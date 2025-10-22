ASPS เชียร์ลงทุนหุ้น 4 ธีม เกาะกระแสหุ้นโลก - มาตรการกระตุ้นศก.

เอเซียพลัส แนะนำ หุ้น 4 ธีม 9 บจ. China Play - กระตุ้นศก.ในปท.- บาทแข็งค่า และรับ Bond Yield น่าลงทุน รับตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวขึ้นตามตลาดหุ้นโลก และเกาะกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจ ชี้ หุ้นไทยหัก DELTA ออก ยัง LAGGARD มองเป็นจังหวะดีสะสมหุ้นเพิ่ม
ฝ่ายวิจัย บล.เอเซีย พลัส (ASPS) เปิดเผยว่า กลยุทธ์การลงทุนในช่วงนี้ แนะนำ 4 ธีมหลัก ประกอบด้วย หุ้น CHINA PLAY รับการกระตุ้นเศรษฐกิจจีน SCGP, IVL, หุ้นรับกระแสกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ERW, CENTEL, CPAXT, หุ้นได้ประโยชน์บาทแข็งค่า GULF, GPSC และหุ้นประกัน ได้ประโยชน์ BOND YIELD ดีด BLA, TLI
เนื่องจากตลาดหุ้นไทยมีโอกาสปรับตัวเพิ่มขึ้นตามหุ้นโลก พร้อมคาดหวังเศรษฐกิจฟื้นตัวจาก BOND YIELD ไทยระยะยาวเร่งขึ้น หนุนเงินบาทมีแนวโน้มพลิกกลับมาแข็งค่า และ FUND FLOW สลับมาไหลเข้าได้
ขณะที่ตลาดหุ้นไทย หากหัก DELTA ออก ยัง LAGGARD ทรงๆ ตัวอยู่ในระดับใกล้ๆ สุดในรอบ 3 เดือน ทำให้เป็นจังหวะดีที่จะค้นหาหุ้นสะสมเพิ่มเติม
อย่างไรก็ดีตลาดหุ้นยังอยู่ในสภาวะอ่อนไหว หลังช่วงที่ผ่านมานักลงทุนมีการใช้ LAVERAGE หนัก ซื้อหุ้น S&P500 ด้วย ยอด MARGIN DEBT ที่สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ 1.12 ล้านล้านเหรียญ ทำให้ตลาดหุ้นทั่วโลกขึ้นมาแรง แต่ช่วงนี้อาจเห็นการพักฐานของตลาดหุ้นโลกบ้าง หลังผู้บริหารเริ่มขายสุทธิมากขึ้น และสัปดาห์นี้ยังเผชิญ GOVERNMENT SHUTDOWN นานขึ้น รวมถึงความกังวลต่อปัญหาสินเชื่อในสหรัฐกดดันอีก
ชี้ BGRIM, ADVANC, BDMS, BCH, BH เป็นหุ้น Outperform
ดังนั้นฯ ฝ่ายวิจัยฯ เปรียบเทียบกับเหตุการณ์ ในช่วง SVB ปิดกิจการประมาณ 2 สัปดาห์ กดดันตลาดหุ้นโลก - 1.6% หุ้นกลุ่มการเงินโลก -8% เทียบกับ SET -2.1% SETBANK -3.6%
ส่วนกลุ่มที่ OUTPERFORM คือ กลุ่ม DEFENSIVE ต่างๆ อย่าง BGRIM, ADVANC, BDMS, BCH, BH