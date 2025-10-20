BAY คาดกรอบเงินบาทสัปดาห์นี้ 32.50-33.10 จับตาเงินเฟ้อสหรัฐฯ

กลุ่มงานโกลบอลมาร์เก็ตส์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) เผยมุมมองต่อทิศทางค่าเงินบาทในสัปดาห์นี้ มีแนวโน้มเคลื่อนไหวในกรอบ 32.50-33.10 บาท/ดอลลาร์ เทียบกับสัปดาห์ที่ผ่านมา เงินบาทปิดแข็งค่าที่ 32.66 บาท/ดอลลาร์ หลังซื้อขายในกรอบ 32.42-32.78 บาท/ดอลลาร์ เงินดอลลาร์อ่อนค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินสำคัญส่วนใหญ่
ขณะที่ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ (เฟด) ระบุว่ามุมมองของเฟดเกี่ยวกับทิศทางเศรษฐกิจและเงินเฟ้อ แทบไม่เปลี่ยนแปลงนับตั้งแต่การประชุมเดือนกันยายน แต่ได้เตือนถึงการจ้างงานที่ชะลอตัว ตอกย้ำความคาดหวังของตลาดต่อการปรับลดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมอีกสองครั้งในปีนี้ นอกจากนี้ ประธานเฟดกล่าวว่าอาจยุติการลดขนาดงบดุล (Quantitative Tightening) ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจะช่วยสนับสนุนสภาพคล่องท่ามกลางสัญญาณตึงตัวในตลาดเงิน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวผันผวนสูง จากความกังวลรอบใหม่ต่อสงครามการค้า และสถานการณ์ของธนาคารภูมิภาคในสหรัฐฯ
ทางด้านเงินยูโร ได้แรงหนุนหลังรัฐบาลฝรั่งเศสรอดจากมติไม่ไว้วางใจ ส่วนเงินเยนฟื้นตัวขึ้น ขณะตลาดรอดูความชัดเจนเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลของญี่ปุ่น ทั้งนี้ นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นไทย 5,186 ล้านบาท แต่มียอดซื้อพันธบัตรสุทธิ 1,311 ล้านบาท
สำหรับในสัปดาห์นี้ หลังประธานาธิบดีทรัมป์ ลดความแข็งกร้าวเกี่ยวกับแผนขึ้นภาษีศุลกากรในอัตราสูงมากกับจีน ช่วยให้ราคาสินทรัพย์เสี่ยง และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ฟื้นตัวขึ้นได้บ้าง นักลงทุนจะให้ความสนใจกับการเหวี่ยงตัวของราคาทองคำในตลาดโลกที่ทุบสถิติสูงสุดใหม่อย่างต่อเนื่อง การเปิดเผยข้อมูลจีดีพีไตรมาส 3/68 ของจีน รวมถึงอัตราเงินเฟ้อเดือนกันยายนของสหรัฐฯ
อนึ่ง การปิดทำการของรัฐบาล (Government Shutdown) ยื้ดเยื้อเข้าสู่สัปดาห์ที่ 3 ซึ่งทำให้การประกาศตัวเลขเศรษฐกิจสำคัญอีกหลายรายการยังคงถูกเลื่อนออกไป ขณะที่ตลาดคาดว่าเฟดจะเดินหน้าลดดอกเบี้ยในการประชุมปลายเดือนนี้
ความไม่แน่นอนทางการเมืองในญี่ปุ่นอาจคลี่คลายลง เมื่อรัฐสภาโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีคนใหม่วันที่ 21 ตุลาคม แม้เราคาดว่าธนาคารกลางญี่ปุ่น (บีโอเจ) จำเป็นต้องชะลอการขึ้นอัตราดอกเบี้ยออกไป จากปัจจัยทั้งภายในและนอกประเทศ แต่ความพยายามประนีประนอมด้านต่าง ๆ เพื่อตั้งรัฐบาลที่นำโดยพรรค LDP บ่งชี้ว่า การผลักดันนโยบายการเงินและการคลังที่ผ่อนปรนอย่างมีนัยสำคัญอาจทำได้ยากขึ้น ภาวะดังกล่าวสนับสนุนมุมองของเราที่ว่า ในระยะข้างหน้าแรงขายเงินเยนจะถูกจำกัด