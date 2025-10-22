ttb ผนึก Databricks ต่อยอดความสำเร็จ ttb touch ด้วย Big Data และ AI สู่ธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ

ทีเอ็มบีธนชาต หรือ ทีทีบี ร่วมมือกับ Databricks ผู้นำด้าน Data Intelligence Platform ระดับโลก ยกระดับระบบหลังบ้านของแอป ttb touch สู่การเป็นธนาคารดิจิทัลเต็มรูปแบบ พร้อมเผยเบื้องหลังความสำเร็จในงาน Data Intelligence Day in Bangkok 2025 ที่สะท้อนถึงการใช้ Big Data และ AI เพื่อสร้างประสบการณ์ทางการเงินที่ “รู้ใจ” และ “เฉพาะบุคคล” อย่างแท้จริง
พลิกโฉมด้วย Humanized Digital Banking
นายนริศ อารักษ์สกุลวงศ์ ประธานกลุ่ม งานกลยุทธ์องค์กรและดิจิทัล ทีเอ็มบีธนชาต เปิดเผยว่า “แอป ttb touch เวอร์ชันใหม่ที่พัฒนาภายในองค์กร ช่วยให้ลูกค้าได้รับการดูแลทางการเงินแบบเฉพาะตัว ตามแนวคิด Humanized Digital Banking ดิจิทัลที่เป็นมิตร รู้จัก และรู้ใจลูกค้า โดยมี Databricks เป็นพันธมิตรสำคัญในการจัดการข้อมูลและขับเคลื่อน AI เพื่อสร้างคุณค่าที่มีความหมายให้กับลูกค้า โดยปัจจุบันธุรกรรมผ่านช่องทางดิจิทัลของทีทีบีมีสัดส่วนกว่า 90% มีผู้ใช้งานเฉลี่ย 1.4 ล้านรายต่อวัน และกว่า 40% มีการสมัครใช้ หรือซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านแอป ttb touch”
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพด้วย Databricks
ทีทีบีบริหารจัดการข้อมูลกว่า 200 เทราไบต์ (TB) ผ่านระบบ Data Lake ที่ได้รับการออกแบบให้รองรับการใช้งานที่หลากหลายและซับซ้อน ด้วยการเปลี่ยนโครงสร้างจาก Single-lake เป็น Multi-lake ช่วยให้ทีมสามารถพัฒนาระบบได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้ Unity Catalog บนระบบ Big Data ของ Databricks ซึ่งช่วยเสริมประสิทธิภาพด้านการรักษาความปลอดภัย การควบคุมสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลอย่างเป็นระบบ
ยกระดับประสบการณ์ลูกค้าด้วย Personalization
หนึ่งในก้าวสำคัญของความสำเร็จ คือ ทีทีบีใช้ข้อมูลพัฒนาประสบการณ์แบบ Segment of One ผ่านฟีเจอร์ปรับแต่งแอป เช่น การแจ้งเตือนเฉพาะบุคคล การเลือกรูปแบบสลิปที่โดนใจ และแคมเปญการตลาดเฉพาะกลุ่ม ล่าสุดเปิดตัว ttb loyalty program รูปแบบใหม่ที่ผสานความเป็น Gamification ให้ลูกค้าสนุกกับการสะสมคะแนนจากการทำ Mission ต่าง ๆ และรับสิทธิประโยชน์ตามไลฟ์สไตล์ผ่านแอป ttb touch
ตอบโจทย์ลูกค้าสินเชื่อ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น
ฟีเจอร์ My Credit ช่วยให้ลูกค้าที่ต้องการสินเชื่อสามารถตรวจสอบวงเงินเบื้องต้นที่คาดว่าจะได้รับอนุมัติด้วยตนเองผ่านแอป ttb touch เพื่อสามารถวางแผนทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันมีผู้ใช้งานแล้วกว่า 400,000 ราย และได้รับวงเงินอนุมัติเบื้องต้น (Pre-approval) ไปมากกว่า 4 แสนล้านบาท
ปลอดภัยมั่นใจทุกการใช้จ่าย ด้วยระบบป้องกันการฉ้อโกงอัจฉริยะ
ระบบตรวจจับการฉ้อโกงแบบเรียลไทม์ ช่วยยกระดับความปลอดภัยในการทำธุรกรรมทางการเงิน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และมีการตรวจสอบธุรกรรม (Transaction) ทั้งที่เป็นทางด้านการเงินและธุรกรรมอื่น ๆ จำนวนมากกว่า 60 ล้าน Transaction ต่อวัน และมีจำนวนมากถึง 1,500 Transaction ต่อวินาที โดยใช้เทคโนโลยีจาก Databricks ซึ่งทำให้ระบบสามารถตอบสนองต่อความเสี่ยงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ โดยจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมตามระดับความเสี่ยงเฉพาะบุคคล เช่น การยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า การอัปเดตวงเงิน และการบล็อกธุรกรรมชั่วคราวเมื่อพบความเสี่ยง เพื่อปกป้องลูกค้าโดยไม่กระทบต่อประสบการณ์การใช้งานของลูกค้าที่ไม่มีความเสี่ยง
Generative AI กับผู้ช่วยดิจิทัล “ยินดี”
ทีทีบียังมีการต่อยอดการใช้ข้อมูลพัฒนา Chatbot “ยินดี” โดยใช้เทคโนโลยี Generative AI ที่ทำงานเชื่อมต่อกับแอป ttb touch และพนักงานแบบไร้รอยต่อ ให้บริการลูกค้าตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านโมบาย แอปพลิเคชัน ตอบโจทย์พฤติกรรมในปัจจุบันที่ลูกค้านิยมใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อและขอคำปรึกษามากขึ้นพร้อมช่วยลดภาระของ ttb contact center
“Data มีค่ามากในยุคดิจิทัล แต่การแปลงข้อมูลให้เป็นคุณค่าคือหัวใจสำคัญ Databricks ช่วยให้ทีทีบีเข้าใจลูกค้าและส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงใจและเฉพาะบุคคลได้อย่างแท้จริง ภายใต้แนวคิด Humanized Digital Banking เพื่อสร้างชีวิตทางการเงินที่ดีขึ้นทั้งในวันนี้ และอนาคต” นายนริศ กล่าวสรุป