ทองทะลุจุดเดือด! สัปดาห์เดียวพุ่งพรวด 300 ดอลล์ ลุ้นสิ้นปีทองไทยแตะ 80,000 เชื่อไม่เกิดภาวะฟองสบู่

นางพวรรณ์ นววัฒนทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน อินเตอร์เนชั่นแนล (YLG) กล่าวในงานสัมมนา "จับจังหวะลงทุน ทองก็รุ่ง หุ้นก็ปัง" ในหัวข้อ กระทิงทองพุ่งแรง หลักแสนรออยู่? ว่า ปัจจุบันราคาทองคำยังพุ่งขึ้นไม่หยุด โดยสัปดาห์นี้ราคาทองโลกขึ้นไป300 ดอลลาร์/ออนซ์ ทะลุ 4,300 ดอลลาร์/ออนซ์ โดยให้เป้าหมายระยะสั้นที่ 4,435 ดอลลาร์/ออนซ์ คิดเป็นราคาทองไทยที่บาททองคำละ 78,000 บาท ซึ่งหากผ่านไปได้ มีโอกาสจะเห็นราคาทองจะขึ้นไปถึง 4,900 ดอลลาร์/ออนซ์ หรือคิดเป็นราคาทองไทย ที่บาททองคำละกว่า 80,000 บาท ได้ในสิ้นปีนี้ (ณ อัตราแลกเปลี่ยนที่ระดับ 32 บาท/ดอลลาร์)
"หากราคาทองคำย่อตัว มองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อไปต่อ และเชื่อว่าราคาทองจะไม่ลงลึก เพราะแนวโน้มยังเป็นขาขึ้น โดยแนะหาจังหวะย่อเข้า 4,200-4,100 ดอลลาร์/ออนซ์ทยอยเข้า ถ้าย่อ 4,000 และ 3,700-3,800 ดอลลาร์/ออนซ์ ให้เข้าซื้อ" นางพวรรณ์ ระบุ
อย่างไรก็ดี นางพวรรณ์ มองว่า ราคาทองคำในปีนี้ คงยังไปไม่ถึง 5,000 ดอลลาร์/ออนซ์ เพราะหากขึ้นไปได้ถึงระดับนั้น จะต้องมีปัจจัยแย่มาก ๆ จนทำให้นักลงทุนตัดสินใจเปลี่ยนทุกสินทรัพย์ให้เป็นทองคำ
ปัจจัยหลักที่ผลักดันราคาทองพุ่งขึ้นต่อเนื่อง
- ประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ส่งสัญญาณปรับลดดอกเบี้ย 2 ครั้งในปีนี้ โดยลดลง 0.50% จาก Fed Watch Tool ให้น้ำหนัก 93% ที่เฟดลดดอกเบี้ยในเดือนต.ค. และธ.ค. ครั้งละ 0.25%
- การเข้ามาแทรกแซงเฟด ของโดนัลด์ ทรัมป์ ประธานาธิบดีสหรัฐ ซึ่งนายเจอโรม พาวเวล ประธานเฟด จะหมดวาระในเดือน พ.ย.นี้ และแคนดิเดทคนใหม่ ก็เป็นสาย Dovish ที่เป็นสายเดียวกับทรัมป์ ซึ่งทำให้มีข้อกังวลว่า ปธน.ทรัมป์ จะเข้ามาแทรกแซงเฟดได้
- De-dollarization ที่หลายธนาคารกลางต่างไล่เก็บปีละกว่า 1,000 ตัน ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา จากซื้อ 400-500 ตัน/ปี โดยปีนี้ซื้อแล้ว 475 ตัน ในครึ่งปีแรก และคาดว่าจะมียอดซื้ออย่างน้อย 800 ตัน
- ปัจจัยเศรษฐกิจสหรัฐฯ ที่น่ากังวล ซึ่งหนี้สหรัฐฯ พุ่งไปถึง 37 ล้านล้านดอลลาร์ และรัฐบาลสหรัฐฯ ชัตดาวน์หน่วยงานราชการมาแล้ว 2 สัปดาห์
"ปัจจัยเหล่านี้ ทำให้ทองคำไม่ย่อลึก ยังไงทองไม่ลงลึก มีแรงรับ เทรนยังเป็นขาขึ้นตลอดยังไม่เห็น Bubble เราเห็นโอกาสไปต่อ" นางพวรรณ์ กล่าว
พร้อมระบุว่า ตนอยู่ในแวดวงทองคำมา 30 ปี ก็ยังไม่เคยเห็นราคาทองคำขึ้นแรงแบบนี้ แต่ในอดีตเมื่อปี ค.ศ. 1980 ราคาทองคำขึ้นมาถึง 200% เพียงปีเดียว ขณะที่ปัจจุบัน ราคาทองโลกปรับขึ้นมาแล้วจากต้นปี (YTD) 64% ส่วนราคาทองคำไทยปรับขึ้นมาแล้ว 53% ดังนั้นจึงมองว่ายังมีโอกาสปรับขึ้นได้ต่อ
ทั้งนี้ ความต้องการทองคำยังมีมากขึ้นต่อเนื่อง จากในประเทศหลัก เช่น จีน อินเดีย และประเทศในกลุ่ม BRICS ธนาคารกลางต่าง ๆ นักลงทุน กองทุน ETF ทองคำ ซึ่งคือนักลงทุนทั่วไป โดยจะเห็นว่าความต้องการทั่วโลกเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยหนุนราคาทองคำ