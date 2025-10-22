ก.ล.ต.ลงมติเพิกถอน ‘บิเธิร์บ’ จากการเป็น ICO Portal

คณะกรรมการ ก.ล.ต. มีมติเพิกถอนความเห็นชอบการเป็นผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล (ICO portal) ของบริษัท บิเธิร์บ จำกัด (BiTherb) ตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568 เนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด
ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ตรวจสอบและพบว่า BiTherb ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติด้านฐานะทางการเงิน โครงสร้างบุคลากร บุคลากร และระบบงานได้ตลอดระยะเวลาที่ได้รับความเห็นชอบ จึงเข้าข่ายไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ล.ต. กำหนด และไม่ได้ดำเนินการแก้ไขความบกพร่องทั้งหมดให้กลับมาให้บริการ ICO portal ได้อย่างเหมาะสม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า BiTherb ไม่สามารถดำรงคุณสมบัติและไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ตามประกาศข้อ 6(3)(5)(6)(7)(ก) ถึง (ซ) และ (ญ) ข้อ 12 ข้อ 16/1 ข้อ 20 ข้อ 22(2) ข้อ 23(2) ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 29(2) ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 16/2561 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการให้ความเห็นชอบผู้ให้บริการระบบเสนอขายโทเคนดิจิทัล ลงวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561 (ประกาศ ที่ กจ. 16/2561) และภาคผนวก 4 ข้อ 1 ของประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สธ. 38/2565 เรื่อง ข้อกำหนดในรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
คณะกรรมการ ก.ล.ต. จึงได้มีมติเพิกถอนความเห็นชอบการเป็น ICO Portal ของ BiTherb โดยอาศัยอำนาจตามข้อ 37(3) ของประกาศ ที่ กจ. 16/2561 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 21 ตุลาคม 2568
ทั้งนี้ ก.ล.ต. มีหน้าที่ในการกำกับดูแลให้ ICO portal ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดย ICO portal จะต้องดำรงคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดตลอดเวลาที่ประกอบธุรกิจ รวมทั้งมีความพร้อมในการรองรับการประกอบธุรกิจเพื่อการให้บริการโดยยึดหลักประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ และในปัจจุบัน BiTherb ไม่มีลูกค้าหรือธุรกรรมคงค้าง