ชำแหละ 12 หุ้นอสังหา แม้ปันผลสูง แต่ปี 68 ยังเดือดยับหนักสูงสุดกว่า -50%

หุ้นอสังหาฯ โดดเด่นในเรื่องของอัตราตอบแทนปันผลที่สูงต่อเนื่อง ทำให้เป็นที่จับตาของนักลงทุนมายาวนาน แต่ในเรื่องของอัตราผลตอบแทนจากราคา ไม่สดใสเอาเสียเลย เพราะเมื่อคัดกรองข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ณ วันที่ 24 ต.ค.68 และเลือกหุ้นอสังหาท่มีแบรนด์ชั้นนำของเมืองไทย 13 หุ้นพบว่า ผลตอบแทน YTD เป็นลบมากถึง 12 หุ้น ทั้งนี้ จากอานิสงส์ของมาตรการรัฐและแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจปรับลดลง อาจเห็นสัญญาณการฟื้นตัวที่ดีขึ้น
1.PSH บริษัท พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -51.39% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -3.52% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -7.69% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -57.57% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 3.84บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.10/3.66 บาท ค่า P/E50.44 เท่า มาร์เก็ตแคป 8,403.86 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ5.47 % ปันผล YTD ปี 67 คือ 12.15% (จ่าย 0.21 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 7.93% (จ่าย 0.96 บาท/หุ้น)
2.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -38.07% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ 0.00% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -6.84% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -39.78% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 2.18 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.80/1.55 บาท ค่า P/E 10.95เท่ามาร์เก็ตแคป 69,788.28 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 3.44% ปันผล YTD ปี 67 คือ 1.42% (จ่าย 0.07 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 0.90% (จ่าย 0.05 บาท/หุ้น)
3.ORI บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -36.46% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -5.74% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -17.86% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -50.00% ณ 24 ต.ค.68 ปิด2.30 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 4.86/1.50 บาท ค่า P/E 9.96เท่า มาร์เก็ตแคป 5,644.48 ล้านบาท อัตราปันผล YTDปี 68 คือ 0.91% ปันผล YTD ปี 67 คือ 12.71% (จ่าย0.02 บาท/หุ้น) ปันผลYTD ปี 66 คือ 8.52% (จ่าย 0.46 บาท/หุ้น)
4.LPN บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -34.77% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -1.76% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่-5.65% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -46.47% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 1.67 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.16/1.61 บาท ค่า P/E 6.15 เท่า มาร์เก็ตแคป 2,428.51 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 6.15% ปันผล YTD ปี 67 คือ 5.08% (จ่าย 0.10 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 5.53% (จ่าย 0.21 บาท/หุ้น)
5.SC บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่-33.59% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -4.49% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -11.92% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -42.95% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 1.70 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.04/1.40 บาท ค่า P/E4.78 เท่า มาร์เก็ตแคป 7,271.35 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 9.41% ปันผล YTD ปี 67 คือ 9.37% (จ่าย 0.16 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 7.58% (จ่าย 0.24 บาท/หุ้น)
6.QH บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -26.74% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -1.56% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -6.67% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -31.89% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 1.26 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.87/1.15 บาท ค่า P/E7.60 เท่า มาร์เก็ตแคป 13,500.12 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 8.73% ปันผล YTD ปี 67 คือ 8.72% (จ่าย 0.11บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 6.25% (จ่าย 0.15 บาท/หุ้น)
7.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -21.98% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -1.01% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -7.51% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -31.48% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 3.94 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 5.85/3.18 บาท ค่า P/E 8.63เท่า มาร์เก็ตแคป 47,081.87 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 8.12% ปันผล YTD ปี 67 คือ 9.90% (จ่าย 0.32บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ7.36 % (จ่าย 0.50 บาท/หุ้น)
8.SIRI บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -21.67% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -0.70% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -4.08% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -20.34% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 1.41 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 1.87/1.11 บาท ค่า P/E 5.37เท่า มาร์เก็ตแคป 24,585.64 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 10.57% ปันผลYTD ปี 67 คือ 10.52% (จ่าย 0.15 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 11.60% (จ่าย 0.20บาท/หุ้น)
9.NOBLE บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -19.26% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -1.80% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ +0.93% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -29.68% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 2.18 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.12/1.60 บาท ค่า P/E 11.67 เท่า มาร์เก็ตแคป 2,985.32 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 8.67% ปันผล YTD ปี 67 คือ 14.78% (จ่าย 0.18 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 5.10% (จ่าย 0.281 บาท/หุ้น)
10.SENA บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -16.22%ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ -3.63% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1เดือน อยู่ที่ -4.62% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -21.19% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 1.86 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 2.36/1.54 บาท ค่า P/E 6.32เท่า มาร์เก็ตแคป 2,682.63 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 5.98% ปันผล YTD ปี 67 คือ 10.55% (จ่าย 0.11 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 8.70% (จ่าย0.234214 บาท/หุ้น)
11.SPALI บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -3.85% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ +0.57% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -1.69% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -12.06% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 17.50 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 20.40/13.20 บาท ค่า P/E 6.02 เท่า มาร์เก็ตแคป 34,178.45 ล้านบาท, อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 8.57% ปันผล YTD ปี 67 คือ 7.97% (จ่าย 1.45 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 7.79% (จ่าย 1.45 บาท/หุ้น)
12.CPN บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) ผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปี อยู่ที่ -3.07% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ +1.38% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ -0.45% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -15.00% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 55.25 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 65.50/41.00 บาท ค่า P/E 14.98 เท่า มาร์เก็ตแคป 247,962.00 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 3.80% ปันผล YTD ปี 67 คือ 3.16% (จ่าย 2.10 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 1.64% (จ่าย 1.80 บาท/หุ้น)
ทั้งนี้ มีเพียง AP บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ที่มีผลตอบแทนตั้งแต่ต้นปีเป็นบวก อยู่ที่ +7.41% ผลตอบแทนย้อนหลัง 5 วันอยู่ที่ +1.75% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 เดือน อยู่ที่ +1.75% ผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ -10.31% ณ 24 ต.ค.68 ปิด 8.70 บาท ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 9.80/5.60บาท,ค่า P/E 5.93 เท่า มาร์เก็ตแคป 27,369.33 ล้านบาท อัตราปันผล YTD ปี 68 คือ 6.90% ปันผล YTD ปี 67 คือ 8.64% (จ่าย 0.60 บาท/หุ้น) ปันผล YTD ปี 66 คือ 5.75% (จ่าย 0.70 บาท/หุ้น)