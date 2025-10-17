ตลท.เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์กำกับ บจ.ยกระดับโปร่งใส-คุ้มครองผู้ลงทุน ลดความซ้ำซ้อนเกณฑ์ ก.ล.ต.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เดินหน้ายกระดับเกณฑ์การกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน (บจ.) และการเปิดเผยข้อมูล โดยเปิดรับฟังความคิดเห็นการปรับปรุงเกณฑ์จากผู้ที่เกี่ยวข้องในเรื่อง "การทบทวนเกณฑ์กำกับบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน" เพิ่มความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจอย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอ ทันต่อเหตุการณ์ สอดคล้องมาตรฐานสากล และลดความซ้ำซ้อนกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. โดยมีสาระสำคัญของเกณฑ์ที่เสนอปรับปรุงใน 7 ด้าน ดังนี้
1. เพิ่มการเปิดเผยรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นปัจจุบันเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ ได้แก่ กรณีมีการเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นตามรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหุ้นสามัญของกิจการ (แบบ 246) และกรณีมีการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์แล้วเสร็จตามรายงานผลการทำ Tender Offer (แบบ 256) โดยให้เปิดเผยข้อมูลเป็นรายเดือนภายหลังจากได้รับการรายงานดังกล่าว
2. เพิ่มการเปิดเผยรายการที่มีความเสี่ยงต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน เช่น
2.1 ให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลเมื่อมีการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์หรือผลขาดทุนด้านเครดิต หรือไม่ได้รับเงินมัดจำในการทำธุรกิจคืนตามกำหนด ในสัดส่วนที่เกินกว่า 50% ของรายได้หรือมูลค่ารายการนั้น ๆ โดยให้เปิดเผยข้อมูลพร้อมกับการนำส่งงบการเงิน
2.2 ให้ บจ. เปิดเผยข้อมูลเมื่อ บจ. หรือกรรมการตรวจสอบพบเหตุการณ์ที่อาจกระทบต่อระบบการควบคุมภายในที่สำคัญ โดยให้เปิดเผยทันที
3. ปรับปรุงเกณฑ์ Backdoor Listing โดยพิจารณาจากผลลัพธ์และเนื้อหาสาระที่แท้จริง (Substance) ของรายการเป็นสำคัญ มากกว่ารูปแบบรายการซึ่งสอดคล้องกับตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ เช่น การได้มาซึ่งสินทรัพย์จากเจ้าของเดิมซึ่งเป็นได้ทั้งบริษัทจดทะเบียนและบริษัทนอกตลาด และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงลักษณะธุรกิจหรืออำนาจควบคุมที่สำคัญ เป็นต้น รวมถึงการปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อไม่ให้เป็นภาระกับผู้ปฏิบัติ เช่น การนับรวมขนาดรายการ การดำเนินการเมื่อมีรายการ Backdoor Listing เป็นต้น
4. ปรับปรุงเกณฑ์ Cash Company โดยพิจารณาจาก "โครงสร้างสินทรัพย์" โดยรวม หากบริษัทมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินสดหรือหลักทรัพย์ระยะสั้น จะเข้าข่ายเป็น Cash Company ทันที โดยไม่จำกัดว่าต้องเกิดจากการขายสินทรัพย์ที่ใช้ประกอบธุรกิจออกไปเท่านั้น รวมถึงปรับปรุงเงื่อนไขในการเข้าจดทะเบียนของสินทรัพย์ใหม่ให้ชัดเจน
5. ทบทวนเกณฑ์การขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) โดยปรับการนับระยะเวลาการขึ้นเครื่องหมาย CC (Non-Compliance) และ CF (Free Float) จาก "วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อมูล" เป็น "วันที่บริษัทมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูล" เพื่อป้องกันไม่ให้บริษัทได้ประโยชน์จากการเปิดเผยข้อมูลล่าช้า
6. ทบทวนเกณฑ์เปิดเผยข้อมูล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดความซ้ำซ้อนและสอดคล้องกับบริบทปัจจุบัน อาทิ ยกเลิกเกณฑ์ที่ซ้ำซ้อนกับเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อไม่ให้ บจ. เกิดความสับสนในการปฏิบัติ เช่น เกณฑ์การทำรายการที่มีนัยสำคัญ (Material Transaction: MT) และการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (Related Party Transaction: RPT) เป็นต้น รวมถึงยกเลิกการเปิดเผยข้อมูลการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ซึ่งถือเป็นธุรกิจปกติ และเพิ่มการเปิดเผยข้อมูลกรณี บจ. ถูกฟ้องล้มละลาย
7. ทบทวนเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ กองทุนอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน โดย ปรับปรุงเกณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลของ บจ. และเหมาะสมกับลักษณะผลิตภัณฑ์ เช่น เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลการบันทึกด้อยค่าสินทรัพย์ ยกเลิกการเปิดเผยเกี่ยวกับการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มการเปิดเผยข้อมูลกรณีกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานมีการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูหรือถูกฟ้องล้มละลาย เป็นต้น
การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้องในครั้งนี้ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นพร้อมรายละเอียดบนเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์ฯ https://www.set.or.th/th/rules-regulations/market-consultation หัวข้อ "การทบทวนเกณฑ์กำกับบริษัทจดทะเบียน และการเปิดเผยข้อมูลของทรัสต์ กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน" สามารถร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ https://forms.gle/Kiun5QRsvrNojRdMA จนถึง 14 พฤศจิกายน 2568