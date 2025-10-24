ตลท.รับ MASTEC เริ่มเทรดวันแรก 27 ต.ค.นี้ ด้วยมาร์เก็ตแคป 435 ลบ.

นายสรวิศ ไกรฤกษ์ รองผู้จัดการ สายงานผู้ออกหลักทรัพย์ และสายงานการตลาด ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) กล่าวว่า ตลท.ต้อนรับ บมจ. แมสเทค ลิ้งค์ เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม หมวดวัสดุอุตสาหกรรมและเครื่องจักร โดยใช้ชื่อย่อ "MASTEC" ในวันที่ 27 ตุลาคม 2568 การระดมทุนครั้งนี้เพื่อเสริมศักยภาพและขยายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นประสิทธิภาพ ความปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดรับแนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน
MASTEC ดำเนินธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรม และให้บริการโซลูชั่นครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การออกแบบ ติดตั้ง จนถึงซ่อมบำรุง ใน 3 กลุ่มผลิตภัณฑ์หลัก ได้แก่ 1) ระบบปรับอากาศและสุขาภิบาล 2) ระบบป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัย และ 3) ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ อุปกรณ์ประกอบระบบบำบัดและฆ่าเชื้อโรคสำหรับสระว่ายน้ำปลอดสารคลอรีน และอุปกรณ์ช่วยลดพลังงานและสารเคมีในระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ เป็นต้น
ทั้งนี้ MASTEC เป็นตัวแทนจำหน่ายแบรนด์ชั้นนำระดับโลกจากต่างประเทศ อาทิ สหรัฐอเมริกา จีน เยอรมนี ออสเตรเลีย ไต้หวัน จำนวน 30 ราย โดยเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว (Exclusive Distributor) 6 แบรนด์ นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้าของตนเอง (Own Brand) เพื่อเสริมศักยภาพและเพิ่มความสามารถการแข่งขันในระยะยาว
นายดุษฎี มีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร MASTEC กล่าวว่า การเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่เชื่อว่าจะสนับสนุนให้ MASTEC มีการเติบโตที่มั่นคงและยั่งยืน โดย MASTEC มุ่งเป็นผู้นำเสนอโซลูชั่นเทคโนโลยีด้านวิศวกรรมงานระบบอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบบครบวงจร โดยมีทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญในการให้บริการลูกค้า สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนในครั้งนี้ จะนำไปใช้ใน 4 ด้าน ได้แก่ 1) ขยายธุรกิจผลิตภัณฑ์ด้านวิศวกรรมสำหรับตลาดอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม อาทิ ระบบประหยัดพลังงานสำหรับอาคารพาณิชย์ ดาต้าเซ็นเตอร์ โรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้า 2) พัฒนาผลิตภัณฑ์การป้องกันอัคคีภัย ภายในอาคาร คลังสินค้า ดาต้าเซ็นเตอร์ กลุ่มอุตสาหกรรม Oil & Gas และปิโตรเคมิคอล 3) ขยายช่องทางการตลาดให้ครอบคลุมทั่วประเทศ และ 4) ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนกิจการ
MASTEC มีทุนชำระแล้วหลัง IPO 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก จำนวน 79 ล้านหุ้น โดยเสนอขายให้แก่บุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้มีอุปการคุณของบริษัท กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับบริษัท ระหว่างวันที่ 17-21 ตุลาคม 2568 ในราคาหุ้นละ 1.45 บาท รวมมูลค่า 114.55 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 435 ล้านบาท
ราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E Ratio) ที่ 9.06 เท่า โดยคำนวณจากกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2568) หารด้วยจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท ภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (Fully Diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.16 บาท โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และบริษัทหลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจัดจำหน่ายหุ้นสามัญ
ผู้ถือหุ้น 3 ลำดับแรกหลัง IPO: 1) นายกำธร คุณานพรัตน์ ถือหุ้น 25.00% 2) นายดุษฎี มีชัย ถือหุ้น 25.00% และ 3) ดร. ร่มโพธิ์ สุวรรณิก ถือหุ้น 24.56% โดยบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ โดยคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อประโยชน์ของกิจการและผู้ถือหุ้นเป็นหลัก