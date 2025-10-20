CRC ขาย ”รีนาเซนเต”....ราคายุติธรรมจริงหรือ / สุนันท์ ศรีจันทรา

บริษัทที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ(IFA) ได้สรุปผลการศึกษาการขายหุ้นห้างสรรพสินค้าชื่อดัง “รีนาเซนเต” ในอิตาลี ของ บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ CRC ออกมาแล้ว โดยเป็นบทสรุปที่อาจขัดความรู้สึกของนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ หรือบรรดาผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหุ้น CRC
บริษัท อวานการ์ด แคปปิตอล จำกัด ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ซึ่ง CRC แต่งตั้งขึ้น เพื่อศึกษาการขายหุ้นรีนาเซนเต ให้ บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาร์ทเมนท์สโตร์ จำกัด หรือ Central Group ผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของ CRC ในสัดส่วน 35.06% ของทุนจดทะเบียน ได้รายงานความเห็นธุรกรรมครั้งนี้ว่า มีความเหมาะสม โดยมีราคาเสนอซื้อที่สูงกว่ามูลค่ายุติธรรม
และสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีให้บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งยังสอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ IFA จึงแนะนำให้ผู้ถือหุ้น CRC ควรอนุมัติการขายหุ้นรีนาเซนเต
นับตั้งแต่ CRC แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 17 กันยายนที่ผ่านมา โดยอนุมัติการขายหุ้นรีนาเซนเต มูลค่า 14,700 ล้านบาท ธุรกรรมการครั้งนี้ ถูกวิจารณ์อย่างหนักทันทีในหมู่นักลงทุน โดยเฉพาะจากบรรดากองทุนที่ลงทุนในหุ้น CRC
เพราะมีความเห็นว่า ราคาที่ขายรีนาเซนเต ให้บริษัทกงสีของกลุ่มจิราธิวัฒน์นั้นต่ำเกินไป ไม่ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทั่วไปของ CRC และห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตกำลังมีแนวโน้มการเติบโตที่สดใส สามารถส่งผลกำไรที่ดีกับหุ้น CRC
การซื้อและลงทุนพัฒนาห้างสรรพสินค้ารีนาเซนเตในอิตาลี ใช้เงินผู้ถือหุ้น CRC ลงทุนอยู่นานหลายปี แต่เมื่อรีนาเซนเตเริ่มมีอนาคตสดใส กลับนำหุ้นรีนาเซนเตขายให้บริษัทกงสีกลุ่มจิราธิวัฒน์ และขายในราคาที่นักวิเคราะห์หลักทรัพย์ในประเทศ และบรรดาผู้จัดการกองทุนที่ลงทุนในหุ้น CRC ต่ำกว่าความเป็นจริง และเรียกร้องให้มีการทบทวนการทำธุรกรรมครั้งนี้ ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่อ CRC ประกาศตั้ง บริษัท อเวนการ์ด แคปปิตอล จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เพื่อศึกษาว่า ราคาเสนอขายรีนาเซนเตมีความเหมาะสมหรือไม่ ยุติธรรมต่อผู้ถือหุ้นทุกคนหรือไม่ และเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มจิราธิวัฒน์หรือไม่ ทุกฝ่ายจึงเฝ้ารอติดตามผลการศึกษาของ IFA อย่างใจจดจ่อ
แน่นอนว่า ผลการศึกษาการขายหุ้นรีนาเซนเตของ ”อเวนการ์ด แคปปิตอล” ทำให้คณะกรรมการ CRC ทั้งหมดเริงร่า เพราะได้รับการ ”ฟอกขาว” จากที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ด้วยบทสรุป ธุรกรรมครั้งนี้มีความเหมาะสม การขายหุ้นเป็นราคายุติธรรม
และผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้ CRC ขายหุ้นรีนาเซนเต
แต่สำหรับนักลงทุนและบรรดาผู้จัดการกองทุนที่ถือหุ้น CRC ก็ยังคงไม่สิ้นสงสัย และอาจมีคำถามไปถึง IFA ได้ทำการศึกษาอย่างรอบครอบ ครบถ้วนสมบูรณ์อย่างมืออาชีพหรือไม่
อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาของ IFA จะทำให้สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ต้องออกแรงเตือนนักลงทุน ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น CRC ในวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้ เพื่อลงมติเห็นควรหรือไม่ ในการขายหุ้นรีนาเซนเต
เพราะถือว่า ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ไม่มีข้อโต้แย้ง หรือคำเสนอแนะคัดค้านการขายหุ้นรีนาเซนเตแต่อย่างใด
แผนการขายหุ้นรีนาเซนเตเข่าบริษัทกงสีกลุ่มจิราธิวฒน์ เส้นทางกำลังเป็นไปอย่างราบรื่น แทบจะหมดอุปสรรคขวากหนามใด ๆ แล้ว
เหลือเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยจำนวน 15,357 ราย และกองทุนทั้งในและต่างประเทศที่ถือหุ้น CRC อยู่
ทุกคนจะเชื่อผลการศึกษาของ บริษัท อเวนการ์ด แตปปิตอล และว่านอนสอนง่าย ทำตามคำแนะนำของ IFA ลงมติเห็นควรขายหุ้นรีนาเซนเตหรือไม่เท่านั้น