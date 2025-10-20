ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.70-แกว่งตัวในกรอบรอปัจจัยใหม่

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(20ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดในประเทศปลายสัปดาห์ก่อนที่ 32.66 บาทต่อดอลลาร์ฯ...เงินบาทอ่อนค่าในช่วงแรก แต่ลดช่วงติดลบและฟื้นตัวกลับมาบางส่วนตามทิศทางของเงินหยวนและสกุลเงินเอเชียอื่นๆ อย่างไรก็ดี การเคลื่อนไหวของเงินบาทในภาพรวมยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพราะยังรอปัจจัยใหม่ๆ มากระตุ้น สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธิหุ้นไทย 73.2 ล้านบาท แต่ขายสุทธิพันธบัตรไทย 662 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.50-32.85 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก และสกุลเงินเอเชียอื่นๆ