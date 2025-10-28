Krungthai GLOBAL MARKETS เผยค่าบาทเปิดที่ 32.64-รอผลการประชุมธนาคารกลางหลัก- FOMC ของเฟด

นายพูน พานิชพิบูลย์ นักกลยุทธ์ตลาดเงินตลาดทุน Krungthai GLOBAL MARKETS ธนาคารกรุงไทย เปิดเผยว่า ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้(28ต.ค.68)ที่ระดับ 32.64 บาทต่อดอลลาร์ “แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย”จากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.71 บาทต่อดอลลาร์ และมองกรอบเงินบาทในช่วง 24 ชั่วโมง คาดว่าจะอยู่ที่ระดับ 32.50-32.75 บาท/ดอลลาร์ โดยนับตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 22 ตุลาคม ที่ผ่านมา เงินบาท (USDTHB) ทยอยแข็งค่าขึ้นบ้าง ในลักษณะ Sideways Down (แกว่งตัวในกรอบ 32.63-32.78 บาทต่อดอลลาร์) แม้จะมีจังหวะอ่อนค่าลงบ้าง เข้าใกล้โซน 32.80 บาทต่อดอลลาร์ ตามการปรับตัวลงแรงของราคาทองคำ (XAUUSD) จนหลุดโซนแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ทว่า เงินบาทก็ยังพอได้แรงหนุนฝั่งแข็งค่า ตามการทยอยอ่อนค่าของเงินดอลลาร์ สอดคล้องกับการทยอยปรับตัวลดลงของบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ หลังผู้เล่นในตลาดต่างมั่นใจว่า เฟดจะสามารถเดินหน้าลดดอกเบี้ยได้ตามที่ตลาดกำลังคาดหวังอยู่ โดยเฉพาะในการประชุม FOMC เดือนตุลาคม ที่จะถึงนี้
นอกจากนี้ เงินดอลลาร์ยังเผชิญแรงกดดันจากการทยอยแข็งค่าขึ้นของบรรดาสกุลเงินหลัก ทั้งเงินยูโร (EUR) ซึ่งได้แรงหนุนจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจฝั่งยูโรโซน อย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นภาคธุรกิจของเยอรมนี (IFO Business Climate) ที่ปรับตัวสูงขึ้น ดีกว่าคาด ส่วนเงินเยนญี่ปุ่น (JPY) ก็พลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นจากโซน 153 เยนต่อดอลลาร์ ตามส่วนต่างบอนด์ยีลด์ 10 ปี สหรัฐฯ กับญี่ปุ่นที่แคบลง ขณะเดียวกัน ผู้เล่นในตลาดบางส่วนก็มองว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ยังพอมีโอกาสราว 50% ที่จะเดินหน้าขึ้นดอกเบี้ยอีก 1 ครั้ง 25bps ในปีนี้
สำหรับในช่วง 24 ชั่วโมงหลังจากนี้ ผู้เล่นในตลาดจะรอติดตาม รายงานข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่าง ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภค (Conference Board Consumer Confidence) ในเดือนตุลาคม รวมถึง รายงานดัชนีภาวะเศรษฐกิจจากบรรดาเฟดสาขา อาทิ ดัชนีภาคการผลิตอุตสาหกรรมโดยเฟดสาขา Richmond และดัชนีภาคการบริการโดยเฟดสาขา Dallas เป็นต้น
และนอกเหนือจากรายงานข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าว ผู้เล่นในตลาดจะรอลุ้น รายงานผลประกอบการของบรรดาบริษัทจดทะเบียน รวมถึง พัฒนาการของสถานการณ์การเมืองสหรัฐฯ หลังเข้าสู่ภาวะ Government Shutdown และประเด็นความขัดแย้งทางการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐฯ
สำหรับแนวโน้มของค่าเงินบาท เรายอมรับว่า โมเมนตัมการอ่อนค่าของเงินบาท (USDTHB) ได้อ่อนกำลังลง หลังเงินดอลลาร์เริ่มทยอยอ่อนค่าลงบ้าง ก่อนผู้เล่นในตลาดรับรู้ผลการประชุมบรรดาธนาคารกลางหลัก โดยเฉพาะผลการประชุม FOMC ของเฟด ทำให้การอ่อนค่าของเงินบาทในช่วงระยะสั้นนี้ อาจเป็นไปอย่างจำกัด จนกว่าตลาดจะรับรู้ผลการประชุมบรรดาธนาคารกลางหลักดังกล่าว ถึงจะเห็นการเคลื่อนไหวที่ชัดเจนอีกครั้ง
อย่างไรก็ดี เราคงมุมมองเดิมว่า เงินบาทยังมีแนวโน้มทยอยอ่อนค่าลงได้ และเงินบาท (USDTHB) จะยังคงอยู่ในแนวโน้มการอ่อนค่า จนกว่าจะสามารถพลิกกลับมาแข็งค่าขึ้นทะลุโซนแนวรับ 32.40-32.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้อย่างชัดเจน โดยในช่วงปลายเดือน เรามองว่า แม้เงินบาทจะมีจังหวะแข็งค่าขึ้นบ้าง แต่การแข็งค่าขึ้นของเงินบาทก็อาจถูกชะลอลงบ้าง จากโฟลว์ธุรกรรมซื้อเงินดอลลาร์จากฝั่งผู้ประกอบการ อย่างฝั่งผู้นำเข้าในช่วงปลายเดือน (Month-end Flows) ขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของเงินเยนญี่ปุ่น (JPYTHB) ในช่วงนี้ เมื่อเทียบกับเงินบาท ก็มีส่วนหนุนให้ผู้เล่นในตลาดบางส่วนทยอยเข้าซื้อเงินเยนญี่ปุ่น และโฟลว์ธุรกรรมดังกล่าวก็มีส่วนช่วยชะลอการแข็งค่าของเงินบาท โดยเงินบาทก็อาจติดแถวโซนแนวรับ 32.40-32.50 บาทต่อดอลลาร์ ได้
อนึ่ง เราขอเน้นย้ำว่า เงินบาทได้เคลื่อนไหวผันผวนสูงขึ้น จากอิทธิพลของโฟลว์ธุรกรรมทองคำ เนื่องจากในช่วงนี้ ราคาทองคำเคลื่อนไหวผันผวนสูงกว่าค่าเฉลี่ยในอดีตอย่างเห็นได้ชัด ทำให้ ทั้งจังหวะการปรับตัวลงแรงของราคาทองคำ และการรีบาวด์สูงขึ้นของราคาทองคำ (ซึ่งในช่วงนี้ก็มักจะเห็นการปรับตัว ขึ้น-ลง ในระดับ เกิน 100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ในช่วงเวลาสั้นๆ) ก็ส่งผลให้ เงินบาทอ่อนค่าลง หรือ แข็งค่าขึ้นมาบ้างได้ โดยจากการวิเคราะห์การเคลื่อนไหวของทั้งราคาทองคำและเงินบาท เราพบว่า เงินบาทมีความอ่อนไหวต่อทิศทางราคาทองคำ (Beta, Sensitivity) ราว 0.2 ในจังหวะที่ราคาทองคำปรับตัวลดลง และราว 0.3 ในช่วงที่ราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้น โดยในช่วงระยะสั้นนี้ หากราคาทองคำ (XAUUSD) ไม่ได้ปรับตัวลดลงต่อเนื่องจนหลุด โซนแนวรับ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ อย่างชัดเจน เราประเมินว่า ราคาทองคำก็อาจมีจังหวะรีบาวด์สูงขึ้นบ้าง และอาจพอช่วยลดทอนแรงกดดันฝั่งอ่อนค่าต่อเงินบาท หรืออาจหนุนการแข็งค่าขึ้นของเงินบาทได้ หากในช่วงนั้น เงินดอลลาร์ทยอยอ่อนค่าลงเช่นกัน