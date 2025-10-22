xs
xsm
sm
md
lg

DSI ส่งคืนทรัพย์ "พีมายเนอร์" 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เยียวยาผู้เสียหายคริปโตกว่า 600 ราย ท่ามกลางภัยหลอกลงทุนระบาดหนัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คดีหลอกลงทุนคริปโตเคอร์เรนซีของ "พีมายเนอร์" กลายเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับนักลงทุนไทย DSI ส่งมอบทรัพย์สินยึดอายัดมูลค่า 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เพื่อเฉลี่ยคืนผู้เสียหายกว่า 630 ราย ที่สูญเงินรวม 870 ล้านบาท ท่ามกลางกระแสเตือนภัยจากกระทรวงยุติธรรมว่าอาชญากรรมทางเทคโนโลยีรูปแบบนี้ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง การบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐสะท้อนความพยายามในการปกป้องประชาชน แต่คำถามสำคัญคือ จะเพียงพอต่อการยับยั้งกลโกงที่ซับซ้อนยิ่งขึ้นในยุคดิจิทัลหรือไม่

ในยุคที่สินทรัพย์ดิจิทัลอย่างคริปโตเคอร์เรนซีกำลังได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แต่กลับกลายเป็นช่องทางให้มิจฉาชีพใช้หลอกลวงประชาชน คดีหจก.พีมายเนอร์ คริปโตเคอเรนซี่ กรุ๊ป ได้กลายเป็นกรณีศึกษาที่สะท้อนถึงความเสี่ยงในตลาดนี้ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2568 กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ได้ส่งมอบทรัพย์สินที่ยึดและอายัดมูลค่ากว่า 251 ล้านบาท ให้กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อดำเนินการเฉลี่ยคืนแก่ผู้เสียหาย ซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการเยียวยาความเสียหายจากคดีหลอกลงทุนที่สร้างความสูญเสียทางการเงินมหาศาล


พิธีส่งมอบดังกล่าวมี พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธาน พร้อมด้วย พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI และนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. ซึ่งสะท้อนถึงการบูรณาการระหว่างหน่วยงานรัฐในการจัดการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่ซับซ้อน

ขณะที่รายละเอียดทรัพย์สินที่ยึดและอายัดรวมกว่า 264 รายการ คิดเป็นมูลค่ารวมกว่า 251 ล้านบาท ประกอบด้วยเงินฝากในบัญชีธนาคารกว่า 113 ล้านบาท สินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ารวม 49 ล้านบาท บ้าน ที่ดิน คอนโดมิเนียม และรถยนต์หรูหลากหลายยี่ห้อ เช่น Bentley, Porsche, Ferrari, Lamborghini, BMW รวมถึงรถจักรยานยนต์ Harley Davidson และ Indian นอกจากนี้ยังรวมถึงกรมธรรม์ประกันชีวิตและทรัพย์สินอื่นๆ ซึ่งทรัพย์สินเหล่านี้ล้วนได้มาจากการหลอกลวงผู้เสียหาย โดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตฟุ่มเฟือยของผู้ต้องหาที่ใช้เงินจากกลโกงดังกล่าว


ทั้งนี้คดีนี้ถูกจัดเป็นคดีพิเศษที่ 290/2565 เกิดจากการหลอกลวงให้ประชาชนร่วมลงทุนซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซีและทำเหมืองขุดบิทคอยน์โดยอ้างผลตอบแทนสูงเกินจริงถึงร้อยละ 69-419 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราที่สูงจนน่าตั้งข้อสงสัย แต่กลับดึงดูดนักลงทุนจำนวนมากที่หวังผลกำไรรวดเร็ว

ด้าน พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดี DSI เปิดเผยว่า มีผู้เสียหายกว่า 630 ราย มูลค่าความเสียหายรวม 870 ล้านบาท คณะพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐานอย่างละเอียดและออกหมายจับผู้ต้องหา 5 ราย ซึ่งประกอบด้วยบุคคล 4 รายและนิติบุคคล 1 แห่ง โดยผู้ต้องหาเหล่านี้เป็นครอบครัวเดียวกัน และบางรายได้หลบหนีไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความซับซ้อนของเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือ

ขณะนี้ DSI ได้ส่งมอบทรัพย์สินทั้งหมดให้ ปปง. เพื่อเข้าสู่กระบวนการเฉลี่ยคืนตามกฎหมาย โดยประชาชนที่เป็นผู้เสียหายสามารถยื่นคำร้องขอรับเงินเยียวยาได้ตั้งแต่วันที่ 24 กันยายน ถึง 23 ธันวาคม 2568 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่กำหนดเพื่อให้ผู้เสียหายไม่พลาดโอกาสในการเรียกคืนสิทธิ์

นอกจากนี้นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. กล่าวเพิ่มเติมว่า เมื่อศาลแพ่งมีคำสั่งขายทอดตลาดทรัพย์สิน เงินที่ได้จะถูกนำมาเฉลี่ยคืนให้ผู้เสียหายตามสัดส่วนความเสียหาย โดยเน้นย้ำว่า “ผู้เสียหายควรรีบยื่นคำร้องภายในกำหนดเวลา เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์รับเงินคืนจากทรัพย์สินที่ยึดได้” ซึ่งสะท้อนถึงความเร่งด่วนในการดำเนินการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน


ในส่วนของ พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญกับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะคดีหลอกลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล ซึ่งมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง “คดีนี้ถือเป็นตัวอย่างของการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ที่สามารถติดตามทรัพย์และคืนให้ผู้เสียหายได้ในสัดส่วนสูง สะท้อนถึงความร่วมมือที่มีประสิทธิภาพ”

นอกจากนี้ กระทรวงยุติธรรมเตรียมจัดทำรายงานสถานการณ์หลอกลวงการลงทุนประจำวัน เพื่อเตือนภัยประชาชน และเร่งสร้างความตระหนักรู้ในวงกว้าง ซึ่งเป็นมาตรการเชิงรุกที่จำเป็นในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันมากขึ้น

การวิเคราะห์คดีนี้เผยให้เห็นถึงช่องโหว่ในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีที่ยังขาดการกำกับดูแลที่เข้มงวดพอ แม้ผลตอบแทนที่อ้างจะสูงลิ่ว แต่ความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงก็สูงไม่แพ้กัน ผู้ต้องหาใช้กลยุทธ์อ้างผลตอบแทนเกินจริงเพื่อดึงดูดเหยื่อ ซึ่งเป็นรูปแบบคลาสสิกของแชร์ลูกโซ่ในรูปแบบดิจิทัล การที่ผู้ต้องหาหลบหนีข้ามพรมแดนยังชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นในการร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์

ขณะที่จากมุมมองเศรษฐกิจ การสูญเสียเงินทุนของผู้เสียหายกว่า 870 ล้านบาท ไม่เพียงกระทบต่อบุคคล แต่ยังสะท้อนถึงความไม่มั่นคงในระบบการลงทุนดิจิทัลของไทย ซึ่งอาจทำให้ประชาชนขาดความเชื่อมั่นในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกฎหมาย การเยียวยาผ่านการเฉลี่ยคืนทรัพย์สิน แม้จะเป็นสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับคดีอื่นๆ แต่ก็ยังไม่ครอบคลุมความเสียหายทั้งหมด ส่งผลให้ผู้เสียหายบางรายอาจต้องแบกรับภาระหนี้สินต่อไป

นอกจากนี้ การที่รัฐบาลเตรียมจัดทำรายงานเตือนภัยประจำวัน ถือเป็นก้าวย่างที่เฉียบคมในการป้องกันล่วงหน้า แต่คำถามสำคัญคือ จะสามารถเข้าถึงประชาชนในวงกว้างได้เพียงใด โดยเฉพาะกลุ่มที่ไม่ค่อยติดตามข่าวสารเศรษฐกิจ การสร้างความตระหนักรู้ต้องอาศัยช่องทางหลากหลาย ทั้งสื่อสังคมออนไลน์และการศึกษาในระดับชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถแยกแยะระหว่างการลงทุนที่แท้จริงกับกลโกง

ดังนั้นกรณี "พีมายเนอร์" จึงไม่ใช่เพียงคดีอาชญากรรม แต่เป็นสัญญาณเตือนถึงความจำเป็นในการยกระดับกฎหมายและเทคโนโลยีในการปกป้องนักลงทุน ในขณะที่ตลาดคริปโตเคอร์เรนซีเติบโตอย่างรวดเร็ว การบูรณาการระหว่าง DSI ปปง. และกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้ แม้จะประสบความสำเร็จในระดับหนึ่ง แต่ยังต้องพัฒนาต่อเนื่องเพื่อรับมือกับภัยคุกคามที่วิวัฒนาการอย่างไม่หยุดยั้ง

DSI ส่งคืนทรัพย์ "พีมายเนอร์" 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เยียวยาผู้เสียหายคริปโตกว่า 600 ราย ท่ามกลางภัยหลอกลงทุนระบาดหนัก
DSI ส่งคืนทรัพย์ "พีมายเนอร์" 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เยียวยาผู้เสียหายคริปโตกว่า 600 ราย ท่ามกลางภัยหลอกลงทุนระบาดหนัก
DSI ส่งคืนทรัพย์ "พีมายเนอร์" 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เยียวยาผู้เสียหายคริปโตกว่า 600 ราย ท่ามกลางภัยหลอกลงทุนระบาดหนัก
DSI ส่งคืนทรัพย์ "พีมายเนอร์" 251 ล้านบาท ให้ ปปง. เยียวยาผู้เสียหายคริปโตกว่า 600 ราย ท่ามกลางภัยหลอกลงทุนระบาดหนัก