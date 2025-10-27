ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.70-ติดตามเจรจาการค้าสหรัฐฯ-ผลการประชุมเฟด

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(27 ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับระดับปิดตลาดปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.77 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... เงินบาทแข็งค่าขึ้นเช่นเดียวกับทิศทางของสกุลเงินอื่นในเอเชียและเงินหยวน ซึ่งได้รับแรงหนุนจากสัญญาณเชิงบวกเกี่ยวกับประเด็นข้อตกลงการค้าระหว่างจีนและสหรัฐฯ ขณะที่ เงินดอลลาร์ฯ ยังขาดแรงหนุนในช่วงก่อนการประชุมเฟดในช่วงกลางสัปดาห์นี้ เนื่องจากตลาดคาดว่า เฟดมีโอกาสปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง หลังจากตัวเลขเงินเฟ้อ CPI ของสหรัฐฯ ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดไว้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,302.16 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 1,039 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.80 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลกและค่าเงินในภูมิภาค และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ นอกจากนี้ ตลาดยังรอติดตามประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับประเทศคู่ค้า และผลการประชุมเฟด (28-29 ต.ค.) ด้วยเช่นกัน