LH Bankปล่อยสินเชื่อสีเขียวให้แก่สายการบินไทยแอร์เอเชียวงเงิน650ลบ.

ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ สนับสนุนสินเชื่อสีเขียว (Green Loan) วงเงิน 650 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย เพื่อซื้อเครื่องบิน Airbus A320-251N Neo ซึ่งประหยัดพลังงาน ลดการใช้เชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าคาร์บอนไดออกไซด์
นายมาร์ค เฉิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank)กล่าวว่า ธนาคารสนับสนุนสินเชื่อสีเขียววงเงิน 650 ล้านบาทให้แก่บริษัทไทยแอร์เอเชียเพื่อซื้อเครื่องบิน Airbus A320-251N Neo เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการประหยัดพลังงานลดต้นทุนเชื้อเพลิง และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเป็นเจตนารมณ์ของธนาคารที่ส่งเสริมและสนับสนุนโครงการที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน
นายไพรัชล์ พรพัฒนนางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด กล่าวว่า การได้รับการสนับสนุนสินเชื่อสีเขียวจาก LH Bank ครั้งนี้ช่วยให้ไทยแอร์เอเชียซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจการบินและมีส่วนเเบ่งการตลาดในประเทศสูงสุด สามารถดำเนินตามแผนลงทุนและปรับฝูงบินในตระกูลแอร์บัส A320neo และ A321neo ที่มีเทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งประหยัดพลังงานมากกว่ารุ่นเดิม 15 - 20% ต่อเที่ยวบิน รวมถึงช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ราว 5,000 ตันต่อปีต่อลำ ไทยแอร์เอเชีย มุ่งพัฒนาธุรกิจการบินอย่างรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่กับการบริหารต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความสมดุลระหว่างการเติบโตทางธุรกิจและความยั่งยืนในระยะยาวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญสู่การเป็นสายการบินที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างแท้จริง