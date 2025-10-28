ผู้ว่า ธปท. หนุนบทบาท BAM ฟันเฟืองหลักพลิกฟื้นเศรษฐกิจไทย เดินหน้าแก้หนี้ยั่งยืน

นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กล่าวปาฐกถาพิเศษเปิดเวทีสัมมนาใหญ่แห่งปี BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 ครั้งที่ 1 ว่า ธุรกิจบริหารสินทรัพย์ (AMC) ช่วยจัดการหนี้เสียไม่ให้กระทบต่อเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน และยังช่วยฟื้นฟูลูกหนี้รายย่อยให้กลับมามีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจและใช้ชีวิตทางเศรษฐกิจได้อีกครั้ง
"BAM ถือเป็นกำลังหลักของประเทศในการช่วยดูแลปัญหาหนี้เสีย ทั้งในภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจยังอยู่ในระยะฟื้นตัว ธปท. เชื่อว่า ความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐ สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจ AMC จะช่วยสร้างระบบนิเวศทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน และเปิดโอกาสใหม่ในการฟื้นฟูเศรษฐกิจไทย" นายวิทัย กล่าว
ด้านนายรักษ์ วรกิจโภคาทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ [BAM] กล่าวว่า ท่ามกลางสัญญาณฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยที่ยังเผชิญแรงกดดันจาก "หนี้ครัวเรือน" และ "หนี้ SME" ที่อยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ BAM ในฐานะผู้นำธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของประเทศ ต้องการใช้เวทีนี้เป็นพื้นที่สร้างความเข้าใจร่วมกันว่าบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ไม่ได้เป็นเพียงผู้จัดการหนี้หรือขายทรัพย์เท่านั้น แต่ยังสามารถเป็น "ฟันเฟืองสำคัญ" ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ กระตุ้นการลงทุน และพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
"BAM ไม่ได้มองตัวเองเป็นเพียงผู้จัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ แต่เป็นผู้สร้างคุณค่าใหม่ให้ระบบเศรษฐกิจ ผ่านการพลิกฟื้นหนี้เสียให้กลายเป็นทรัพย์สินที่สร้างมูลค่า เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส และสร้างสมดุลใหม่ให้กับระบบเศรษฐกิจไทย" นายรักษ์ กล่าว
นายรักษ์ กล่าวถึงทิศทางการดำเนินงานของ BAM ว่า ภายใต้วิสัยทัศน์ "New Era - Business Recycling Machine" BAM มุ่งขับเคลื่อนธุรกิจด้วยแนวคิด "รีไซเคิลธุรกิจ ฟื้นลูกหนี้ที่มีศักยภาพ" และ "เพิ่มมูลค่าสินทรัพย์ สร้างเศรษฐกิจหมุนเวียน" เพื่อสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนให้เศรษฐกิจไทยในระยะยาว พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ 3P ได้แก่
1. People : ใส่ใจผู้ถือหุ้น ลูกหนี้ และพนักงาน เพื่อสร้างสมดุลแห่งคุณค่า
2. Partnerships : สร้างพันธมิตรทางธุรกิจ ร่วมเพิ่มมูลค่าทรัพย์ และขยายฐานการลงทุน
3. Platforms : นำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาใช้ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทั้งนี้ BAM ยังเดินหน้าสู่ "โอกาสใหม่ขององค์กร" ด้วยบทบาท ที่ปรึกษาแก้หนี้อย่างยั่งยืน, ผู้พัฒนา NPA ให้เป็น Investment of Choice / Property for All, และการเติบโตสู่ "Green & Sustainable BAM" ที่สร้างคุณค่าให้แก่ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม
"เราตั้งใจให้ BAM เป็นศูนย์กลางการบริหารสินทรัพย์ ที่ไม่เพียงแก้ปัญหาหนี้ แต่ยังสร้างคุณค่าและโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเติบโตได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน" นายรักษ์ กล่าว
สำหรับงานสัมมนา BAM SYMPOSIUM ครั้งที่ 1 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด New Era of AMC 2025 : พลิกฟื้นสินทรัพย์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเชิงลึกเกี่ยวกับบทบาทของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (AMC) ในยุคใหม่ ครอบคลุมในหลายมิติ อาทิ AMC กับบทบาทการพลิกฟื้นสินทรัพย์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย, ผนึกกำลังขุนพล AMC แก้วิกฤตหนี้ท่วมระบบ, ไขรหัสลับ NCB จากข้อมูลสู่โอกาส, ลงทุนอสังหาไปต่อหรือพอก่อน?, ไขกุญแจลับเปิดขุมทรัพย์ NPA และ เจาะลึกการดูฮวงจุ้ยและแก้ฮวงจุ้ยทรัพย์มือสอง
โดยบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยการรวมตัวของผู้บริหารระดับสูงจากบริษัท AMC ชั้นนำของไทย 5 แห่ง ได้แก่ BAM, SAM, JMT, CHAYO และ KCC ที่มาร่วมเสวนาในเวทีเดียวกันเป็นครั้งแรก พร้อมด้วยผู้บริหารจาก บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาริมทรัพย์ และกูรูการลงทุนชื่อดัง โดยมีนักธุรกิจ นักลงทุน และประชาชนทั่วไปให้ความสนใจเข้าร่วมฟังสัมมนาอย่างคับคั่ง งาน BAM SYMPOSIUM : New Era of AMC 2025 จึงนับเป็นจุดเริ่มต้นของ "ยุคใหม่แห่งธุรกิจบริหารสินทรัพย์ไทย" ที่ไม่เพียงสร้างองค์ความรู้ เปิดโอกาสและสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้คนมองเห็นศักยภาพใหม่ของการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการสร้างคุณค่าจากทรัพย์ในมุมมองที่แตกต่าง