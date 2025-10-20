หุ้นปิดบวก 9.86 จุด รับ Sentiment คลายกังวลเทรดวอร์ชั่วคราว แบงก์งบเด่น-"คนละครึ่งพลัส"หนุน

หุ้นไทยปิดวันนี้ที่ 1,284.47 จุด เพิ่มขึ้น 9.86 จุด (+0.77%) มูลค่าซื้อขาย 26,555.65 ล้านบาท
การซื้อขายหุ้นวันนี้ ดัชนีรีบาวด์ขึ้นมาเคลื่อนไหวแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยทำจุดสูงสุด 1,289.65 จุด ทำจุดต่ำสุดที่ 1,281.80 จุด
ส่วนหลักทรัพย์เปลี่ยนแปลงวันนี้ เพิ่มขึ้น 215 หลักทรัพย์ ลดลง 223 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 221 หลักทรัพย์
นายเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม รองกรรมการผู้อำนวยการ สายงานวิจัย บล.เอเซีย พลัส กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปรับตัวเพิ่มขึ้น ตามทิศทางเดียวกับตลาดหุ้นต่างประเทศที่ปรับตัวขึ้นตามกัน หลังจากที่คลายกังวลลงมาบ้างจากประเด็นสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน หลังประธานาธิบดีสหรัฐออกมาระบุว่าการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีน 100% ไม่ได้ใช้ในระยะยาว ทำให้ตลาดคลายกังวลลง
ขณะที่ปัจจัยในประเทศยังคงได้รับ Sentiment หนุนจากการทยอยรายงานผลดำเนินงานบริษัทจดทะเบียน โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์กำไรและคุณภาพสินทรัพย์ออกมาดี ทำให้มีแรงซื้อเข้ามาหนุนดัชนีต่อเนื่อง รวมถึงหุ้นการบริโภคในประเทศปรับตัวขึ้น จากการที่วันนี้เป็นวันแรกที่มีการเปิดลงทะเบียนโครงการ"คนละครึ่ง พลัส"คึกคัก
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยพรุ่งนี้คาดแกว่งได์เวย์ในกรอบ โดยยังติดตามการรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ของบริษัทจดทะเบียนที่ทยอยออกมา รวมถึงยังรอติดตามการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนต่อ โดยให้แนวต้าน 1,290 จุด แนวรับ 1,270 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,359.97 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท เพิ่มขึ้น 0.50 บาท
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 980.90 ล้านบาท ปิดที่ 193.00 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 963.78 ล้านบาท ปิดที่ 173.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.50 บาท
CPALL มูลค่าการซื้อขาย 853.74 ล้านบาท ปิดที่ 47.50 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท
SCB มูลค่าการซื้อขาย 844.76 ล้านบาท ปิดที่ 131.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท