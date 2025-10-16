หุ้นปิดเช้าบวก 4.08 จุด ตอบรับ Fund Flow ไหลเข้า ลุ้นแตะ 1,300 จุด

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดช่วงเช้าวันนี้ 1,290.77 จุด เพิ่มขึ้น 4.08 จุด (+0.32%) มูลค่าซื้อขายราว 20,707 ล้านบาท
การซื้อขายช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวขึ้นต่อ โดยทำระดับสูงสุด 1,299.43 จุด และต่ำสุด 1,287.71 จุด
นายชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ และรักษาการหัวหน้าสายงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ บล.บัวหลวง กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทยในช่วงเช้าที่ผ่านมาปรับตัวเพิ่มขึ้น สอดคล้องกับตลาดหุ้นอื่นในภูมิภาคเอเชียที่ส่วนใหญ่ปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยที่ส่วนหนึ่งมาจากการที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตร (Bond Yield) สหรัฐ 10 ปี ปรับตัวลดลง และค่าเงินดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางอ่อนค่า ทำให้มีกระแสเงินทุน (Fund Flow) ไหลเข้ามาในตลาดหุ้นเอเชีย
โดยที่ในช่วงเช้าที่ผ่านมามีแรงซื้อหุ้นขนาดใหญ่เข้ามา โดยเฉพาะในหุ้นกลุ่มแบงก์ที่ยังมี Sentiment การเก็งผลการดำเนินงานไตรมาส 3/68 ที่เตรียมทยอยออกมา หลังจากที่ TISCO เป็นแบงก์แรกรายงานผลการดำเนินงานออกมาดี และยังมีแรงซื้อหุ้นกลุ่มโรงพยาบาล และ DELTA ที่ยังหนุนดัชนี
แนวโน้มตลาดหุ้นไทยในช่วงบ่ายคาดว่าเคลื่อนไหวแดนบวกต่อ โดยให้แนวต้าน 1,300 จุด แนวรับ 1,285 จุด
ส่วนหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 หลักทรัพย์
PTT มูลค่าการซื้อขาย 2,417.80 ล้านบาท ปิดที่ 30.75 บาท ลดลง 0.50 บาท
KBANK มูลค่าการซื้อขาย 1,437.31 ล้านบาท ปิดที่ 170.50 บาท ไม่เปลี่ยนแปลง
DELTA มูลค่าการซื้อขาย 1,001.42 ล้านบาท ปิดที่ 190.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท
BH มูลค่าการซื้อขาย 883.53 ล้านบาท ปิดที่ 182.50 บาท เพิ่มขึ้น 4.50 บาท
GULF มูลค่าการซื้อขาย 787.08 ล้านบาท ปิดที่ 45.50 บาท เพิ่มขึ้น 1.25 บาท