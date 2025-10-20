เมย์แบงก์ จัดสัมมนาเจาะลึกโอกาสการลงทุน ท่ามกลางศึกยักษ์ใหญ่จีน-สหรัฐ

นายอารภัฏ สังขรัตน์(ที่ห้าจากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) ร่วมกับ สมาคมนักลงทุนประเทศไทย จัดสัมมนาสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้หัวข้อ “เจาะลึกโอกาสการลงทุน ท่ามกลางศึกยักษ์ใหญ่จีน-สหรัฐ” เปิดมุมมองเชิงลึกและวิเคราะห์แนวโน้มเศรษฐกิจโลก ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของภูมิรัฐศาสตร์และการแข่งขันทางเทคโนโลยีที่รุนแรงระหว่างสองมหาอำนาจเศรษฐกิจอย่างจีนและสหรัฐ โดยสองผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของวงการลงทุน “เซียนมี่” นายทิวา ชินธาดาพงศ์(ที่สี่จากซ้าย) นายกสมาคมนักลงทุนประเทศไทย เจ้าของพอร์ตการลงทุนมูลค่าหลักพันล้านบาท นางสาวธนัชชา เชษฐโชติศักดิ์(ที่ห้าจากขวา) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่าย Investment Solution ถ่ายทอดมุมมองเชิงกลยุทธ์และแนวโน้มการลงทุนในสินทรัพย์ที่ดีที่สุด ได้แก่ นวัตกรรมแห่งอนาคต (AI / smart EV ) เกมส์ และ เฮลท์แคร์ กลุ่มธุรกิจศักยภาพที่ได้รับอิทธิพลโดยตรงจากการแข่งขันของจีนและสหรัฐ พร้อมแนะนำแนวทางในการปรับพอร์ตและสร้างโอกาสการเติบโตในตลาดต่างประเทศ เพื่อช่วยให้นักลงทุนไทยสามารถวางแผนลงทุนได้อย่างมั่นใจและรอบด้านยิ่งขึ้น ณ เดอะทาวน์ฮอลล์ อาคารดิออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เมื่อเร็วๆนี้