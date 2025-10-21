ส.อ.ท. เปิดบ้านรับผู้ว่าฯ ธปท.ถก 3 ปมร้อน ผนึกพลังฝ่าวิกฤตเศรษฐกิจ

นายเกรียงไกร เธียรนุกุล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวถึงการประชุมหารือความร่วมมือกับนายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ในวันนี้ว่า ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้ร่วมมือทำงานอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งจะช่วยให้การตัดสินใจแก้ไขปัญหาเกิดความแม่นยำ
โดยมีวาระที่จะหารือใน 3 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ มาตรการรับมือผลกระทบจากภาษีสหรัฐฯ และสงครามการค้า, มาตรการส่งเสริมสภาพคล่องทางการเงิน และแก้ปัญหาหนี้ผู้ประกอบการ SMEs และ ความกังวลที่มีต่อปัญหาเงินบาทแข็งค่า ซึ่งจะได้พิจารณาลงไปในรายละเอียดของปัญหา
ขณะที่นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการ ธปท.กล่าวว่า เป็นการประชุมนอกสถานที่ครั้งแรก โดยให้ความสำคัญในการเชื่อมโยงนโยบายระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อช่วยประคับประคองให้เศรษฐกิจเติบโตได้อย่างมีเสถียรภาพ โดยให้ความสำคัญในการทำงานร่วมกับภาคเอกชนมากขึ้น ซึ่งต้องเปิดใจสื่อสารกัน หากมีอะไรที่สามารถดำเนินการได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการทันที แต่หากมีอะไรที่เป็นอุปสรรค ก็ต้องชี้แจงทำความเข้าใจ โดยหวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นในการทำงาน และจะได้มีการหารือร่วมกันเป็นระยะ ๆ