ศูนย์วิจัยกสิกรไทยเผยเงินบาทปิดตลาดที่ 32.53-แกว่งตัวในกรอบแคบตามทิศทางสกุลเอเชีย

นางสาวกาญจนา โชคไพศาลศิลป์ ผู้บริหารงานวิจัย บริษัท ศูนย์วิจัยกสิกรไทย จำกัด เผยค่าเงินบาทวันนี้(16ต.ค.68)ปิดตลาดที่ระดับ 32.53 บาทต่อดอลลาร์ฯ เทียบกับระดับปิดตลาดวานนี้ที่ 32.55 บาทต่อดอลลาร์ฯ โดยเงินบาทปรับตัวในกรอบค่อนข้างแคบ (กรอบระหว่างวัน 32.43-32.63) แต่ขยับแข็งค่าได้เล็กน้อยตามทิศทางของสกุลเงินอื่นๆ ในเอเชีย และแรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของราคาทองคำในตลาดโลก ขณะที่ Sentiment ของเงินดอลลาร์ฯ ยังอ่อนแอท่ามกลางการคาดการณ์เกี่ยวกับโอกาสการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของเฟดในการประชุม 28-29 ต.ค. นี้ สำหรับทิศทางฟันด์โฟลว์ในวันนี้ นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทย 2,003.83 ล้านบาท และ 883 ล้านบาท ตามลำดับ
สำหรับกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทในวันพรุ่งนี้ ประเมินเบื้องต้นไว้ที่ 32.40-32.70 บาทต่อดอลลาร์ฯ ขณะที่ปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตาม ได้แก่ ฟันด์โฟลว์ของต่างชาติ สถานการณ์ราคาทองคำในตลาดโลก ตัวเลขอัตราเงินเฟ้อเดือนก.ย. ของยูโรโซน ถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่เฟด และประเด็นชัตดาวน์ของสหรัฐฯ