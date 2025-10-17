หุ้นปิดเช้าลบ 7.25 จุดตามต่งประเทศ กังวลสงครามการค้าตึงเครียด-ชัดดาวน์รัฐบาลสหรัฐยืดเยื้อ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,284.21 จุด ลดลง 7.25 จุด (-0.56%) มูลค่าซื้อขายราว 18,526.01 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีพักตัว โดยทำระดับสูงสุด 1,289.73 จุด และต่ำสุด 1,281.42 จุด
นายอภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล, CISA ผู้อำนวยการอาวุโส สายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ บล.ทิสโก้ กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยเช้านี้เคลื่อนไหวแดนลบสอดคล้องตลาดต่างประเทศ เนื่องจากมีความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอก ทั้งความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ขณะเดียวกันสถานการณ์การปิดหน่วยงานรัฐบาลสหรรัฐฯ หรือ Government Shutdown ยังยืดเยื้อ ทำให้ไม่มีการเปิดเผยตัวเลขเศรษฐกิจออกมา และยังเสี่ยงที่เจ้าหน้าที่รัฐถูกเลิกจ้างแบบถาวร
นอกจากนี้ ราคาน้ำมันปรับตัวลงเป็นแรงกดดันกลุ่มพลังงาน แต่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯย่อตัวเป็นผลบวกต่อกลุ่มโรงไฟฟ้าและไฟแนนซ์ปรับตัวขึ้นเด่น นอกจากนี้ BGRIM ยังได้แรงหนุนเพิ่มเติมจากการลงทุนวินด์ฟาร์มเกาหลี
แนวโน้มช่วงบ่ายคาดดัชนียังแกว่งแดนลบไร้ปัจจัยใหม่ขับเคลื่อน นักลงทุนระมัดระวังการลงทุนจากความเสี่ยงของปัจจัยภายนอก ส่งผลให้บอนด์ยีลด์ปรับตัวลง และเงินไหลเข้าสินทรัพย์ปลอดภัย โดยทองคำเดินหน้าทำ New High ต่อเนื่อง โดยให้กรอบแนวรับ 1,280 จุด ถัดไป 1,275 จุด และแนวต้าน 1,300 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 1,179.36 ล้านบาท ปิดที่ 30.50 บาท ลดลง 0.25 บาท
BDMS มูลค่าการซื้อขาย 1,125.85 ล้านบาท ปิดที่ 19.80 บาท ลดลง 0.30 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 992.39 ล้านบาท ปิดที่ 172.00 บาท เพิ่มขึ้น 1.00 บาท
AOT มูลค่าการซื้อขาย 727.85 ล้านบาท ปิดที่ 41.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท
PTTEP มูลค่าการซื้อขาย 608.08 ล้านบาท ปิดที่ 105.50 บาท ลดลง 2.00 บาท