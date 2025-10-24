ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.76-ฟื้นตัวสอดคล้องกระแสเงินทุนต่างชาติ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(24 ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.76 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดต่างประเทศเมื่อคืนที่ผ่านมาที่ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทเคลื่อนไหวเป็นกรอบ แต่ปิดที่ระดับแข็งค่ากว่าเมื่อวานนี้เล็กน้อย โดยเงินบาทฟื้นตัวกลับมาได้บางส่วนในช่วงท้ายสัปดาห์สอดคล้องกับกระแสเงินทุนต่างชาติที่กลับมาซื้อสุทธิทั้งในตลาดหุ้นและพันธบัตรไทย (2,237.81 ล้านบาท และ 5,944 ล้านบาทตามลำดับ) ประกอบกับแรงหนุนเงินดอลลาร์ฯ ชะลอลงบางส่วนก่อนข้อมูล CPI ของสหรัฐฯ ในคืนนี้
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกและเครื่องชี้เศรษฐกิจเดือนก.ย. ของไทย ผลการประชุมเฟด (28-29 ต.ค.) สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ ส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย สถานการณ์การชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ประเด็นการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ผลการประชุม BOJ (29-30 ต.ค.) และการประชุม ECB (30 ต.ค.) รวมถึงตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 ของยูโรโซน และข้อมูล PMI เดือนต.ค. รายงานโดยทางการจีน