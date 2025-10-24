หุ้นปิดเช้าพุ่ง 14.62 จุด แรงซื้อกลุ่มแบงก์-พลังงาน-สื่อสารหนุน ตอบรับผู้นำสหรัฐ-จีนหารือจุดความหวัง

SET ปิดเช้าวันนี้ที่ 1,316.97 จุด เพิ่มขึ้น 14.62 จุด (+1.12%) มูลค่าซื้อขายราว 25,481 ล้านบาท นักวิเคราะห์ฯ เผยตลาดหุ้นไทยปรับขึ้นมาตอบรับปัจจัยบวกในประเทศและต่างประเทศหนุนแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์-พลังงาน-สื่อสาร โดยเฉพาะปัจจัยหลักจากภายนอก คือ ข่าวผู้นำสหรัฐ-จีนพบกันสัปดาห์หน้า และการเจรจาการค้าอินเดีย-สหรัฐแนวโน้มเป็นบวก และรอลุ้นผลประชุมเฟดคาดลดดอกเบี้ย
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,316.97 จุด เพิ่มขึ้น 14.62จุด (+1.12%) มูลค่าซื้อขายราว 25,481 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีแกว่งขึ้นมาอยู่ระดับสูงได้ตลอดช่วงเช้า โดยทำระดับสูงสุด 1,319.76 จุด และต่ำสุด 1,305.49 จุด
นายกิจพล ไพรไพศาลกิจ ผู้ชวยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายวิเคราะห์และนักกลยุทธ์ บล.ยูฌอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า บรรยากาศการลงทุนเช้านี้อยู่ในทิศทางที่ดี สาเหตุหลักมาจากกลุ่มแบงก์รายงานผลประกอบการไตรมาส 3/68 เป็นกลุ่มแรกออกมาดีสวนทางกับที่นักวิเคราะห์มองว่าจะหดตัวทั้ง YoY และ QoQ เนื่องจากกำไรจากการลงทุนดีขึ้น โดยเฉพาะ KTB, TTB ถือหุ้น THAI บันทึกเป็นเงินลงทุนเพื่อขาย นอกจากนี้ แบงก์ยังเป็นผู้เล่นรายสำคัญของตลาดพันธบัตร ในไตรมาส 3/68 บอนด์ยีลด์ 10 ปีลงจาก 1.6% มาที่ 1.41% ทำให้ราคาพันธบัตรสูงขึ้น ทำให้มีกำไรจากการลงทุน แม้ว่าสินเชื่อโดยรวมจะลดลง
ส่วนกลุ่มพลังงาน ได้รับอานิสงส์จากสหรัฐคว่ำบาตร 2 บริษัทน้ำมันยักษ์ใหญ่ของรัสเซีย ขณะที่การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐกับอินเดีย น่าจะมีการกดดันให้อินเดียช่วยลดการซื้อน้ำมันจากรัสเซียด้วย หนุนให้ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นในระยะสั้น รวมทั้งกลุ่มสื่อสาร เก็งผลประกอบการน่าจะออกมาดี ได้รับประโยชน์จากนโยบายเน็ตคนละครึ่งช่วยเพิ่มรายได้อีกทาง ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาเป็นปัจจัยบวกระยะสั้น
นายกิจพล มองว่า ระยะนี้ SET น่าจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1,320-1,280 จุด โดยแกว่งตัวในกรอบไม่ลงแรงในช่วงการประกาศผลประกอบการของ บจ.ยกเว้นบางกลุ่มที่ผลประกอบการไม่ดีก็อาจจะเหวี่ยงตัวบ้าง
สำหรับปัจจัยภายนอก ยังเป็นบวกต่อตลาดหุ้น ทั้งข่าวที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ผู้นำสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิง ผู้นำจีน จะพบปะกันในวันพฤหัสบดีที่ 30 ต.ค , ผลประกอบการบริษัทใหญ่ในสหรัฐออกมาดี และสัปดาห์หน้ารอติดตามผลประชุมธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) คาดปรับลดดอกเบี้ย ซึ่งจะรู้ผลในเช้าวันที่ 30 ต.ค. ปัจจัยบวกภายนอกช่วยประคองบรรยากาศการลงทุนหุ้นไทย
แนวโน้มในช่วงบ่ายคาดว่า SET น่าจะแกว่งทรงตัวในกรอบ 1,310-1,320 จุด ไม่ลงแรง แม้อาจมีแรงขายสลับออกมาบ้าง เพราะไม่มีปัจจัยลบเข้ามารบกวน
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,962.70 ล้านบาท ปิดที่ 183.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,752.15 ล้านบาท ปิดที่ 162.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
KTB มูลค่าการซื้อขาย 1,582.64 ล้านบาท ปิดที่ 27.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 1,395.52 ล้านบาท ปิดที่ 111.50 บาท เพิ่มขึ้น 3.50 บาท
ADVANC มูลค่าการซื้อขาย 1,253.31 ล้านบาท ปิดที่ 308.00 บาท เพิ่มขึ้น 5.00 บาท