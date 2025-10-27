ออมสินจัดสินเชื่อเอาใจคนอยากมีบ้านหลังแรก ให้ดอกเบี้ยดี ผ่อนเบา ด้วย สินเชื่อบ้านหลังแรกเพื่อคุณ สมัครขอสินเชื่อ คลิก > https://to.gsb.or.th/lCN3LXJm
สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยหลังแรก
- วงเงินกู้สินเชื่อเคหะไม่เกิน 5 ล้านบาท
- ผ่อนเริ่มต้น 3,500 บาท/เดือน (ปีที่ 1 - 2)
- ดอกเบี้ยคงที่ 3 ปีแรก 2.99% ต่อปี (กรณีทำประกันฯ)
- สนับสนุนค่าประเมินราคาหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาท (สำหรับวงเงินกู้สินเชื่อเคหะตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป)
ยื่นกู้ได้ตั้งแต่ 16 ก.ค. 68 – 30 ธ.ค. 68 หรือจนกว่าครบวงเงิน 10,000 ล้านบาท อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญา ภายใน 31 ม.ค. 69
* รู้ก่อนกู้…กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
** เงื่อนไขอื่น ๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด