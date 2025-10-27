คอนโดเมืองท่องเที่ยวขยายตัวดี “ร่วมอิสระ”ผุด“ซาซ่าส์”เติมสต็อกคอนโด หลัง‘ศศรา หัวหิน’ใกล้หมด

สัญญาณการฟื้นตัวของตลาดคอนโดมิเนียมในเมืองท่องเที่ยว หลังผ่านพ้น วิกฤต การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 เริ่มมีให้เห็นชัดเจนขึ้นในช่วง ปี 2565 โดยเฉพาะการฟื้นตัวในเมืองท่องเที่ยวหลักของประเทศ อย่าง ภูเก็ต พัทยาและหัวหิน ส่งผลให้ราคาที่ดินและความต้องการที่ดินในการพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมติดชายหาด ในเมืองท่องเที่ยว พุ่งสูงขึ้น อย่างก้าวกระโดด โดยเฉพาะ 2 ทําเล ที่เป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ คือภูเก็ต และหัวหิน โดยในส่วนของ จังหวัดภูเก็ตนั้น ราคาที่ดินในปี 2567 ต่อเนื่องถึง 2568 ราคาที่ดินมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นกว่า 50% บางทําเลราคาปรับสูงขึ้นกว่า1-2 เท่าตัว เนื่องจากดีมานด์ที่อยู่อาศัย จากนักลงทุนและ ชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ปรับตัวสูงอย่างต่อเนื่องขณะ ที่ดิน ที่เหมาะแก่การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมมีจํากัด ประกอบกับการเข้าซื้อที่ดินของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ในทำเลติดชายหาด และทำให้ทำเลในเมืองลดน้อยลง ยิ่งทำให้ที่ดินในทำเลติดหาดหรืติดทะเลหาได้ยากมาก
ขณะที่หัวหิน อีกหนึ่งเมืองท่องเที่ยวสําคัญที่กลุ่มชาวต่างชาตินิยมเข้ามาพักผ่อน และซื้อ คอนโดมิเนียม ทั้งในรูปแบบของการลงทุน และการพักอาศัยเอง มีจํานวนเพิ่มมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง ดีมานด์ดังกล่าวทำให้ ตลาด คอนโดมิเนียมหัวหิน ฟื้นตัวกลับมาคึกคักอีกครั้ง ตั้งแต่ช่วง ปีสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหัวหินเป็นเมืองที่มีถนนสายหลัก เรียบไปกับชายหาด ทําให้พื้นที่ ในการพัฒนา คอนโดมิเนียมถูกแบ่งออกเป็นสอง โซนคือ โซนที่อยู่ติดหาดกับโซนที่อยู่ติด ฝั่งภูเขา
โดยโซนที่อยู่ติดกับภูเขานั้น ยังมีพื้นที่ เหลือจำนวนมาก ขณะที่ โซนที่ดินที่ติดกับชายหาดมีจำนวนน้อยมาก ส่วนใหญ่ยังอยู่ในมือของแลนลอร์ด ทําให้ราคา ที่ดิน ติดหาด มีราคา พุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง แม้จะอยู่ในช่วง เกิดวิกฤตโควิด19 แต่ราคาที่ดิน ติดหาดของหัวหิน ยังวิ่งอยู่ไม่หยุด ล่าสุดราคาที่ดิน นายอำเภอหัวหินโซนในเมือง และ ที่ดินติดหาดมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก
โดยเฉพาะที่ดินติดหาด ราคาขยับขึ้นสูงถึง100 ล้านบาทต่อไร่ ในบางแปลง ราคาขายต่อไร่พุ่งสูงไปถึง120 ล้านบาท
แนวโน้มดังกล่าวทำให้ในช่วงที่ผ่านมาผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ทั้งผู้ประกอบการในพื้นที่และผู้ประกอบการรายใหญ่จากส่วนกลางต้องขยับ ไปเลือกทำเลในการพัฒนาโครงการใหม่ ในโซน เขาตะเกียบ เขาเต่าและปราณบุรี ตามลำดับ และผลจากการที่บริษัทอสังหา ขยายการพัฒนาโครงการเข้าไปใน ทำเลดังกล่าวทำให้ ที่ดิน ติดหาด ในโซนเขาตะเกียบ เขาเต่าปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องส่งผลต่อราคาขายโครงการ คอนโดมิเนียมโครงการใหม่ ๆ พุ่งสูงขึ้น ในทิศทางเดียวกัน โดยในส่วนของเขาตะเกียบนั้น คอนโด โครงการใหม่ ๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น จะมีระดับราคาขายมากกว่า150,000 บาทต่อตารางเมตร
ทิศทาง การปรับตัวของราคาคอนโดมิเนียม ในทําเล ติดชายหาด เขาตะเกียบ เขาเต่า ส่งผลให้ตลาดซื้อเพื่อลงทุนปล่อยเช่าคอนโด มิเนียมติดหาด ได้รับความนิยมอย่างมาก ขณะเดียวกัน ดีมานด์ คอนโดที่เพิ่มขึ้นทำให้ บริษัทอสังหาฯรายใหญ่หันไปพัฒนาโครงการระดับลักซ์ชัวรี่ ซึ่งมีราคาขาย20 ถึง40 ล้านบาท ตอน ยูนิต เพิ่มมากขึ้น
แนวโน้มดังกล่าว ทำให้หัวหิน กลายเป็น ลักชัวรี่ไลฟ์สไตล์ เดสติเนชั่น ระดับนานาชาติ ทั้งด้านการท่องเที่ยวและการอยู่อาศัยระยะยาวซึ่ง สร้างโอกาสในการลงทุน อสังหาริมทรัพย์จากแรงหนุนของการฟื้นตัว ระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
ประกอบกับการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนามบินหัวหิน โครงการรถไฟทางคู่ หรือ โครงการมอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน-ปากท่อ และการก่อสร้าง ถนนยกระดับ ช่วงพระรามสองของมอเตอร์เวย์สายแปดสิบสองที่ใกล้จะเสร็จเรียบร้อยในปีนี้เป็นตัวเร่งและส่งเสริมศักยภาพของเมืองหัวหินให้พร้อมรับการเดินทางและการอยู่อาศัย รวมไปถึงการลงทุน และ การท่องเที่ยว พัฒนาเป็นศูนย์กลางความเจริญด้านไลฟ์สไตล์ที่อยู่กึ่งกลางระหว่างกรุงเทพและจังหวัดภาคใต้
แนวโน้มดังกล่าว ได้กลายเป็นศักยภาพของโครงการคอนโดมิเนียมลักซ์ชัวรี่ ที่สร้างเสร็จแล้วในพื้นที่เนื่องจากการพัฒนาโครงการใหม่ใหม่ต้องใช้เงินทุนสูงโดยเฉพาะต้นทุนค่าที่ดิน ซึ่งขณะนี้ปรับตัวไปไกลมาก การปรับตัวของราคาที่ดิน ติดชายหาด หัวหินเขาตะเกียบ เขาเต่า ส่งผลบวกกับ โครงการที่พัฒนาเสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการขาย อย่างมาก โดยกลุ่มเป้าหมายที่นิยม ซื้อ คอนโดมิเนียม ติดหาดในทำเลดังกล่าว คือ กลุ่มชาวต่างชาติที่เกษียณอายุและต้องการเข้ามาพัก ระยะยาวในประเทศไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศสแกนดิเนเวีย ซึ่งชื่นชอบ ความเงียบสงบของหัวหิน ขณะเดียวกัน กลุ่มคนไทย ครอบครัวใหญ่ ก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มเป้าหมายสำคัญ ที่นิยมเข้ามาซื้อ คอนโดมิเนียมระดับรักชัวรี่ เพื่อใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ และการลงทุน เนื่องจากมองว่า แนวโน้มราคาที่ดิน ติดชายหาดในหัวหิน เขาตะเกียบเขาเต่าและปานบุรี จะปรับตัวสูงขึ้น อย่างต่อเนื่อง การซื้อ คอนโดมิเนียมเพื่อ ลงทุน และใช้เป็นบ้านพักตากอากาศ เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินทรัพย์ ในระยะยาว
นอกจากนี้ ปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาพักผ่อนในหัวหินที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่อง ยังสะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่พัก
ที่อยู่อาศัยที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แม้อยู่นอกฤดูการท่องเที่ยว หรือโลซีซั่น แต่จำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในหัวหินยังมีทิศทางที่ดีอยู่ สังเกตุได้จากการขยายตัวของ สวนน้ำ ธุรกิจร้านอาหาร เคาเฟ่ จุดเซ็คอินใหม่ๆ ต่างที่เปิดตัวเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยว การเกิดขึ้นของถนนคนเดิน ซึ่งเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวในประเทศเข้ามาพักผ่อนในหัวหิน และสถานที่สันทนาการ อาทิ การเปิดตัวสนามกอล์ฟ กิจกรรมทางน้ำ และชายหาด เช่นการส่งเสริมกีฬาเซิร์ฟบอร์ดร่องเรือชมวาฬบลูด้าที่หนึ่งปีจะมีแค่ไม่กี่ครั้งที่วาฬสายพันนี้จะว่ายมาในทะเลหัวหิน
ธุรกิจและกิจกรรมต่าง ๆ ที่ขยยาตัวเพิ่มขึ้นยิ่งดึงดูให้นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเข้ามาพักผ่อนในหัวหินเพิ่มมากขึ้นในทุกปี จากเดิมมีนักท่องเที่ยวหลักๆ คือกลุ่มคนไทย และนักท่องเที่ยวกลุ่มสแกนดิเนเวีย แต่ปัจจุบันมีทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยว จีน เกาหลีใต้ ยุโรป และรัวเซียเดินทางเข้ามามากขึ้น ขณะที่นักท่องเที่ยวคนไทยที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวหลัก ก็ขยายตัวมากขึ้นจากที่เคยมีกลุ่มครอบครัวเปินทางมากพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ แต่ในปัจจุบันกลุ่มนักท่องเที่ยวเจนY เจนZ เพิ่มมากขึ้น
ปัจจัยดังกล่าวทำให้ดีมานด์ห้องพักในหัวหินขยายตัว และส่งผลดีต่อตลาดห้องชุดพักอาศัย และตลาดห้องชุดเพื่อการลงทุนปล่อยเช่าที่บริหารการปล่อยเช่าโดยเอเจนซี่ที่มีฐานลูกค้าต่างชาติ และคนไทย ทิศทางดังกล่าวทำให้ โครงการคอนโดมิเนียมระดับรักชัวรี่ ได้รับความสนใจเข้าซื้อและ ลงทุนเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นที่ผ่านมากลุ่มผู้พัฒนาอสังหาฯรายใหญ่ๆ เช่น แสนสิริ พราว ดีเวลลอปเม้นท์ และ ชาญอิสระ ขยายการลงทุนในตลาดห้องชุดหัวหิน
โดยก่อนหน้านี้ บมจ.ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จำกัด ได้จับมือร่วมกับบมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และ บมจ.สหพัฒนพิบูล จำกัด ลงทุนพัฒนาลักชัวรี่คอนโดมิเนียม ภายใต้ชื่อ ‘ศศรา หัวหิน’ คอนโดมิเนียมLow Rise ติดชายหาดเขาตะเกียบ บนทำเลซอยหัวหิน97 - ซอยอ่าวหัวดอน ซอย 5 บนที่ดินกว่า5 ไร่ โดยพัฒนาเป็นอาคารสูง4 ชั้น5 อาคาร จำนวนเพียง110 ยูนิต มูลค่าโครงการกว่า1,500 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างในปี2565 ปัจจุบันก่อสร้างเสร็จ100% โดยมีห้องให้เลือกถึง3 รูปแบบ ได้แก่ ห้องแบบ1 ห้องนอน, ห้องแบบ2 ห้องนอน และห้องแบบ3 ห้องนอน
สำหรับราคาขยายเฉลี่ยห้องชุดในโครงการ ‘ศศรา หัวหิน’ เริ่มต้นที่ 220,000 บาทต่อ ตร.ม. หรือเริ่มต้น5.9 ล้านบาทสำหรับห้องชุดที่อยู่ระหว่างการขายมีทั้ง1, 2 และ3 ห้องนอน ไฮไลท์ก็คือห้องแบบ3 ห้องนอน ห้องเพนต์เฮ้าส์ติดหน้าหาด ซึ่งเหลือเพียง 2 ยูนิตสุดท้ายในราคาเริ่มต้น45-55 ล้านบาท ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมาก เพราะทำเลที่ตั้งโครงการที่ดี และหายาก
ยังเป็นที่ดินผืนสุดท้ายที่สวยที่สุดก็ว่าได้ สำหรับโครงการ ‘ศศรา หัวหิน’ มียอดขายแล้วกว่า 80% และทยอยโอนให้ลูกค้าไปแล้วตั้งแต่ปี 2566 และยอดขายในปี2567 ที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นอีกทำให้ปัจจุบันยังมีห้องชุดในโครงการค่อนข้างน้อย
จากผลตอบรับที่ดีในโครงงการ‘ศศรา หัวหิน’ ทำให้ล่าสุดร่วม บริษัท อิสสระตัดสินใจเปิดตัวโครงการใหม่เพิ่มอีก1 โครงการ คือSASA Hua Hin (ซาซ่าส์ หัวหิน) ซึ่งมีมูลค่าโครงการ1,709 ล้านบาท โดยพัฒนาเป็นคอนโดมิเนียม7 ชั้น3 อาคาร จำนวน248 ยูนิต ราคาเริ่มต้น3.9 ล้านบาท โดยโครงการซาซ่าส์ หัวหิน เป็นคอนโดเจาะกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อรองลงมาจากศศรา หัวหิน สะท้อนได้จากราคาเริ่มต้นที่ห่างกันเกือบ2 ล้านบาท โดยปัจจุบันนั้นได้มียอดจองไปแล้ว20% คาดว่าเมื่อถึงสิ้นปีจะอยู่ที่ราว40-50%
ก่อนหน้านี้ “ดิฐวัฒน์ อิสสระ” กรรมการผู้จัดการ บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด ระบุว่า ตลาดชะอำ-หัวหินยังเป็นพื้นที่ที่น่าจับตามองเป็นพิเศษ เพราะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญ ส่งผลให้ดีมานด์ที่อยู่อาศัยมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งซื้อเพื่ออยู่เองซื้อเพื่อการลงทุน ซื้อเพื่อเป็นบ้านพักหลังที่สอง เพราะโซนหัวหินนอกจากจะมีทะเลและหาดทรายสวยแล้ว ยังเป็นที่ตั้งของสนามกอล์ฟชั้นนำของประเทศไทย เหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการใช้เวลาช่วงวันหยุดไปกับการเล่นกอล์ฟท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติ ขณะที่ส่วนของกลุ่มผู้ซื้อคอนโดในหัวหิน จากเดิมคนไทยมักจะเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่เลือกซื้อคอนโดที่หัวหินไว้เป็นบ้านหลังที่สอง แต่หลังจากปี2563 เป็นต้นมา เริ่มมีชาวต่างชาติเข้ามาซื้อคอนโดในหัวหินกันมากขึ้น โดยส่วนใหญ่จะเป็นชาวยุโรป
โดยเฉพาะชาวรัสเซีย ซึ่งเป็นเชื้อชาติที่มีการซื้อคอนโดมิในหัวหินเป็นอันดับ2 รองจากคนไทยและมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงปีที่ผ่านมาโดยภาพรวมถือว่าตลาดหัวหินนับว่ามีดีมานด์ที่ต่อเนื่องและมีศักยภาพในการเติบโตอย่างยั่งยืน
“สังเกตุได้จากหลังจากสถานการณ์โควิดเริ่มผ่อนคลาย นักท่องเที่ยวต่างชาติเริ่มกลับเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างหัวหินจะเป็นพื้นที่ลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติให้ความสนใจเป็นพิเศษ ซึ่งการพัฒนาโครงการที่อยู่ริมชายหาดหรืออยู่โซนชายหาด ใกล้ชายหาดห่างออกไปเพียงไม่กี่ร้อยเมตร จะเป็นโซนที่ชาวต่างชาติโดยเฉพาะยุโรปที่มีภรรยาคนไทยซื้อไว้เป็นบ้านพัก ได้รับความนิยมสูง ขณะที่ในส่วนของราคาอสังหาฯหัวหิน ถือว่าเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีค่าครองชีพต่ำ ราคาอสังหาฯจึงอยู่ในระดับที่จับต้องได้ ขณะที่ราคาประเมินที่ดินของหัวหินและราคาคอนโดมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ ตามดีมานด์ที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในโอกาสนี้จึงเป็นจังหวะที่ดีในการซื้ออสังหาฯทำกำไร”
สำหรับ โครงการ ศศรา หวั หิน (SASARA HUA HIN) ที่พัฒนาเป็นลักชัวรี่ บีช ฟร้อนท์เรสซิเดนซ์ คอนโดมิเนียมพร้อมอยู่ ติดริมหาด ตั้งอยู่บนทำเลที่ดินผืนงามที่สุดของหัวหินภายใต้แนวคิดการออกแบบThe Art Of Escape สุนทรียะแห่งการพักผ่อน กับห้องพักสุดหรูในรูปแบบของ2 ห้องนอน ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่เป็นห้องหน้ากว้างพื้นที่ใช้สอย79 ตร.ม.ประกอบด้วย 2 ห้องนอน2 ห้องน้ำ ภายในห้องมีการตกแต่งที่เน้นใช้กระจกทำให้ห้องพักดูโปร่งรับแสงธรรมชาติจากด้านนอก ชมทัศนียภาพ วิวทิวทัศน์อันสวยงาม พร้อมกลิ่นอายลมทะเล ช่วยเพิ่มบรรยากาศการพักผ่อนได้ดี
นอกจากนี้ยังมีมุมเบย์วินโดว์ริมหน้าต่างให้ได้นั่งเพลิดเพลินไปกับการชมสวนจากส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังสามารถเดินออกจากระเบียงห้องไปยังส่วนกลาง และสระเล่นน้ำได้ทันทีที่ก้าวเท้าออกจากห้อง ส่วนภายในห้องเมื่อเปิดประตูเข้ามาจะพบพื้นที่ส่วนกลาง มีการตกแต่งให้เป็นส่วนรับประทานอาหารสำหรับ6คนนั่งได้สบาย ๆ อยู่ติดกับประตูระเบียงด้านนอก สามารถชมวิวได้อย่างชัดเจน เชื่อมต่อจากพื้นที่รับประทาน อาหารเป็นพื้นที่นั่งเล่น สามารถวางชุดโต๊ะโซฟาตัวL ขนาดใหญ่ได้ เป็นพื้นที่ส่วนกลางส าหรับครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันได้ด้วย ส่วนด้านหลังเป็นพื้นที่ครัวแบบเปิดมาพร้อมอุปกรณ์ครบ สามารถใช้งานได้จริง เหมาะกับการมาพักผ่อนช่วยกันทำอาหารได้เลย ส่วนห้องนอนนั้นจะอยู่ขนาบข้างซ้ายขวาของพื้นที่ส่วนกลาง เป็นห้องนอนที่มีห้องน้ำในตัวทั้งทั้ง 2 ห้อง มีพื้นที่ขนาดใหญ่พอๆ กันทั้ง2 ห้อง ให้ความเป็นส่วนตัวเวลามาพักผ่อนได้ดีทีเดียว
โดยห้องนอนใหญ่Master Bedroom มีการจัดวางพื้นที่การใช้งานได้อย่างลงตัว สามารถวางเตียงขนาด6 ฟุตได้สบาย ๆ มีพื้นที่เหลือส าหรับเดินได้รอบเตียงแบบกว้างขวาง ภายในห้องยังน้ำมีโซนอ่างอาบน้ำและโซนอาบน้ำกั้นโซน-เปียกแห้งด้วยผนังกระจกมีฝักบัวและRain Shower พร้อมเคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า ส่วนห้องนอนเล็กก็มีนาดใหญ่ไม่แพ้กัน สามารถวางเตียง6 ฟุตได้เช่นกัน มีหน้าต่างบานใหญ่สามารถเทควิวและรับแสงจากด้าน
นอกได้ ภายในห้องน้ำของห้องนี้ ไม่มีอ่างอาบน้ำแต่ก็มีการกั้นโซนเปียก-แห้งด้วยพื้นต่างระดับ และผนังกระจกมาพร้อมชุดสุขภัณฑ์ครบชุด สำหรับห้องนี้มีราคาเริ่มต้นที่19.9 ล้านบาท ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเลย์เอาท์ห้องที่เป็นไฮไลท์ของโครงการ นอกจากจะกว้างขวางแล้ว ยังสามารถเชื่อมไปยังPool Access สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่ทอดยาวไปตามแนวห้องพักอาศัยด้วยด้านพื้นที่ส่วนกลางริมชายหาดกว่า1 ไร่ มาพร้อมกับสระว่ายน้ำ5 แบบ5 สไตล์ ใจกลางLandscape ที่สวยงามประกอบด้วยLagoon Pool , Lap Pool, Step Waterfall and Hidden Jacuzzi, Kid’s Pool และEntertainment Pool พร้อมด้วยกิจกรรมมากมายทั้งภายในและภายนอกโครงการ อาทิ บีช คลับ ฟิ ตเนส พูลคลับเรือคายัก เซิร์ฟบอร์ด กิจกรรมและสิ่งอำนวยความสะดวกริมชายหาดมากมาย ตั้งอยู่บนหาดเขาตะเกียบที่ทอดยาวกว่า8 กิโลเมตร
อย่างไรก็ตาม โครงการ ศศรา หัวหิน ก็ยังมีแบบห้องให้เลือกอีกหลายฟังก์ชัน ไม่ว่าจะเป็นแบบห้อง1 ห้องนอนหรือ3 ห้องนอน ในราคาเริ่มต้นที่7.9 ล้านบาท แต่ละรูปแบบก็มีการดีไซน์ออกมาที่รับรองว่าตอบโจทย์ไลฟ์ สไตล์ การอยู่อาศัยสำหรับวันพักผ่อนได้เป็นอย่างดี