ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.68-อ่อนค่าสอดคล้องกับการย่อตัวของราคาทองคำ

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(17ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.68 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ...โดยเงินบาทแกว่งตัวเป็นกรอบ โดยกลับมาอ่อนค่าลงในช่วงท้ายตลาดสอดคล้องกับการย่อตัวลงของราคาทองคำในตลาดโลก การอ่อนค่าของสกุลเงินส่วนใหญ่ในเอเชีย และแรงขายสุทธิหุ้นไทยของนักลงทุนต่างชาติ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทย 2,097.73 ล้านบาท แต่ซื้อสุทธิพันธบัตรไทย 3,060 ล้านบาท
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในสัปดาห์หน้า (20-24 ต.ค.) ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-33.00 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ตัวเลขการส่งออกเดือนก.ย. ของไทย สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ รวมถึงสถานการณ์ชัตดาวน์ของสหรัฐฯ ส่วนตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่าจะไม่ได้รับผลกระทบจากการชัตดาวน์ ได้แก่ ยอดขายบ้านมือสองเดือนก.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นและตัวเลขการคาดการณ์เงินเฟ้อรายงานโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน และข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนต.ค. ส่วนปัจจัยต่างประเทศอื่น ๆ ที่ต้องติดตาม ประกอบด้วย การประกาศอัตราดอกเบี้ย LPR และข้อมูลเศรษฐกิจจีน ได้แก่ ตัวเลขจีดีพีไตรมาส 3/2568 ข้อมูลการผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกเดือนก.ย. อัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของอังกฤษและญี่ปุ่น ตลอดจนข้อมูล PMI เบื้องต้นสำหรับเดือนต.ค. ของญี่ปุ่น ยูโรโซนและอังกฤษ