กรุงไทยแจ้งเปิดจุดบริการพิเศษแก่ประชาชน-ร้านค้าผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส”ในวันที่ 23 ต.ค.นี้

รายงานข่าวจากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)(KTB)แจ้งเปิดจุดบริการพิเศษอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและร้านค้า ผู้เข้าร่วมโครงการ “คนละครึ่ง พลัส” ในวันพฤหัสบดีที่ 23 ต.ค. 2568 จำนวน 23 สาขา และ 7 จุดบริการนอกสถานที่
เช็กจุดบริการและเวลาให้บริการได้ที่ : https://krungthai.com/th/krungthai-update/news-detail/3298
ทั้งนี้ ให้บริการเฉพาะแอปฯ เป๋าตัง, ถุงเงิน และร้านค้าสมัครเข้าร่วมโครงการฯ เท่านั้น
สำหรับผู้ที่ต้องการสมัครเป็นร้านค้าถุงเงิน แต่ยังไม่มีบัญชีธนาคารกรุงไทย สามารถทำรายการเปิดบัญชีได้ที่สาขาในห้างสรรพสินค้า