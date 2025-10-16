2 โบรกฯ เปิดโผ หุ้นเด่นรับอานิงสงส์ รัฐฯ ออกแพ็กเกจกระตุ้นท่องเที่ยว

ดาโอ-ดีบีเอสฯ เปิดโผ 15 หุ้นเด่น รับอานิสงส์ รัฐบาลเตรียมออกแพ็กเกจท่องเที่ยวเมืองหลัก - เมืองรอง กระตุ้นเศรษฐกิจไตรมาส 4/68 ฟื้น ช่วงไฮซีซั่น ดาโอ เลือก ERW, CENTEL, CPALL, HMPRO, GLOBAL โดดเด่น ขณะที่เมย์แบงก์ ชู MINT เป็น Top Pick
เมื่อวันที่ 15 ต.ค. ที่ผ่านมา ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เศรษฐกิจนัดแรก มีมติเห็นชอบแพ็คเกจกระตุ้นการท่องเที่ยว โดยจะเสนอครม.อนุมัติต่อไปในสัปดาห์หน้า เบื้องต้นให้สิทธินำค่าใช้จ่ายท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษีสูงสุด 2 หมื่นบาท โดยท่องเที่ยวเมืองหลัก ได้รับสิทธิการลดหย่อน 1 เท่า ขณะที่การท่องเที่ยวเมืองรอง ได้รับสิทธิลดหย่อนสูงสุด 1.5 เท่า สามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่ 29 ต.ค.-15 ธ.ค.68 ขณะที่ผู้ประกอบการโรงแรมลดหย่อนภาษี 1-2 เท่า สำหรับการปรับปรุงกิจการ และ เตรียมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (ซอฟต์โลน) 1 แสนล้านบาท และ ลดภาษีสรรพสามิตสำหรับสถานบริการจาก 1 0% เหลือ 5 % และเร่งรัดให้หน่วยงานรัฐเบิกจ่ายงบสัมมนาเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว
ดาโอ ชู หุ้นท่องเที่ยว-ค้าปลีก-อาหาร-สายการบิน รับอานิสงส์
บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระบุในบทวิเคราะห์ ว่า สำหรับหุ้นที่จะได้ประโยชน์จะมีโอกาส outperform SET มากที่สุดจากมาตรการดังกล่าว บริษัทเลือก ERW-CENTEL- CPALL- HMPRO และ GLOBAL ขณะที่ sector/stock ที่จะได้ประโยชน์ ได้แก่
- กลุ่มท่องเที่ยว : ERW (ซื้อ/เป้า 3.00 บาท) และ CENTEL (ซื้อ/เป้า 36.00 บาท) จะได้ sentiment เชิงบวกจากโครงการดังกล่าวมากสุด เนื่องจากมีสัดส่วนรายได้ในประเทศสูงสุด ERW (80%) , CENTEL (80%)
- กลุ่มค้าปลีก – Retail : CPALL (ซื้อ/เป้า 70.00 บาท) , CPAXT (ซื้อ/เป้า 25.00 บาท) ได้ประโยชน์จากการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้น
- กลุ่มค้าปลีก – Home Improvement : HMPRO (ถือ/เป้า 8.50 บาท) , DOHOME (ถือ/เป้า 4.00 บาท) , GLOBAL (ถือ/เป้า 7.00 บาท) ได้ประโยชน์จากการซ่อมแซม ปรับปรุง พัฒนา โรงแรม-ที่พัก
- กลุ่ม Food & Beverage : SAPPE (ถือ/เป้า 36.50 บาท) , SNNP (ซื้อ/เป้า 12.50 บาท) ได้ประโยชน์จากการบริโภค snack & beverage ที่เพิ่มขึ้น
- กลุ่มสายการบิน : AAV (ขาย/เป้า 1.10 บาท) จะมีการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศมากขึ้น อย่างไรก็ตาม AAV อาจมีความเสี่ยงจากแนวโน้มผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ที่จะขาดทุนมาก และ ธุรกิจสายการบินมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น
ทั้งนี้มาตรการสนับสนุนการท่องเที่ยวรอบนี้ที่ให้ทั้งเมืองหลักและเมืองรอง เป็นการให้นำมาลดหย่อนภาษีได้จากวงเงิน 2 หมื่นบาท ซึ่งสำหรับบุคคลธรรมดาคาดว่าการใช้สิทธิ์น่าจะคล้ายๆโครงการช้อปดีมีคืน ซึ่งได้ลดหย่อนตามฐานภาษีของแต่ละบุคคล ส่วนฝั่งผู้ประกอบการโรงแรมจะสามารถนำค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมมาลดหย่อนภาษีเพิ่มเติมได้ ซึ่งจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผู้ประกอบการโรงแรมในการปรับปรุงพัฒนา โดยโครงการนี้น่าจะเริ่มใช้สิทธิ์ได้ในช่วงไตรมาส 4/68 ซึ่งเป็น High season ของไทย
ดีบีเอสฯ เชียร์ 7 หุ้น ขานรับมาตรการท่องเที่ยว
ด้านบริษัทหลักทรัพย์ ดีบีเอส วิคเคอร์ส( ประเทศไทย ) จำกัด ประเมินว่า มาตรการดังกล่าว เป็นบวกกับธุรกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยวในประเทศ เช่น โรงแรม , ค้าปลีกอุปโภคบริโภค , สถานีบริการน้ำมัน , สนามบิน , สายการบิน เป็นต้น หุ้นเด่นในกลุ่มดังกล่าวเป็น ERW , CENTEL , CPALL , PTG , AOT , AAV , BA