16 หุ้นเกรด A+ (SET50) อ่วมหนัก ปี 68 หดหู่ ติดลบมากกว่า -20% ขึ้นไป

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหุ้นไทยยังไปไม่ถึงไหน เจอแรงขายหนักๆ ทำให้ดัชนีปรับตัวลงมา โดยเฉพาะศุกร์ที่ผ่านมาดัชนี SET -16.85 จุด (-1.30%) เหลือ 1,274.61 จุด ซึ่งถ้าสำรวจดัชนี SET50 พบว่า ผลตอบแทนราคาจากต้นปี 68 ส่วนใหญ่จะติดลบ และเมื่อคัดกรองด้วยการที่ติดลบมากกว่า -20%ขึ้นไป พบว่ามีมากถึง 16 หลักทรัพย์﻿

1.VGI บริษัท วีจีไอ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -65.17%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -17.88%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -35.08%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -41.51%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -42.06%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -57.82%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 1.24﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.68/1.23﻿บาท,ค่า﻿P/E 54.15﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 0.99%﻿

2.BTS บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -53.77%, ผลตอบแทนราคา 5 วัน อยู่ที่ -7.24%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -15.06%, ผลตอบแทนราคา 3 เดือนอยู่ที่ -20.79%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -41.74%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -38.43%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด2.82﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.40/2.80﻿บาท,ค่า﻿P/E 19.99﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ -%﻿

3.CCET บริษัท แคล-คอมพ์ อีเล็คโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -42.08%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -4.10%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -2.50%, ผลตอบแทนราคา 3 เดือนอยู่ที่ -10.00%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ +8.33%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ +13.59%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 5.85﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 11.00/4.40﻿บาท,ค่า﻿P/E 25.60﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.42%﻿

4.CRC บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -40.59%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -5.61%,ผลตอบแทนราคา1 เดือนอยู่ที่ -17.89%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -0.49%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -14.04%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -40.15%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 20.20﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 36.00/15.80﻿บาท,ค่า﻿P/E 15.65﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 2.97%﻿

5.KTC บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -40.00%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -4.76%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -2.44%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ +8.11%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -33.33%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -38.46%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 30.00﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 52.25/21.80﻿บาท,ค่า﻿P/E 10.23﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 4.40%﻿

6.AWC บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -39.20%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -4.46%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -13.71%, ผลตอบแทนราคา 3 เดือนอยู่ที่ +1.90%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -2.73%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -43.68%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 2.14﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 3.82/1.55﻿บาท,ค่า﻿P/E 10.75﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.50%﻿

7.CBG บริษัท คาราบาวกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -37.26% ,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -6.19%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -12.44%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -12.44%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ -20.56%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -37.85%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 49.25﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 82.00/46.50﻿บาท,ค่า﻿P/E 15.97﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 2.64%﻿

8.WHA บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -34.91%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -2.19%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -6.28%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ +3.47%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ +26.06%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -37.74%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 3.58﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.20/2.26﻿บาท,ค่า﻿P/E 11.24﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 5.32%﻿

9.AOT บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -32.35%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -6.40%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ +1.90%,ผลตอบแทนราคา3 เดือนอยู่ที่ 0.00%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ +6.62%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -36.36%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 40.25﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 64.00/26.75﻿บาท,ค่า﻿P/E 31.02﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 1.96%﻿

10.BEM บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ -29.58%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -4.76%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -5.66%, ผลตอบแทนราคา 3 เดือนอยู่ที่ -7.41%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -14.53%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -39.76%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 5.00﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 8.30/4.56﻿บาท,ค่า﻿P/E 19.80﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.00%
11.BANPU บริษัท บ้านปู จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -28.67%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -6.14%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -15.25%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -4.04%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -1.38%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -33.64%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 4.28﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.50/4.00 บาท,ค่า P/E -เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 7.01%﻿

12.HMPRO บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -26.60%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -7.38%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -12.66%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -6.76%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -23.33%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -33.65%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 6.90﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 10.60/5.70﻿บาท,ค่า﻿P/E 14.26﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 6.32%﻿

13.LH บริษัทแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคาYTD ปี 68 อยู่ที่ -24.36%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -10.75%,ผลตอบแทนราคา1 เดือนอยู่ที่ -14.73%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -0.52%,ผลตอบแทนราคา﻿6 เดือนอยู่ที่ -11.98%,ผลตอบแทนราคา﻿1 ปีอยู่ที่ -37.89%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 3.82บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 6.25/3.18﻿บาท,ค่า﻿P/E 8.37﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 8.38%﻿

14.OSP บริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -23.56%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -5.92%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -16.32%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -4.22%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ +11.19%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่ -28.70%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 15.90﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 22.50/12.90﻿บาท,ค่า﻿P/E 19.26﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.77%﻿

15.IVL บริษัท อินโดรามา เวนเจอร์ส จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -22.09%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -8.06%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -16.74%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -11.82%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ -0.51%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่ -21.46%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 19.40﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 27.50/16.90﻿บาท,ค่า﻿P/E 141.92﻿เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.61%﻿

16.BCP บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD ปี 68 อยู่ที่ -21.53%,ผลตอบแทนราคา﻿5 วัน อยู่ที่ -6.6%,ผลตอบแทนราคา﻿1 เดือนอยู่ที่ -11.72%,ผลตอบแทนราคา﻿3 เดือนอยู่ที่ -11.72%,ผลตอบแทนราคา6 เดือนอยู่ที่ -22.60%,ผลตอบแทนราคา1 ปีอยู่ที่ -21.53%,ราคา ณ 17 ต.ค.68 ปิด 28.25﻿บาท ,ราคาหุ้นสูงสุด/ต่ำสุดรอบ 52 สัปดาห์ 41.00/26.50﻿บาท,ค่า﻿P/E-เท่า ,อัตราปันผล﻿YTD อยู่ที่ 3.72%﻿

