ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.78-อ่อนค่าตามแรงขายทำกำไรทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(21ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.78 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ... โดยเงินบาทอ่อนค่าลงตามแรงขายทำกำไรทองคำในตลาดโลก และการอ่อนค่าของเงินเยน (หลังจากนาง Sanae Takaichi ได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี) โดยเงินบาทอ่อนค่าแม้ว่าทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติจะอยู่ในฝั่งซื้อสุทธิหุ้นไทย 1,368.94 ล้านบาท และมีสถานะเป็น Net Inflows เข้าตลาดพันธบัตรไทย 2,899 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และสกุลเงินเอเชียอื่นๆ