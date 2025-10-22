ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.88-แตะระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 4 เดือน

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(22 ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.88 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.76 บาทต่อดอลลาร์ฯ ...โดยเงินบาทอ่อนค่าทดสอบแนว 32.90 บาทต่อดอลลาร์ฯ ซึ่งเป็นระดับอ่อนค่าสุดในรอบ 4 เดือน ท่ามกลางแรงกดดันจากแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก หลังจากราคาทองคำพุ่งขึ้นมากในช่วงก่อนหน้านี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 4,097 ล้านบาท แต่มีสถานะอยู่ในฝั่ง Net Outflows ออกจากตลาดพันธบัตรไทย 1,564 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ทิศทางฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และสกุลเงินเอเชียอื่นๆ รวมถึงตัวเลข PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนต.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษ และสหรัฐฯ