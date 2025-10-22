“เสนา”เปิดตัว“เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา”ต้นแบบคอนโดและชีวิตLow Carbon

“เสนาดีเวลลอปเม้นท์” ลุยตลาดคอนโดบางนา เปิดตัว“เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา คอนโดโลว์คาร์บอนแฟล็กชิพพร้อมอยู่แห่งแรก ภายใต้แนวคิด “LIVE FLEXI, MORE POSSIBILITIES ชีวิตแบบไหนก็ Flexi ได้” ย้ำภาพ “ผู้นำการอยู่อาศัยอย่างยั่งยืน” แจงแนวคิด Low Carbon ไม่ใช่แค่เทรนด์โลกยุคใหม่ แต่เป็นมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในอนาคต เชื่อศักยภาพทำเล บางนา เมืองเศรษฐกิจใหม่ฝั่งตะวันออก เชื่อมกรุงเทพฯ - EEC
ผศ.ดร.เกษรา ธัญลักษณ์ภาคย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เสนาฯเชื่อว่าเรื่อง Low Carbon ไม่ใช่แค่เทรนด์ แต่คือมาตรฐานใหม่ของการอยู่อาศัยในอนาคต การรักษ์โลกไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเป็นภาระของผู้บริโภค แต่เป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถทำได้จริงในชีวิตประจำวัน โครงการที่อยู่อาศัยที่ ‘ลดคาร์บอนได้มากขึ้น’ มักมาพร้อมราคาที่สูงขึ้น ซึ่งอาจทำให้คนรู้สึกว่าอยากรักษ์โลกแต่ไม่พร้อมจะจ่ายแพง แต่สำหรับเสนาฯ เราเชื่อว่าบ้านที่ดีไม่จำเป็นต้องแพงกว่าเดิม จึงตั้งใจทำให้ “ความเขียว” และ “การลดคาร์บอน” เป็นเรื่องที่เข้าถึงได้จริง บ้านของเรายังคงราคาเท่าเดิม แต่เพิ่มเติมด้วยนวัตกรรมที่ช่วยลดคาร์บอนได้อย่างเป็นรูปธรรม
“เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา” คอนโดมิเนียมโลว์คาร์บอน พร้อมอยู่แห่งแรกของเสนา ภายใต้แบรนด์ เฟล็กซี่ (Flexi) โครงการออกแบบภายใต้แนวคิด “SENA Low Carbon” ผสานเทคโนโลยี Smart City เพื่อให้ “อยู่สบาย ลดคาร์บอน รักษ์โลกได้จริง” ผ่านนวัตกรรมหลากหลาย ได้แก่ Landscape & Green Space ใส่ใจเลือกและออกแบบสวนส่วนกลางด้วยพรรณไม้ดูดซับคาร์บอนและลดอุณหภูมิรอบโครงการ Solar Rooftop & Solar Everywhere ผลิตพลังงานสะอาดให้กับพื้นที่ส่วนกลาง ลดภาระค่าใช้จ่ายลูกบ้านในระยะยาว และยังช่วยลดคาร์บอน EV Charger รองรับการใช้รถยนต์ไฟฟ้า โดยเฉพาะในคอนโดที่มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ลดคาร์บอนได้กว่า 200,310 kgCO₂eq./ปี และ V-MOVE Mobility รถพลังงานไฟฟ้าพลังงานสะอาดแบบ 100% ให้บริการรถรับ-ส่ง MRT ศรีเอี่ยม และ BTS บางนา ที่ลดคาร์บอนได้กว่า 722,468 kgCO₂eq./ปี
นอกจากนี้ ยังมีระบบ Smart Security (AI Camera) กล้อง AI วิเคราะห์พฤติกรรมและบริหารความปลอดภัยพร้อมจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ Smart Application แอปพลิเคชัน และเทคโนโลยีดิจิทัลในการบริการด้านที่พักอาศัย แบบ Seamless ได้แก่ SENA 360 ให้บริการครอบคลุมทุกเรื่องของการซื้อที่อยู่อาศัย, Sen Prop ให้บริการลูกบ้านทุกเรื่องการอยู่อาศัยในโครงการ และ Smartify Home ผู้ช่วยในการตกแต่งบ้านและคอนโด เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและประสิทธิภาพการอยู่อาศัย และ Smart Parking & BMS หรือ ระบบบริหารอาคารอัจฉริยะ (Building Management System) ที่เชื่อมโยงระบบไฟฟ้า แอร์ และความปลอดภัยเข้าด้วยกัน ช่วยลดการใช้พลังงานโดยรวม
สำหรับ โดยโครงการ “เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา” เป็นคอนโดมิเนียม High Rise สูง 32 ชั้น พร้อม Rooftop Facilities ประกอบด้วยห้องพักอาศัย 807 ยูนิต โครงการพัฒนาภายใต้แนวคิด “Simplify to Amplify” สไตล์ Modern Japandi ที่ผสานความเรียบง่ายแบบญี่ปุ่นเข้ากับความอบอุ่นทันสมัยของยุโรป เน้นดีไซน์เรียบง่ายแต่ลงตัว พร้อมห้องพักฟังก์ชันพิเศษ เพดานสูง 2.9 เมตร หนึ่งเดียวในโซนบางนา ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก พื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่ตั้งอยู่บนทำเลศักยภาพติดถนนบางนา-ตราด ใกล้ เซ็นทรัล บางนา และ เมกา บางนา เชื่อมต่อสนามบิน สุขุมวิท และถนนสายหลักได้อย่างสะดวก
“เฟล็กซี่ เมกะ สเปซ บางนา” เปิดตึกใหม่ ชมส่วนกลางวิว 360° ครั้งแรก 8-9 พ.ย. นี้ พิเศษ! ผ่อนเพียงล้านละ 2,000 บาทต่อเดือน คอนโดพร้อมอยู่ใกล้ เซ็นทรัล บางนา และเมกา บางนา นัดชมห้องจริง วิวจริง ได้แล้ววันนี้ 1 ห้องนอน Smart Tatami แต่งครบ เริ่ม 1.89 ลบ. รับส่วนลดสูงสุด 200,000 บาท เฉพาะในงานเท่านั้น”