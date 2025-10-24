ทรัมป์ลงนาม “อภัยโทษ CZ” จับสัญญาณวงการคริปโตโลกหวนคืนบัลลังก์ไบแนนซ์

โลกคริปโตเดือด! ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐฯ เซ็นอภัยโทษ “ฉางเผิง จ้าว” (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance หลังพ้นโทษจำคุกเพียงไม่กี่เดือน ท่ามกลางกระแสคาดการณ์ว่าเขาอาจหวนคืนสู่ตำแหน่งบริหารอีกครั้ง การตัดสินใจครั้งนี้ไม่เพียงพลิกชะตา CZ แต่ยังสะท้อนทิศทางใหม่ของนโยบายคริปโตสหรัฐฯ ที่อาจเปิดทางให้ตลาดโลกเร่งเครื่องอีกระลอก
รายงานของ The Wall Street Journal ระบุว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่ง “อภัยโทษ” ให้กับ ฉางเผิง จ้าว (Changpeng “CZ” Zhao) ผู้ก่อตั้งและอดีตซีอีโอของ Binance เมื่อวันพุธที่ผ่านมา โดยแหล่งข่าวยืนยันว่าคำสั่งนี้ได้ลงนามอย่างเป็นทางการ แม้ยังไม่มีการเผยแพร่รายละเอียดบนเว็บไซต์ทำเนียบขาวหรือใน Federal Register ตามขั้นตอนปกติของคำสั่งอภัยโทษประธานาธิบดี
ขณะที่ทาง Binance ออกแถลงการณ์ยืนยันข่าวดังกล่าว ว่า “นี่คือข่าวที่ยอดเยี่ยมสำหรับวงการคริปโต เราขอขอบคุณประธานาธิบดีทรัมป์สำหรับภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์ในการผลักดันให้สหรัฐฯ ก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางคริปโตของโลก วิสัยทัศน์ของ CZ ไม่เพียงสร้าง Binance ให้เป็นตลาดแลกเปลี่ยนคริปโตที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของการเติบโตของอุตสาหกรรมคริปโตทั้งหมด”
การอภัยโทษครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจาก CZ ยอมรับผิดในเดือนพฤศจิกายน 2566 ต่อข้อหาล้มเหลวในการจัดทำระบบป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอตาม Bank Secrecy Act ซึ่งส่งผลให้เขาต้องลาออกจากตำแหน่งซีอีโอของ Binance และต่อมาในเดือนเมษายน 2567 ถูกพิพากษาให้จำคุก 4 เดือน ก่อนจะได้รับการปล่อยตัวในเดือนกันยายนที่ผ่านมา
ลือสะพัดในตลาด “CZ พ้นผิด” ส่งสัญญาณก่อนคืนบัลลังก์
กระแสข่าวลือเกี่ยวกับการอภัยโทษ CZ แพร่สะพัดในตลาดมาหลายสัปดาห์โดยเฉพาะในตลาดเดิมพันออนไลน์ ซึ่งราคาตลาดเริ่ม “ขยับแรง” ตั้งแต่เดือนกันยายน หลังจาก CZ ลบคำว่า “ex-@binance” ออกจากโปรไฟล์โซเชียลมีเดียซึ่งสัญญาณที่หลายฝ่ายมองว่าเป็นการ “ปูทางคืนสังเวียน”
รายงานจาก Cointelegraph อ้างอิงข้อมูลจาก New York Post และ Fox News โดยนักข่าวชาร์ลส์ กาสปาริโน (Charles Gasparino) ระบุว่าแรงหนุนจากฝ่ายทรัมป์ต่อการอภัยโทษเริ่ม “เข้มข้นขึ้น” ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคม โดยกาสปาริโนเผยว่า ทรัมป์ “มีแนวโน้มจะลงนามอภัยโทษ” เพื่อเปิดทางให้ CZ กลับมามีบทบาทใน Binance อีกครั้ง เนื่องจากเขายังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัท
หากการอภัยโทษนี้มีผลเต็มรูปแบบ CZ อาจกลับมารับตำแหน่งบริหารได้ ซึ่งเดิมเป็นสิ่งต้องห้ามตามข้อตกลงยอมรับผิดเมื่อปี 2566
ทรัมป์ปูพรมใหม่ให้คริปโต นโยบายเชิงสัญลักษณ์ที่สั่นสะเทือนตลาด
การอภัยโทษ CZ ไม่ใช่ครั้งแรกที่ทรัมป์ “ปลดล็อก” บุคคลสำคัญในวงการคริปโต ก่อนหน้านี้เขาเคยลงนามอภัยโทษให้กับผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ทั้ง 3 คน รวมถึงอาร์เทอร์ เฮย์ส (Arthur Hayes) และยังเคยอภัยโทษให้กับ รอส อัลบริชต์ (Ross Ulbricht) ผู้ก่อตั้ง Silk Road ซึ่งเคยถูกตัดสินจำคุกตลอดชีวิตสองครั้งบวกอีก 40 ปี
นักวิเคราะห์มองว่า การอภัยโทษ CZ ครั้งนี้สะท้อนจุดยืนใหม่ของทรัมป์ต่ออุตสาหกรรมคริปโตที่เริ่มเปลี่ยนจาก “การควบคุมเข้ม” สู่ “การส่งเสริมศูนย์กลางเศรษฐกิจดิจิทัล” โดยเฉพาะในช่วงก่อนการเลือกตั้งปี 2569 ซึ่งนโยบายเศรษฐกิจคริปโตอาจกลายเป็น “ไพ่เด็ด” ดึงดูดกลุ่มผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งสายเทคโนโลยีและนักลงทุนยุคใหม่
ขณะที่ฝ่ายวิเคราะห์ชี้ว่า การคืนชื่อเสียงให้ CZ และ Binance อาจปลุกกระแสเชื่อมั่นกลับเข้าสู่ตลาดคริปโตโลกอีกครั้ง และหากเขากลับมาบริหารจริง อาจเป็นการเปิดฉาก “ยุคใหม่ของ Binance” ที่ทรงอิทธิพลกว่าเดิมภายใต้วิสัยทัศน์ร่วมกับรัฐบาลสหรัฐฯ ที่เริ่มเปิดรับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น