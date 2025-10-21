หุ้นปิดบวก 6.25 จุด งบแบงก์ใหญ่สวยหนุนแรงซื้อคึกคัก หุ้นโรงแรม-สายการบินดีดรับมาตรกระตุ้นท่องเที่ยว

SET ปิดวันนี้ที่ 1,290.72 จุด เพิ่มขึ้น 6.25 จุด (+0.49%) มูลค่าซื้อขาย 34,370.82 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีปรับตัวขึ้นได้ต่อ และแกว่งแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,295.11 จุด ทำจุดสูงสุดที่ 1,286.83 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 213 หลักทรัพย์ ลดลง 210 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 224 หลักทรัพย์
นายวีรวัฒน์ วิโรจน์โภคา ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุน (บลป.) เอฟเอส เอส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ต่อจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มแบงก์หลังรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ออกมาดีกว่าคาด โดยเฉพาะงบฯแบงก์ใหญ่
ขณะเดียวกัน รัฐบาลยังเคาะมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวเป็นแรงหนุนหุ้นกลุ่มโรงแรมและสายการบินปรับตัวขึ้น
ส่วนตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นตามกัน หลังจากคลายกังวลประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ซึ่งตลาดคาดหวังจะเห็นการเจรจาและมีความชัดเจนในประเด็นดังกล่าว
แนวโน้มพรุ่งนี้คาดแกว่งไซด์เวย์ โดยปลายสัปดาห์นี้รอติดตามการรายงานตัวเลขเงินเฟ้อเดือนก.ย.ของสหรัฐ ให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,280 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 3,327.07 ล้านบาท ปิดที่ 177.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,760.00 ล้านบาท ปิดที่ 134.00 บาท เพิ่มขึ้น 3.00 บาท
BBL มูลค่าการซื้อขาย 1,987.51 ล้านบาท ปิดที่ 155.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท
TRUE มูลค่าการซื้อขาย 1,297.48 ล้านบาท ปิดที่ 11.00 บาท เพิ่มขึ้น 0.20 บาท
TTB มูลค่าการซื้อขาย 1,066.99 ล้านบาท ปิดที่ 1.86 บาท เพิ่มขึ้น 0.04 บาท