MMMจ่อขึ้น SP LiVEx ย้ายสู่ mai

ตลาดหลักทรัพย์ LiVEx ขึ้นเครื่องหมาย “SP” ห้ามซื้อขายหุ้น บมจ.เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล (MMM) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ก่อนเปิดขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (PO) จำนวน 64.20 ล้านหุ้น พาร์ 0.50 บาท เพื่อเตรียมย้ายจดทะเบียนเข้าสู่ตลาด mai อย่างเป็นทางการ ภายใต้การนำทัพโดย “ณิชา โรจน์วัฒนา” CEO สาวไฟแรง ที่มาพร้อมแนวคิด “เพื่อนคู่คิด นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์” เรียกว่างานนี้ไม่ธรรมดาจริงๆ
สำหรับหุ้นน้องใหม่ MMM ที่ชูความโดดเด่นเป็นผู้นำด้านการเป็นที่ปรึกษาด้านการขายและการตลาดเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจรมาออกลวดลายให้กับนักลงทุนต้องร้อง Wow กับหลักแนวคิดสู่การเติบโตทางธุรกิจ งานนี้เลยไม่แปลกใจว่าทำไม MMM ถึงถูกจัดให้เป็นอีกหนึ่งหุ้นดาวรุ่งดวงใหม่ของตลาด mai