FSMART ดีล JPARK เปิดจุดชาร์จ ‘กิ้งก่า EV’ ในลานจอดรถ

"ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส" ดีล JPARK ติดตั้งสถานีชาร์จ GINKA EV จุดแรกในโครงการ เจปาร์ค กาญจนสุข นนทบุรี อำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าใช้ลานจอดแบบคุ้มค้า ชูจุดเด่น “ชาร์จง่าย ไม่ต้องจอง ไม่ต้องโหลดแอป และ 1 เครื่องสามารถให้บริการพร้อมกันได้ 2 ช่องจอด” พร้อมเปิดโอกาสเจ้าของพื้นที่ร่วมลงทุนเป็นเจ้าของสถานีชาร์จ สร้างธุรกิจจากเทรนด์พลังงานสะอาด
นายณรงค์ศักดิ์ เลิศทรัพย์ทวี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด(มหาชน) “FSMART” ผู้ให้บริการเครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า “GINKA Charge Point” กล่าวว่า GINKA EV ถือเป็นอีกกลุ่มธุรกิจที่กำลังการสร้างรากฐานด้านรายได้ จากการเดินหน้าขยายการติดตั้งสถานีชาร์จให้ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดบริษัทได้รับความร่วมมือจากบริษัท เจนก้องไกล จำกัด (มหาชน) หรือ “JPARK” ผู้นำด้านบริหารจัดการที่จอดรถ สำหรับการติดตั้งเครื่องชาร์จ “GINKA Charge Point” ในอาคารจอดรถ เจปาร์ค กาญจนสุข ตรงข้ามโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าระหว่างเข้าใช้บริการลาดจอดรถในเขตกรุงเทพฯ ตะวันตก และพื้นที่ปริมณฑล ซึ่งให้บริการทั้งระบบชาร์จทั่วไป AC Type2 กำลังไฟ 22 กิโลวัตต์ และ DC Fast Charger กำลังไฟ 40 กิโลวัตต์ สามารถรองรับรถยนต์ไฟฟ้าได้ทุกรุ่น
โดยความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ 2 บริษัท ที่มีจุดประสงค์ในการมุ่งเน้นความสะดวกสบายให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการ ซึ่งการนำเครื่องชาร์จไปติดตั้งในพื้นที่อาคารจอดรถ ทำให้ผู้ใช้รถ EV รู้สึกสะดวกและมั่นใจขึ้นเมื่อมาจอดรถ ขณะที่ GINKA EV มีจุดเด่นการใช้งานง่าย ไม่ต้องจองคิว ไม่ต้องโหลดแอปพลิเคชัน เพียงใช้งานผ่านหน้าจอ LCD และจ่ายเงินผ่านระบบ QR Code เมื่อชาร์จเสร็จจะมี SMS แจ้งเตือน และหากมีเงินคงเหลือสามารถเก็บเป็น Ginka Credit เพื่อใช้ในครั้งถัดไปได้ และยังรองรับรถยนต์ไฟฟ้าทุกรุ่นอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ บริษัทมีแผนหารือกับ JPARK เพื่อขยายการติดตั้งสถานีชาร์จไปยังลานจอดรถอื่น ๆ ภายใต้การบริหารของ JPARK ในอนาคต
ปัจจุบัน GINKA Charge Point เปิดให้บริการแล้วกว่า 250 สถานี และพร้อมให้บริการพร้อมกัน 500 หัวชาร์จทั่วประเทศ มีทั้งเครื่องชาร์จ AC กำลังไฟ 7 และ 22 กิโลวัตต์ และ DC กำลังไฟ 40 กิโลวัตต์ ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้งกรุงเทพฯ ปริมณฑล และทุกภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้า โรงหนัง หมู่บ้าน คอนโด โรงแรม รีสอร์ท อาคารสำนักงาน สถานศึกษา สนามกีฬา ร้านสะดวกซัก และตลาด เช่น ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต, เมเจอร์ รัชโยธิน, Big C สะพานควาย, ชาเทรียม เรซิเดนซ์, โรงแรมราชพฤกษ์ พาวิลเลี่ยน, สนามกอล์ฟเขาใหญ่ คันทรีคลับ เป็นต้น หรือสามารถค้นหาจุดบริการได้ที่ www.ginkachargepoint.com
นอกจากนี้ GINKA Charge Point ยังเปิดโอกาสให้เจ้าของพื้นที่จอดรถสามารถเป็นเจ้าของสถานีชาร์จได้ 2 รูปแบบตามความต้องการ รูปแบบแรก เจ้าของพื้นที่บริหารสถานีเอง ซื้อเครื่องชาร์จในราคาพิเศษ ได้แก่ AC 7.2 kW 1 เครื่อง (2 หัวชาร์จ) ราคา 79,000 บาท (ปกติ 89,000 บาท), AC 22 kW 1 เครื่อง (2 หัวชาร์จ) ราคา 99,000 บาท (ปกติ 109,000 บาท) และ DC 40 kW 1 เครื่อง (2 หัวชาร์จ) ราคา 399,000 บาท (ปกติ 429,000 บาท) ไม่มีค่าติดตั้ง มีเพียงค่าบริการระบบรับชำระ 1 บาทต่อยูนิต ส่วนรูปแบบที่สอง บริษัทลงทุนเครื่องชาร์จให้ เจ้าของพื้นที่เตรียมช่องจอดอย่างน้อย 2 ช่องและระบบไฟฟ้า พร้อมชำระค่าติดตั้ง โดยแบ่งรายได้ 2 บาทต่อยูนิต และมีค่าประกันรายได้ขั้นต่ำ สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-812-3555 หรืออีเมล ginka_service@forthsmart.co.th
“เราอยากให้ GINKA ไม่ใช่แค่สถานีชาร์จ แต่เป็นแพลตฟอร์มโอกาสทางธุรกิจที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมได้ ตามเทรนด์อนาคตของ EV ในไทยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่ง FSMART ตั้งใจจะเป็นโครงข่ายสถานีชาร์จที่สะดวก ง่าย ปลอดภัย ทำให้ผู้ใช้งานไว้วางใจมากที่สุด พร้อมเดินหน้าจับมือพันธมิตรเพื่อขยายจุดชาร์จให้ได้ตามแผนที่วางไว้”นายณรงค์ศักดิ์ กล่าว