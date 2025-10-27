บิทคอยน์หลุดพ้น “โหมดหวาดกลัว” ความเชื่อมั่นเริ่มไหลกลับตลาดคริปโตโลก ดันวอลุ่มเทรดคึก

ดัชนี Crypto Fear & Greed ขยับจาก “ความกลัว” สู่ “ความเป็นกลาง” ครั้งแรกในรอบหลายสัปดาห์ หลังราคาบิทคอยน์ทะยานเหนือ $115,000 ท่ามกลางแรงซื้อกลับที่กลับมามั่นคง ขณะนักวิเคราะห์ชี้สัญญาณบวกเริ่มก่อตัวใหม่ในตลาดคริปโตเกาหลีใต้
ความเชื่อมั่นเริ่มฟื้น ดัชนี “Fear & Greed” พลิกกลับเข้าสู่โซน Neutral
ตลาดคริปโตเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง หลังจากดัชนี Crypto Fear & Greed Index ซึ่งสะท้อนอารมณ์ของนักลงทุนทั่วตลาด พลิกกลับขึ้นมาอยู่ในระดับ “เป็นกลาง” ที่คะแนน 51 จาก 100 เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เป็นครั้งแรกในรอบกว่า 2 สัปดาห์ที่ตลาดพ้นจากภาวะ “ความกลัว”
การขยับตัวของดัชนีครั้งนี้เกิดขึ้นพร้อมกับราคาบิทคอยน์ที่ดีดกลับขึ้นสู่ราว $115,000 หลังร่วงแรงในช่วงกลางเดือนตุลาคมจากแรงกดดันทางเศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะมาตรการภาษีสินค้าจีนของประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ซึ่งเคยฉุดตลาดลงอย่างหนักจนมูลค่าคริปโตหายไปกว่า 19,000 ล้านดอลลาร์ภายในวันเดียว
“แรงขายเชิงรุก” เริ่มอ่อนแรง สัญญาณกลับตัวเริ่มปรากฏ
ข้อมูลจากแพลตฟอร์มวิเคราะห์บล็อกเชน Glassnode ชี้ว่า แรงเทขายในตลาดบิทคอยน์เริ่มชะลอตัวลง โดยระบุว่า CVD (Cumulative Volume Delta) ของตลาดสปอตและฟิวเจอร์สเริ่ม “แบนตัว” หมายถึงแรงขายเชิงรุกที่เคยกดดันตลาดตลอดสัปดาห์ก่อน เริ่มจางหายลงอย่างชัดเจน
โพสต์ล่าสุดของ Glassnode บนแพลตฟอร์ม X ระบุว่า “เป็นครั้งแรกนับจากวันที่ 10 ตุลาคม ที่แรงขายและอารมณ์เชิงลบเริ่มถึงจุดอิ่มตัว” พร้อมชี้ว่า Funding Rate ยังคงต่ำกว่าระดับปกติที่ 0.01% แสดงว่าตลาดยังไม่มีแรงเปิดสถานะซื้อเกินจริง (Over-leverage) และนักลงทุนส่วนใหญ่ยังคงระมัดระวัง
จับตาเฟดสหรัฐฯ จ่อหั่นดอกเบี้ยอีกครั้ง ปลุกหวัง “กระทิงกลับมา”
ปัจจัยหนุนสำคัญอีกประการคือความคาดหวังต่อการลดอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Federal Reserve) ในการประชุมวันที่ 29 ตุลาคมนี้ ซึ่งตามข้อมูลจาก CME Group’s FedWatch ระบุว่ามีความเป็นไปได้สูงถึง 96.7% ที่เฟดจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.25%
หากเป็นไปตามคาด การลดดอกเบี้ยดังกล่าวจะช่วยหนุนสินทรัพย์เสี่ยงอย่างคริปโตให้กลับมาน่าสนใจมากขึ้น และอาจเป็นตัวจุดชนวนให้ตลาดกลับเข้าสู่รอบฟื้นตัวอีกครั้ง
ตลาดฟื้นช้าแต่มั่นคง นักลงทุนรายย่อยยังเชื่อมั่น
ในขณะที่ตลาดโลกเริ่มส่งสัญญาณฟื้น ตลาดคริปโตในเกาหลีใต้ก็แสดงแนวโน้มคล้ายกัน ดัชนีความเชื่อมั่นผู้ลงทุนภายในประเทศเริ่มกลับขึ้นเหนือระดับเฉลี่ยในรอบเดือน หลังจากแรงเทขายหนักในช่วงก่อนหน้า โดยนักลงทุนรายย่อยยังคง “ถือ” มากกว่า “ขาย” และมองว่าช่วงนี้เป็นโอกาสสะสมระยะยาว
ข้อมูลจากสำนักวิจัยในกรุงโซลชี้ว่า ปริมาณซื้อขายบนกระดานเทรดหลักอย่าง Upbit และ Bithumb เริ่มกลับมาทรงตัวในระดับสูงสุดในรอบ 6 สัปดาห์ ขณะที่บิทคอยน์ยังเป็นสินทรัพย์หลักที่ได้รับแรงหนุนจากสถาบันการเงินท้องถิ่นที่เริ่มทยอยเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในพอร์ตสินทรัพย์ดิจิทัล
นักวิเคราะห์เกาหลีใต้ประเมินว่า หากบิทคอยน์สามารถยืนเหนือระดับ $115,000 ได้อย่างมั่นคง ตลาดคริปโตในเอเชียอาจกลับมาคึกคักอีกครั้ง โดยเฉพาะในช่วงก่อนสิ้นปี ซึ่งเป็นช่วงที่นักลงทุนเกาหลีใต้มักกลับเข้ามาเก็งกำไรในสินทรัพย์เสี่ยงเพิ่มขึ้น
จากความกลัวสู่ความกล้า ตลาดกำลังฟื้นกลับมาอีกครั้ง
แม้ความผันผวนยังไม่หมดไป แต่การที่ดัชนี Fear & Greed พลิกกลับสู่ความเป็นกลางถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของรอบตลาดคริปโตครั้งนี้ เพราะแปลว่านักลงทุนเริ่มมองเห็นโอกาสมากกว่าความเสี่ยงอีกครั้ง
เมื่อแรงขายชะลอ ดอกเบี้ยโลกอ่อนตัว และตลาดเกาหลีใต้กลับมาเป็นแรงซื้อสำคัญในเอเชีย โดยบิทคอยน์อาจอยู่ในจุดเริ่มต้นของ “วัฏจักรใหม่” ที่ความกลัวค่อยๆ แปรเปลี่ยนเป็นความเชื่อมั่นอีกครั้งในไม่ช้า.