หุ้นแกว่งขึ้นตามต่างประเทศ หลังคลายกังวลเทรดวอร์-ชัตดาวน์สหรัฐใกล้จบ จับตา ครม.เคาะมาตรการท่องเที่ยว

นายชาญชัย พันทาธนากิจ ผู้อำนวยการสายงานวิจัย บล.เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) กล่าวว่า แนวโน้มตลาดหุ้นไทยเช้านี้คาดดัชนีเคลื่อนไหวไซด์เวย์อัพ โดยได้แรงหนุนจาก Sentiment บวกจากตลาดหุ้นสหรัฐฯ หลังความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีนลดลง แม้สหรัฐฯขู่เรียกเก็บภาษีศุลกากร 100% ต่อสินค้านำเข้าจีน แต่ยังคาดหวังการหารือระหว่างนายโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐฯ และประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีน ในสัปดาห์หน้าจะมีผลลัพธ์เชิงบวก
ขณะที่สถานการณ์ชัตดาวน์รัฐบาลสหรัฐฯ ผู้อำนวยการสภาเศรษฐกิจแห่งชาติ เปิดเผยว่ามีโอกาสที่สถานการณ์ดังกล่าวจะ
สิ้นสุดในสัปดาห์นี้ ประกอบกับผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนในตลาดสหรัฐฯ ยังออกมาดีกว่าคาดอยู่ ส่งผลให้บรรยากาศการลงทุนดีเป็นบวกต่อตลาดหุ้นภูมิภาคและตลาดหุ้นไทยได้
สำหรับปัจจัยในประเทศติดตามความคืบหน้ามาตรการ Quick Big Win ของรัฐบาลที่เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น หลังกระแส
โครงการคนละครึ่งพลัส คนลงทะเบียนครบ 20 ล้านสิทธิเรียบร้อย และรัฐบาลเปิดเผยว่าอาจมีการพิจารณาเฟส 2 ด้วย
ส่วนในวันนี้แนะติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) คาดจะมีการเห็นชอบมาตรการท่องเที่ยวเพิ่มเติม สำหรับกลยุทธ์การลงทุนวันนี้เลือก TTB หลังเมื่อวาน KKP รายงานงบฯ ดีกว่าคาดจากขาดทุนรถยึดลดลง TTB ซึ่งมีสินเชื่อรถยนต์ประมาณ 29% น่าจะได้ Sentiment บวกจากปัจจัยดังกล่าว และเลือก PR9 จากธีม Earning play
โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด