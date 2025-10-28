KCC ขายหุ้นกู้400ล้านบาทเกลี้ยง

”ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง “ปลื้ม หุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น อายุ 3 ปี จำนวน 400 ล้านบาท ดอกเบี้ย 6% ต่อปี ขายเกลี้ยง!!! เนื่องจากได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ นำเงินลุยธุรกิจต่อเนื่อง
นายทวี กุลเลิศประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไนท คลับ แคปปิตอล โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ KCC ผู้ประกอบธุรกิจบริษัทลงทุน (Holding Company) โดยมีธุรกิจหลักที่ดำเนินการภายใต้ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ไนท คลับ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท เคซีซี แอสเซท รีคัฟเวอรี่ จำกัด(รวมเรียกว่า “บริษัทย่อย”) ในการจัดหาและบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและธุรกิจบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายและการปรับปรุงทรัพย์สินรอการขายเพื่อจำหน่าย เปิดเผยว่า บริษัทประสบความสำเร็จในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ จำนวน 400 ล้านบาท อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 6 % ต่อปีซึ่งเงินที่ได้จะนำไปให้กู้ยืมแก่บริษัทย่อย เพื่อนำไปใช้ในการดำเนินธุรกิจของบริษัทย่อยและ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวของบริษัทย่อย
“การออกหุ้นกู้ของบริษัทได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายใหญ่ (II/HNW)เนื่องจากได้รับการตอบรับจากนักลงทุนเกินกว่าจำนวนที่ตั้งเป้าไว้ สะท้อนความเชื่อมั่นของนักลงทุนในผลการดำเนินงานและและศักยภาพการเติบโตในอนาคตของบริษัทโดยแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน(ไฟลิ่ง) ได้รับการอนุมัติ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต ) เมื่อวันที่ 3 ตุลาคมที่ผ่านมา ซึ่งมีบริษัทหลักทรัพย์ ทรีนีตี้จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ชุดนี้ ซึ่งเป็นการออกและเสนอขายเป็นครั้งที่ 2 ของปีและอยู่ในวงเงินที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมัติไว้“ นายทวีกล่าว
อย่างไรก็ตาม ความพิเศษของหุ้นกู้ชุดนี้ซึ่งจะครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2571 เป็นหุ้นกู้ชนิดทยอยคืนเงินต้น ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอน แบ่งเป็นชำระคืนเงินต้นในปีที่ 1 จำนวน 10% ปีที่ 2 ชำระคืนเงินต้น 20% และปีที่ 3ชำระคืนเงินต้น 70% ของมูลค่าเงินต้นที่ออกทั้งหมดณ วันที่ออกหุ้นกู้ สำหรับเงินที่ได้รับจะนำไปใช้ในการขยายธุรกิจ โดยซื้อพอร์ตใหม่ ขยายฐานสินทรัพย์ ผ่านการให้บริษัทย่อยกู้ยืมไปซื้อพอร์ตลูกหนี้ที่เป็นธุรกิจหลัก และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนระยะยาวของบริษัทย่อย
“การออกหุ้นกู้แบบทยอยชำระคืนเงินต้น ก็เพื่อให้โครงสร้างการชำระหนี้สอดคล้องกับกระแสเงินสดของธุรกิจ ซึ่งมีรายได้ทยอยเข้ามาเป็นงวด ๆ เช่นจากการรับชำระหนี้ของลูกค้า หรือรายได้จากสินทรัพย์ที่บริหารอยู่ ช่วยให้กลุ่มบริษัทสามารถบริหารสภาพคล่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ต้องสะสมเงินก้อนใหญ่เพื่อชำระคืนหุ้นกู้ในปีสุดท้าย และลดความเสี่ยงจากภาวะตลาดการเงินที่ผันผวนในอนาคต และเพื่อให้การชำระคืนเงินต้นเป็นไปอย่างมั่นคง สม่ำเสมอ และสอดคล้องกับรายได้จริงของธุรกิจ“
นายทวีกล่าวว่า ในส่วนของนักลงทุนที่ลงทุนหุ้นกู้ของบริษัท นักลงทุนจะได้รับทั้งดอกเบี้ยและเงินต้นคืนบางส่วนทุกปี ซึ่งช่วยให้ มีกระแสเงินสดกลับมาอย่างต่อเนื่อง (Stable Cashflow) ได้รับเงินต้นคืนเร็วกว่าหุ้นกู้ทั่วไปแบบ Bullet ลดความเสี่ยงสะสม หากตลาดหรือเศรษฐกิจมีความผันผวนในอนาคตนอกจากนี้ การทยอยคืนเงินต้นยังช่วยให้นักลงทุนสามารถนำเงินที่ได้รับคืนแต่ละปีไปต่อยอดลงทุนใหม่ หรือปรับพอร์ตได้อย่างยืดหยุ่น
สำหรับทิศทางการดำเนินงาน KCC ยังคงเดินตามเป้าหมายและมีสัญญาณดีขึ้นหลังรัฐบาลใหม่และผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใหม่มีแนวคิดในการจัดตั้ง AMC แห่งชาติ ส่วนบริษัทก็มีความพร้อมในการทำธุรกิจทั้งการระดมทุนจากการออกหุ้นกู้และการมีสถานะเป็นโฮลดิ้งคัมปานีจะทำให้คล่องตัว