ล้านล้านบาท ปรับตัวขึ้นแรงเพียงตัวเดียว สามารถดึงดัชนีให้พุ่งขึ้นตาม
ตลาดหลักทรัพย์คงกลุ้มอกกลุ่มใจ ไม่รู้จะทำอย่างไรต่อกับหุ้นตัวนี้ เพราะมาตรการกำกับการซื้อขาย คงสยบความร้อนแรงไม่ได้ แต่จะปล่อยให้ขยับขึ้นอย่างหวือหวาต่อไป อาจถูกโจมตี ซึ่งคงต้องรอดูกันต่อไปว่า
ตลาดหลักทรัพย์ ฯ จะมีมาตรการอะไรใหม่ ๆ มาจัดการ DELTA ให้อยู่หมัดได้
แต่สำหรับนักลงทุนคงอยากรู้ว่าหุ้น DELTA จะวิ่งไปถึงไหนมากกว่า
ถ้าพิจารณาจากปัจจัยพื้นฐาน DELTA ราคานี้ถือว่า แพงมาก ค่า พี/อี เรโช ทะลุ 142 เท่าเป็นที่เรียบร้อย อัตราเงินปันผลตอบแทนเหลือเพียง 0.2% ซึ่งต่ำมาก และราคาต่อมูลค่าหุ้นทางบัญขีสูงถึง 30 เท่า ซึ่งหากคำนวณทางด้านพื้นฐาน
หุ้น DELTA แพงเกินกว่าจะลงทุนได้ แม้ธุรกิจเซมิคอนดักเตอร์จะมีแนวโน้มเติบโตสดใสก็ตาม
ฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ โบรกเกอร์ 18 แห่ง ได้ออกบทวิเคราะห์หุ้น DELTA ซึ่งส่วนใหญ่แนะนำให้ขาย โดยตั้งราคาเป้าหมายเฉลี่ยอยู่ที่ 142 บาท และ 1 ใน 18 โบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายต่ำสุดที่ 92 บาท ขณะที่มีบางโบรกเกอร์ตั้งราคาเป้าหมายที่ 270 บาท
อย่างไรก็ตาม นักลงทุนรายย่อย ได้ทยอยขายทิ้งหุ้น DELTA มาต่อเนื่อง โดยจำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยล่าสุดลดเหลือ 17,450 ราย ลดลงจากวันปิดสมุดทะเบียน 8 มีนาคม 2567 ซึ่งมีจำนวน 22,655 ราย สะท้อนให้เห็นว่า
DELTA ยิ่งขึ้น นักลงทุนรายย่อยยิ่งทยอยขายหุ้นทิ้ง
แนวโน้มผลประกอบการ DELTA นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ทุกสำนักประเมินในทิศทางเดียวกันว่า อนาคตสดใส แต่ราคาที่วิ่งอ้าวมาถึง 225 บาท จนค่า พี/อี เรโช ทะลุ 142 เท่า
นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่จึงปรับคำแนะนำ นักลงทุนรายย่อย ถ้าใจไม่ถึงจริง โปรดหลีกเลี่ยงหุ้น DELTA เพราะราคาก้าวขึ้นมาถึงจุดเสี่ยงตาย