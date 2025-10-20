วอลล์สตรีทถลำลึกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัล ซิตี้เล็งรับฝากคริปโต-เจพีมอร์แกนลุยสเตเบิลคอยน์

แบงก์ใหญ่สุดหลายแห่งของวอลล์สตรีทกำลังแข่งกันลงสนามคริปโต ล่าสุดซิตี้แย้มแผนพัฒนาแพลตฟอร์มรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลภายในปีหน้า ขณะที่เจพีมอร์แกนลุยโปรเจ็กต์สเตเบิลคอยน์และการชำระเงินด้วยโทเคน
ผู้ให้บริการการเงินยักษ์ใหญ่อย่างซิตี้และเจพี มอร์แกนเร่งผลักดันกลยุทธ์สินทรัพย์ดิจิทัล ขณะที่วอลล์สตรีทหันมาโฟกัสบริการคริปโตและบล็อกเชนมากขึ้น สะท้อนว่า แบงก์แถวหน้าของอเมริกากำลังเตรียมพร้อมผนวกรวมสกุลเงินดิจิทัลในการนำเสนอต่อลูกค้าประเภทสถาบันมากขึ้น ขณะที่กฎระเบียบของอเมริกามีความชัดเจนยิ่งขึ้น
บิสวารัป ชาตเตอจี หัวหน้าฝ่ายพันธมิตรและนวัตกรรมทั่วโลกในแผนกบริการของซิตี้ ให้สัมภาษณ์กับซีเอ็นบีซีเมื่อเร็วๆ นี้ว่า ซิตี้พัฒนาแพลตฟอร์มรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลมาตั้งแต่เมื่อ 2-3 ปีที่แล้ว และหวังว่า ในอีกไม่กี่ไตรมาสนี้จะสามารถนำเสนอแพลตฟอร์มนี้ต่อผู้จัดการสินทรัพย์และลูกค้าอื่นๆ
ที่เจพีมอร์แกน สก็อตต์ ลูคัส ผู้นำแผนกตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลทั่วโลก บอกกับซีเอ็นบีซีว่า แบงก์กำลังสำรวจสกุลเงินดิทัล และเสริมว่า นี่เป็นโอกาสในการพิจารณาเกี่ยวกับวิธีนำเสนอบริการด้านเงินสดที่แตกต่างออกไป รวมทั้งตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่สนใจสเตเบิลคอยน์
ความพยายามของยักษ์ใหญ่บริการทางการเงินอย่างซิตี้และเจพีมอร์แกนตอกย้ำการเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ของวอลล์สตรีทไปสู่บริการบล็อกเชนที่มีกฎควบคุม และวางตำแหน่งทั้งสองแบงก์ในการส่งเสริมการยอมรับสินทรัพย์ดิจิทัลในหมู่นักลงทุนประเภทสถาบัน
นานมาแล้ว สถาบันการเงินดั้งเดิมเลือกที่จะปลีกตัวจากคริปโตอย่างบิตคอยน์และอีเธอร์ อย่างไรก็ตาม คณะบริหารของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้สร้างสภาพแวดล้อมกฎระเบียบในอเมริกาที่เป็นมิตรต่อสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น เช่น การออกกฎหมายใหม่อย่างกฎหมายจีเนียสที่กำกับดูแลบางภาคส่วนของคริปโตซึ่งรวมถึงสเตเบิลคอยน์ และความเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้สถาบันการเงินดั้งเดิมเปิดใจและเริ่มออกผลิตภัณฑ์และบริการเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลมากขึ้น
ในแวดวงคริปโตนั้น การรับฝากสินทรัพย์มีหลายรูปแบบ รวมถึงการที่แพลตฟอร์มเทรดคริปโตเก็บรักษาเหรียญดิจิทัล หรือนักลงทุนประเภทสถาบันเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลเอง
สำหรับซิตี้ ชาตเตอจีบอกว่า บริการรับฝากคริปโตของแบงก์อาจเกี่ยวข้องกับการถือเนทีฟคริปโตหรือเหรียญที่สร้างขึ้นและทำงานบนบล็อกเชนของตัวเอง และตอนนี้ธนาคารกำลังพิจารณาการออกแบบและสร้างโซลูชันเทคโนโลยีภายในองค์กรสำหรับสินทรัพย์บางประเภทและลูกค้าบางกลุ่ม และการใช้เทคโนโลยีของบริษัทภายนอกสำหรับสินทรัพย์อื่นๆ
อย่างไรก็ดี ไม่ใช่ว่าแบงก์ทุกแห่งในวอลล์สตรีทเชื่อมั่นกลยุทธ์การรับฝากคริปโต ก่อนหน้านี้ เจมี ไดมอน ซีอีโอเจพีมอร์แกน บอกว่า แม้แบงก์เปิดทางให้ลูกค้าซื้อคริปโต แต่จะไม่รับฝากสินทรัพย์ประเภทนี้
นับจากต้นปี ธนาคารหลายแห่งในอเมริกาเปิดตัวบริการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคริปโตและพึ่งพิงเทคโนโลยีบล็อกเชน
ตัวอย่างเช่น เจพีมอร์แกนประกาศแผนโทเคนเงินฝากเพื่อเป็นตัวแทนดิจิทัลของเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ ซึ่งจะช่วยให้สามารถเคลื่อนย้ายเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน โดยโทเคนเงินฝากเหล่านี้จะสร้างขึ้นบนเครือข่ายอีเธอเรียม
ซิตี้มีโทเคนเงินฝากในชื่อ ซิตี้ โทเคน เซอร์วิส ที่จะช่วยให้การโอนย้ายเงินข้ามพรมแดนเร็วขึ้นและให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงเช่นเดียวกัน
ผลิตภัณฑ์ต่อไปที่ธนาคารหลายแห่งเล็งไว้คือสเตเบิลคอยน์ เงินดิจิทัลประเภทนี้ผูกกับดอลลาร์และสินทรัพย์ในโลกจริงอื่นๆ เช่น พันธบัตร เพื่อรักษามูลค่า โดยสเตเบิลคอยน์เชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าสูงสุดในขณะนี้คือ USDC และ USDT
ชาตเตอจีบอกว่า สเตเบิลคอยน์อาจเป็นที่สนใจในประเทศที่การธนาคารและระบบชำระเงินยังพัฒนาไม่เต็มที่ ก่อนออกตัวว่า ซิตี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นของการสำรวจสเตเบิลคอยน์เท่านั้น
ไบรอัน มอยนิฮาน ซีอีโอแบงก์ ออฟ อเมริกา เปิดเผยเมื่อเดือนกรกฎาคมว่า แบงก์กำลังดำเนินการเพื่อเปิดตัวสเตเบิลคอยน์เช่นเดียวกัน