ATLASยันไม่มีใครได้หุ้นIPOต่ำกว่า 3 บาท

ผู้บริหาร "แอตลาส เอ็นเนอยี" ออกโรงยืนยันมีใครได้หุ้นIPOต่ำกว่า 3 บาท ขณะผู้ถือหุ้นใหญ่ “PTG” ล็อกอัพ 100% ไม่ขายหุ้นออกแน่นอน เตรียมนำเงิน 1.2 พันล้านบาทขยายธุรกิจก๊าซต่อยอดโตต่อเนื่อง
นายสุวัชชัย พิทักษ์วงศาภรณ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอตลาส เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (ATLAS) กล่าวยืนยันว่าหุ้นไอพีโอที่ออกเสนอขายจำนวน ไม่เกิน 418,420,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.50 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมด ไม่มีผู้ได้หุ้นไอพีโอในราคาต่ำกว่า 3 บาทแม้แต่รายเดียว โดยบริษัทฯ กำหนดราคาเสนอขายเท่ากันทุกกลุ่ม ทั้งในส่วนของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน) (“PTG”) และบริษัทย่อยของ PTG (แต่ไม่รวมถึงกลุ่มบริษัท ATLAS ),กลุ่มผู้มีอุปการคุณของบริษัท และบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่าย ทั้งนี้ บริษัทฯ ยึดหลักดำเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นธรรมกับผู้ลงทุนทุกราย
นอกจากนี้หุ้นในส่วนของผู้ถือหุ้นรายใหญ่คือ PTG นอกเหนือจากส่วนที่ติดไซเรียนพีเรียดตามกฎเกณฑ์แล้ว หุ้นส่วนที่เหลือทั้งหมด PTG ได้ดำเนินการล็อคอัพทั้ง 100% เพื่อแสดงความเชื่อมั่นในศักยภาพของ ATLAS และเป็นการยืนยันถือครองหุ้นในระยะยาว
เขากล่าวต่อว่าต่อจากนี้ บริษัทฯเตรียมนำเงินที่ได้จากการระดมทุนราว 1,200 ล้านบาท ไปขยายธุรกิจตามแผนการที่แจ้งไว้ 1.ลงทุนเพื่อเพิ่มโรงบรรจุก๊าซหุงต้มและร้านจำหน่ายก๊าซหุง 2.ลงทุนเพื่อเพิ่มถังบรรจุก๊าซหุงต้มเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคครัวเรือน 3.ลงทุนเพื่อเพิ่มสถานีบริการก๊าซแอลพีจีเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจีในภาคขนส่ง 4.ลงทุนในโครงการ “PT Auto Transform” เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ใช้รถยนต์ที่ใช้ก๊าซแอลพีจีเป็นเชื้อเพลิง 5.ลงทุนเพื่อขยายฐานลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมและลูกค้ากลุ่มพาณิชยกรรม 6.การลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจจำหน่ายก๊าซแอลพีจี และ 7.รใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำ เนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้มั่นใจว่าจะช่วยต่อยอดการเติบโตเฉลี่ยกว่า 40% ต่อปีในช่วงที่ผ่านมา พร้อมทั้งสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีและมั่นคงให้กับผู้ถือหุ้นในระยะยาว