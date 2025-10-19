LINE BKเปิดผลงาน5ปี-ลูกค้าสินเชื่อ8.5แสนราย-พอร์ตโต20-30%

นายธนา โพธิกำจร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กสิกร ไลน์ จำกัด (LINE BK)กลุ่มธุรกิจธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) (KBANK) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานของ LINE BK รอบ 5 ปีหลังเริ่มดำเนินธุรกิจ โดยปัจจุบัน LINE BK มีลูกค้าประมาณ 8 ล้านคน เป็นส่วนของลูกค้าสินเชื่อ 855,000 ราย ยอดสินเชื่อคงค้าง 25,000 ล้านบาท และคาดการณ์จะแตะระดับ 30,000 ล้านบาทในปีสิ้นปี 2568 โดยช่วงที่เหลือของปีนี้เป็นช่วงการจับจ่ายใช้สอย และยังมีช่องว่างในการเข้าถึงลูกค้าอีกมาก
"ในช่วงปีสองปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจอยู่ภาวะโตต่ำทำให้ไม่เอื้อต่อธุรกิจที่ปล่อยสินเชื่อให้เติบโตได้มากนัก แต่เราก็ยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่องในระดับใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาประมาณ 20-30%ทั้งพอร์ตทั้งจำนวนลูกค้า เป็นเพราะโมเดลในการพิจารณาสินเชื่อที่ใช้ข้อมูลทางเลือกอื่นๆนอกจากเอกสารรายได้เข้ามาช่วย ทั้งการวิเคราะห์ด้านพฤติกรรมของลูกค้าซึ่งเรามีฐานข้อมูลจากไลน์ การใช้ AI เข้ามาช่วย ทำให้เราสามารถปล่อยสินเชื่อให้กับลูกค้ากลุ่มรายได้ไม่สูงนัก(เฉลี่ย 15,000-30,000 บาทต่อเดือน) ไม่มีเอกสารรายได้ได้ต่อเนื่อง แต่อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจในระยะต่อไป บริษัทก็ยังต้องมีความระมัดระวังต่อไป เนื่องจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ยังมีความไม่แน่นอนสูง โดยอัตราการอนุมัติจะอยู่ประมาณ 10% ขณะที่หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ NPL ตั้งเป้าไม่เกิน 3%ในปีนี้"
นอกจากนี้ ในปี 2568 นี้ LINE BK มีผลการดำเนินงานเป็นกำไรเป็นปีแรก นับตั้งแต่เปิดตัวอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 ต.ค.2563จนถึงปัจจุบันรวม 5 ปี และเชื่อมั่นว่าจะยังสามารถทำกำไรได้อย่างต่อเนื่อง แม้แนวโน้มเศรษฐกิจไทยจะยังฟื้นตัวช้า และมีผู้เล่นใหม่อย่างธนาคารไร้สาขา(Virtual Bank)ที่มีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2569 ก็ตาม เนื่องจากกลยุทธ์เชิงรุก ด้วยการหาผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ๆตอบสนองความต้องการของลูกค้ามากขึ้น โดยมุ่งเน้นในเรื่องของการออมเงินและบริการด้านการโอนเป็นหลัก
นายธนากล่าวอีกว่า 5 ปีที่ผ่านมากับ LINE BK ทำให้เราเรียนรู้และทำให้ได้ใน 3 ด้านคือ หนึ่งต้นทุนต้องไม่สูง ก็เหมือนกับ Virtual Bank ที่ Cost to Income ต้องไม่สูงประมาณ 30%กว่า แล้วถ้าสเกลเราใหญ่พอต้นทุนก็จะต่ำ ดังนั้น นอกจากการปล่อยสินเชื่อแล้วเราก็เริ่มต่อยอดไปที่การร่วมมือกับพันธมิตรต่างๆ อาทิ LINE BK x LINEMAN Wongnai นำเสนอสินเชื่อพาร์ทเนอร์ร้านค้าเฉพาะกลุ่ม ,ศรีสวัสดิ์แนะนำสินเชื่อ LINE BK ให้ลูกค้า เป็นต้น รวมถึงธุรกิจประกันชีวิต-สุขภาพที่เบี้ยประกันไม่สูง-รูปแบบที่เหมาะสมกับลูกค้าของเรา 2.บริหารคุณภาพสินเชื่อซึ่ง LINE BK มีโมเดลในการพิจารณาที่เข้มแข็งในระดับหนึ่งอยู่แล้ว และ3.ตามหนี้เก่ง ซึ่งส่วนนี้เราได้ตั้งทีมติดตามหนี้ขึ้นมา 40 คนควบคู่ไปกับบริษัทติดตามหนี้จากภายนอกเพื่อให้การติดตามมีความเข้มข้นมากขึ้น
สำหรับทิศทางการดำเนินงานของLINE BK ในระยะต่อไปนั้น จะมุ่งเน้น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ 1. พัฒนาบริการการเงินที่ครบวงจรโดยยกระดับแพลตฟอร์มให้สอดคล้องกับชีวิตประจำวันของลูกค้า ด้วยเทคโนโลยี AI ที่คาดการณ์ความต้องการทางการเงินได้อย่างแม่นยำและตอบสนองได้ทันที เตรียมพร้อมสู่ยุค Virtual Bank และโลกแห่ง AI เพื่อรองรับทุกความต้องการอย่างครบถ้วน
2.ขยายฐานลูกค้าโดยเน้นการเจาะตลาดกลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วประเทศ โดยใช้ข้อได้เปรียบของฐานผู้ใช้งาน LINE ที่มีจำนวนถึง 56 ล้านคน ทำให้บริการของ LINE BK เข้าถึงลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น และ3.เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนโดยยังคงมุ่งเน้นการปล่อยสินเชื่ออย่างมีความรับผิดชอบ ควบคู่กับการใช้เทคโนโลยีและการบริหารความเสี่ยงอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อการเติบโตที่ยั่งยืน พร้อมมอบประสบการณ์การเงินที่ดีที่สุดผ่านบริการบัญชีเงินฝาก การทำธุรกรรม โอน ถอน สแกนจ่าย สมัครบัตรเดบิต และบริการด้านประกัน