กสิกรไทยมองกรอบ SET วีคนี้ 1,230-1,315 จุดเกาะติดงบแบงก์ Q3/68-ชัดดาวน์สหรัฐ

บริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทย จำกัด มองว่า ดัชนีหุ้นไทยสัปดาห์นี้ (20-24 ต.ค. 68)มีแนวรับที่ 1,265 และ 1,230 จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่ 1,300 และ 1,315 จุด ตามลำดับ
โดยศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ ผลประกอบการไตรมาส 3/2568 ของบจ.ไทย
โดยเฉพาะกลุ่มแบงก์ สถานการณ์ชัตดาวน์ในสหรัฐฯ และทิศทางเงินทุนต่างชาติ ขณะที่ปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่น ๆ ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนก.ย. ของญี่ปุ่น ดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนต.ค. (เบื้องต้น)ของญี่ปุ่น ยูโรโซน อังกฤษและสหรัฐฯตลอดจนตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 การกำหนดอัตราดอกเบี้ย LPR เดือนต.ค.และข้อมูลเศรษฐกิจเดือนก.ย. ของจีน อาทิ ยอดค้าปลีก ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร
ในวันศุกร์ที่ 17 ต.ค. 2568 ดัชนี SET ปิดที่ระดับ 1,274.61 จุด ลดลง 0.96% จากระดับปลายสัปดาห์ก่อน
ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ 39,738.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6.67% จากสัปดาห์ก่อน ส่วนดัชนี mai ลดลง 3.87% มาปิดที่ระดับ 233.02 จุด