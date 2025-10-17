ทองไปลิ่ว! เปิดทะยานขึ้น 1,600 ดันรูปพรรณทะยานเหนือ 67,000

ราคาทองคำ (96.5%) ขายปลีกในประเทศวันนี้ ปรับขึ้นพรวดเดียว 1,600 บาท ตามสถานการณ์ราคาทองในตลาดโลก ดันราคาทองรูปพรรณ ขายออกแตะ 67,700 บาท ทำสถิติสูงสุดเป็นประวัติการณ์ครั้งใหม่ต่อเนื่อง
เมื่อเวลา 09.13 น. สมาคมค้าทองคำ ประกาศราคา ครั้งที่ 1 ดังนี้
- ทองคำแท่ง รับซื้อบาททองคำละ 66,800 บาท ขายออกบาททองคำละ 66,900 บาท
- ทองรูปพรรณ รับซื้อบาททองคำละ 65,460.88 บาท ขายออกบาททองคำละ 67,700 บาท
บริษัท วายแอลจี บูลเลี่ยน แอนด์ ฟิวเจอร์ส จำกัด (YLG) ระบุว่า ราคาทองทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งที่ 4,379.01 ดอลลาร์ ในเช้าวันนี้ในตลาดเอเชีย โดยราคาทองคำ ได้รับแรงหนุนจากแรงซื้อสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียตระหว่างสหรัฐฯ และจีน ล่าสุด จีนกล่าวหาสหรัฐฯ ว่าปลุกปั่นให้เกิดความตื่นตระหนกต่อการควบคุมแร่ธาตุหายากของตน และปฏิเสธข้อเรียกร้องของสหรัฐฯ ที่จะยกเลิกการควบคุบดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังได้รับแรงหนุนเพิ่มจากดออลลาร์ที่อ่อนค่าเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน ท่ามกลางการคาดการณ์ว่า ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) จะเดินหน้าปรับลดดอกเบี้ย หลังนายคริสโตเฟอร์ วอลเลอร์ ผู้ว่าการเฟด กล่าวว่าเห็นด้วยกับการลดอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งในการประชุมปลายเดือนนี้ เนื่องจากสถานการณ์ในตลาดแรงงานมีความไม่แน่นอน เช่นกันกับนายสตีเฟน มิรัน ผู้ว่าการเฟดคนใหม่ ที่ย้ำการสนับสนุนแนวการลดดอกเบี้ยที่แข็งกร้าวยิ่งขึ้นในปีนี้
ขณะที่ HSBC ปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาทองคำเฉลี่ยปี 68 ขึ้นเป็น 3,355 ดอลลาร์ต่ออนซ์ โดยอ้างถึงความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ และเงินดอลลาร์สหรัฐที่อ่อนค่าลง