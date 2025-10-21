ATLAS จับคนจองหุ้นติดคุก / สุนันท์ ศรีจันทรา

ความทรงจำเก่า ๆ เกี่ยวกับการจองซื้อหุ้นใหม่ โดยนักลงทุนต้องเจ๊งไปตาม ๆ กัน กำลังถูกรื้อฟื้นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากหุ้น บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) หรือ ATLAS ประเดิมเข้าซื้อขายวันแรก ราคารูดมหาราช ทำให้คนที่หลงเข้าไปจองซื้อเจ็บหนักกันถ้วนหน้าและด่ากันเสียงขรม
สถานการณ์หุ้นใหม่เริ่มมีความคึกคักสดใส ในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2568 โดยราคาสูงกว่าจองระดับ 200% กันหลายตัว เริ่มตั้งแต่หุ้น บริษัท โรงพยาบาลมุกดาหาร อินเตอร์แนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ HANN ซึ่งเป็นหุ้นตัวแรกที่เข้าซื้อขายในช่วงครึ่งปีหลัง และเป็นหุ้นใหม่ตัวที่ 6 ของปีนี้
HANN เสนอขายหุ้นนักลงทุนเป็นครั้งแรกในราคา 70 สตางค์ จากพาร์ 50 สตางค์ และประเดิมซื้อขายวันแรก 14 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยปิดที่ 2.12 บาท เพิ่มขึ้น 1.42 บาทหรือเพิ่มขึ้น 202% ล่าสุดวันที่ 20 ตุลาคมปิดที่ 107 บาท
หุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายตามมาคือ หุ้น บริษัท สกิน ลาบอราทอรี่ จำกัด (มหาชน) หรือ SKIN ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.20 บาท ประเดิมซื้อขายวันแรก 24 กันยายนปิดที่ 3.62 บาท สูงกว่าจอง 2.42 บาท หรือสูงกว่าจอง 202% ล่าสุดปิดที่ 1.74 บาท
หุ้นใหม่ตัวที่ 3 คือ หุ้น บริษัท เงินเทอร์โบ จำกัด (มหาชน) หรือ TURBO ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.50 บาท ประเดิมซื้อขายวันแรก 30 กันยายนปิดที่ 189 บาท สูงกว่าจอง 39 สตางค์ หรือสูงกวาจอง 26% ล่าสุดราคาปิดที่ 1.67 บาท
หุ้นใหม่ตัวที่ 4 คือ หุ้นบริษัท 88 (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) หรือ 88TH ราคาเสนอขายหุ้นละ 5.45 บาท ประเดิมซื้อขายวันแรก 3 ตุลาคม ปิดที่ 8.20 บาท สูงกว่าจอง 2.75 บาท หรือสูงกว่าจอง 50%
หุ้นใหม่ตัวที่ 5 คือ หุ้น บริษัท ออนเซน รีทริต แอนด์สปาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เสนอขายหุ้นราคา 2.05 บาท ประเดิมซื้อขายวันแรก 7 ตุลาคม ราคาปิดที่ 2.04 สตางค์ ต่ำกว่าจองเพียง 1 สตางค์ หลังจากสูงกว่าจองตลอดการซื้อขายวันแรก
หุ้นน้องใหม่ 5 ตัวแรกที่เข้าซื้อขายในใตรมาสที่ 3 หรือครึ่งปีหลัง ปลุกกระแสการเก็งกำไรหุ้นใหม่ให้มีชีวิตชีวาอีกครั้ง เพราะส่วนใหญ่ให้ผลตอบแทนที่ดีมาก พุ่งชนเพดาน 200% ในวันแรกถึงบริษัท คือ HANN และ SKIN
แต่บรรยากาศความสดใสของหุ้นใหม่ก็ถูกทำลายลง เพราะหุ้นใหม่ตัวที่ 6 ในครึ่งปีหลังหรือตัวที่ 11 ของปี 2568 นั่นคือหุ้น ATLAS ซึ่งมีเสียงเตือนตั้งแต่การเสนอขายหุ้นแล้วว่า ราคาเสนอขายอยู่ในเกณฑ์สูง คนที่จอวซื้อมีโอกาสเจ็บตัว
และ ATLAS ก็เป็นไปตามคำเตือน
บริษัท เซจแคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน นำ ATLAS เข้ามาจดทะเบียน ซึ่งนักลงทุนต้องจดจำชื่อบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินแห่งนี้ให้ดี หรือต้องจำจนวันตาย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินหุ้นใหม่ตัวไหนอีก พยายามหลีกเลี่ยงการจองซื้อหุ้น
ATLAS นำหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 418.42 ล้านหุ้น เสนอขายนักลงทุนเป็นครั้งแรกในราคา 3 บาท มีค่า พี/อี เรโชประมาณ 15 เท่า ซึ่งถือว่าไม่ต่ำ ระดมเงินได้ 1,255.26 ล้านบาท
หุ้นเข้าซื้อขายวันแรก 20 ตุลาคม และทันทีที่เปิดก็มุดหัวลง ต่ำกว่าจองในทันที โดยเปิดที่ราคา 250บาท และขึ้นไปสูงสุดที่ 2.62 บาท ก่อนลงไปต่ำสุดที่ 2.18 บาท ก่อนขยับขึ้นมาปิดที่ 2.22 บาท ต่ำกว่าจอง 78 สตางค์หรือต่ำกว่าจอง 26% จนกลายเป็นหุ้นใหม่ตัวแรกที่สุดห่วย เข้ามาซื้อขายแล้วเน่า
นักลงทุนที่จองซื้อไว้ เหมือนกับถูกจับขังคุก เพราะราคาหุ้น ไม่เปิดโอกาสให้ขายถอนทุนแม้แต่วินาทีเดียว ต่ำกว่าจองตั้งแต่ม้วนแรกจนจบ
นักลงทุนที่หลงจองซื้อหุ้น ATLAS จำนวนหลายพันคน เหมือนถูกปล้น โดยขาดุทุนรวมกันประมาณ 326.36 ล้านบาท คำนวณจากราคาปิดหุ้นที่ 2.22 บาท ขณะที่ ATLAS กินเงินจากนักลงทุนเพิ่ม จากการขายหุ้นราคาโหดจำนวน 326.36 ล้านบาท
ความจริงราคาเสนอขายหุ้น ATLAS ควรจะอยู่ที่ประมาณหุ้นละ 2 บาท ซึ่งน่าจะมีความเหมาะสม และเปิดโอกาสให้นักลงทุนที่จองซื้อสามารถทำกำไรได้บ้าง แต่ผู้บริหาร ATLAS มุ่งแต่จะกอบโกย ขณะที่บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินก็ตามใจเจ้าของ
ผลลัพธ์ที่ออกมาคือ นักลงทุนด่ากันขรม และกลายเป็นหุ้นตัวแรกในครึ่งปีหลังที่ ”ถูกโห่”
เพราะราคาต่ำกว่าจองอย่างน่าเกลียดที่สุด
ATLASไม่มีข้อแก้ตัวใด เพราะ 5 หุ้นรุ่นพี่ที่เข้ามาซื้อขายก่อนหน้า ไม่มีหุ้นตัวใดที่ทำให้นักลงทุนผิดหวัง และ ATLAS เข้ามาซื้อขายในภาวะตลาดหุ้นที่คึกคัก จึงอ้างภาวะตลาดไม่เอื้อไม่ได้ จะหาอะไรมาเป็นแพะรับบาปก็ไม่มี
สาเหตุประการเดียวที่จริงแท้และแน่นอนคือ ATLAS ตั้งราคาขายหุ้นโหดเกินไป ตั้งราคาขายเล่นงานนักลงทุนถึงตายนับพันราย