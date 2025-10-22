“ออมวันนี้...รับผลตอบแทนคุ้มค่ากว่า” กับโปรโมชันสุดพิเศษ ฝากประจำดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี! จากธนาคารไทยเครดิต

ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) ส่งโปรโมชันสุดพิเศษ ฝากประจำปลอดภัยสูงและความเสี่ยงต่ำ ฝากระยะสั้นกับ “ฝากประจำพิเศษ 9 เดือน” และสำหรับผู้ที่ต้องการรับดอกเบี้ยทันทีตั้งแต่วันแรกที่ฝาก กับบัญชี “ฝากประจำทันใจ 12 เดือน” มอบอัตราดอกเบี้ย สูงสุดถึง 1.70% ต่อปี ที่ให้ทั้งความคุ้มค่าและความมั่นใจในทุกช่วงเวลา เพียงเปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท ได้ที่สาขาธนาคารไทยเครดิตทั่วประเทศ ออมวันนี้ เพื่ออนาคตที่มั่นคง เริ่มฝากได้ตั้งแต่ 21 ตุลาคม 2568 เป็นต้นไป
สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากประจำพิเศษ 9 เดือน
• มอบอัตราดอกเบี้ยสูงถึง 1.70% ต่อปี
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 30,000,000 บาท
• สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา นิติบุคคลทั่วไป และนิติบุคคลไม่แสวงหาผลกำไร
• กรณีถอนเงินก่อนครบกำหนดและฝากเกิน 3 เดือน จะได้รับดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร ณ ขณะนั้น และกรณีฝากไม่ถึง 3 เดือน จะไม่ได้รับดอกเบี้ย
สิทธิประโยชน์ของบัญชีเงินฝากประจำทันใจ 12 เดือน พิเศษ! รับดอกเบี้ยทันที
• มอบอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.70% ต่อปี
• รับดอกเบี้ยทันทีเมื่อฝากด้วยเงินสด ณ วันที่เปิดบัญชี (หักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ตามหลักเกณฑ์กรมสรรพากร)
• เปิดบัญชีขั้นต่ำ 100,000 บาท และสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา
• กรณีถอนเงินฝากบางส่วนหรือปิดบัญชีก่อนครบกำหนด ธนาคารจะปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเงินฝากออมทรัพย์ตามประกาศของธนาคาร และหักคืนดอกเบี้ยส่วนที่เกินไป
เริ่มออมวันนี้กับธนาคารไทยเครดิต เพื่อให้เงินทุกบาทที่ออม “สร้างผลตอบแทนและความมั่นคง”
ผู้ที่สนใจสามารถเปิดบัญชีฝากประจำกับ ธนาคารไทยเครดิต ทุกสาขาทั่วประเทศ ได้ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 รายละเอียดการเปิดบัญชีและเงื่อนไขผลิตภัณฑ์เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารประกาศกำหนด สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ลูกค้าสัมพันธ์ของธนาคาร โทร. 0 2697 5454 หรือศึกษาข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.thaicreditbank.com